Kolik bere v ČT Václav Moravec? Na Kavčích horách se kolem jeho příjmu dělaly pozoruhodné manévry

Snaha několika lidí a médií o to, aby Česká televize zveřejnila výši platu a odměn, které pobírá moderátor ČT Václav Moravec, se zatím nesetkala s úspěchem. O žalobě mířící na veřejnoprávní televizi v úterý informovaly LN. ParlamentníListy.cz teď získaly šest let starý dokument, kde ČT odmítla poskytnout informace o výši platu nejen Moravce, ale i dalších VIP pracovníků.

Tlak na veřejnoprávní televizi, aby veřejnosti poskytla informace o tom, kolik peněz pobírají nejlépe honorovaní moderátoři v čele s Václavem Moravcem, v posledních dnech sílí.

ČT odmítá jakékoli informace o výši platu poskytnout s tvrzením, že by tím porušila právo na soukromí dotčených moderátorů nebo jiných zaměstnanců či spolupracovníků. Jednomu z tazatelů na výši platu podle LN už došla trpělivost a podal na televizi žalobu.

Lidové noviny odkazují na britský případ, kdy veřejnoprávní BBC nakonec platby VIP moderátorů zveřejnit musela. A podle mnohých výkladů se taková povinnost vztahuje i na českou veřejnoprávní televizi, protože hospodaří s veřejnými penězi. ČT to odmítá.

Nynější úsilí ale není nové. Jak potvrzuje dokument, který se redakci ParlamentníchListů.cz podařilo získat, o totéž se snažil jeden občan (ParlamentníListy.cz jeho jméno znají – pozn. red.), který se o to pokoušel už před pěti lety. Tehdy to ČT stejně razantně odmítla.

Respektive na dotaz podle zákona o svobodném přístupu k informacím reagovala tak, že Václav Moravec ani další (jako třeba režiséři Jiří Strach nebo Břetislav Rychlík) nemají s ČT pracovní smlouvu, a nepobírají tedy plat. Šlo o právní kličku, tito lidé mají podle dokumentu, který máme k dispozici, svůj vztah k televizi řešen pomocí smluv prostřednictvím autorského zákona.

Veřejnoprávní televize se tehdy dotčených (moderátor Moravec, ředitel televizního studia ČT v Ostravě Ilja Racek, režiséři Strach s Rychlíkem a scenárista Zdeněk Zelenka) zeptala, zda souhlasí se zveřejněním požadovaných údajů. Odmítli všichni až na režiséra Rychlíka, který písemně svolil s poskytnutím informace o výši jeho odměn za rok 2011, kdy šlo o 69 tisíc korun.

Podle České televize se hledisko kontroly nad hospodařením s veřejnými prostředky na zveřejnění osobních údajů jednotlivých „umělců spolupracujících s ČT“ nevztahuje.

Nejpodstatnější části dokumentu ČT z konce roku 2012:

Jisté je, že těmito zamítavými stanovisky kauza nekončí. Možná právě naopak. Lze očekávat, že tlak na veřejnoprávní médium bude vlivem široce rozprouděné debaty na toto téma sílit. A do toho se věcí bude zabývat soud.

Připomeňme ještě, že plat Václava Moravce byl námětem novinových titulků už před jedenácti lety. A tehdy se v médiích náznaky o výši jeho platu v konkrétních číslech objevily. V dubnu 2007 se mluvilo o tom, že Moravec zvažuje svoji další budoucnost na veřejnoprávní televizi s ohledem na to, že mu vytížení ničí soukromý život.

Realita měla být údajně taková, že Moravec požadoval po ČT více peněz a ta mu je odmítala dát. „To, co jsem naznačil v rozhovoru pro MF Dnes, neznamená, že odejdu už zítra. I když to tak nevypadá, tak po dvou hodinách v televizi jsem úplně vyřízený. Ten tlak na tělo a psychiku je velký. Někdy nemůžu ani spát. Tak si to pojďte klidně vyzkoušet,“ sdělil tehdy moderátor deníku Aha.

To však odmítl zdroj uvedeného deníku z ČT, Moravec prý jen vyhrožoval a s vyšší sledovaností svého pořadu chtěl i vyšší plat a kladl si přemrštěné požadavky. „A na kolik si vlastně Moravec přijde? Jako moderátor v televizi si vydělá zhruba 80 tisíc korun měsíčně, k tomu připočtěme plat v Rádiu Impuls zhruba 40 tisíc korun a asi 25 tisíc korun za přednášky na vysoké škole. Celkem tedy asi 145 tisíc,“ napsal deník Aha. Z České televize si tedy měl odnášet asi 80 tisíc, nicméně jde o údaj starý 11 let.

autor: Radim Panenka