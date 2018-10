Kreténi. Kdejaký prd se vyjadřuje! Jiří Krampol a další umělci k medaili Michalu Davidovi

Zpráva o tom, že by měl státní vyznamenání dostat Michal David, rozpoutala obrovskou debatu jak v médiích, tak hlavně i na sociálních sítích. Ocenění pro zpěváka a skladatele podpořili už v minulých dnech v anketě pro deník Blesk například Karel Gott nebo i Marta Kubišová. Jiný názor pak měla třeba poslankyně Miroslava Němcová, která mimo jiné uvedla, že „po pálení trenek je už možné všechno“.

Mezi ty, kteří práci Michala Davida oceňují, patří režisér Jiří Adamec. „Michal David je MISTR svého oboru, o tom není pochyb. Viděl jsem několikrát narvaný sál, kde vedle sebe křepčily babičky, maminky, dcery i vnučky… a na jevišti zpíval své písně, s piánem zavěšeným na krku, Michal David,“ uvedl režisér pro ParlamentníListy.cz a pokračoval. „Ocenit Michala Davida je tisíckrát lepší nápad pana prezidenta než mnohé jeho nápady předcházející… Michal David je zcela jistě muž, který mnohé svojí hudbou vytáčí, ale je mnohonásobně více těch, kterým přináší radost.“

Zcela jasně a stručně vyjádřil pak svůj názor herec Jiří Krampol. „Proč by si to nezasloužil? Prodal miliony desek, baví tři generace. Jestli nějací zamindrákovaní kreténi, co v životě nic nedokázali, mu to nepřejí? Podle mne si vyznamenání prostě zaslouží!“

Vyskočil: Zpívali jsme si buď Davida, nebo Bobka

Ohledně vyznamenání pro Michala Davida řekl svůj názor i jeho příbuzný, herec Ivan Vyskočil. „Víte, ‚rodina nerodina‘, já si myslím, že Michal David je dnes po zesnulém Karlu Svobodovi jediný, který umí udělat pořádnou melodii. A je to melodie, kterou si lidi můžou zpívat a také si ji zpívají. Vždyť největší čest pro muzikanta je, že některé jeho písničky v podstatě zlidověly,“ říká herec a dodává. „A pokud tedy toto vyznamenání dostávají i umělci, tak si myslím, že Michal je jedním z těch, který do této skupiny s naprostým právem patří.

Ivan Vyskočil se pak vyjádřil i ke kritikům ocenění pro Michala Davida. „Víte, co se mi moc líbí? Že proti tomu, aby byl vyznamenán Michal David, mluví kdejaký ‚prd‘, který nikdy nic pořádného nedokázal,“ uvedl herec s tím, že ho ale naopak potěšilo vyjádření Marty Kubišové. „Taková paní Kubišová, která by mohla být zapšklá, protože v minulé době opravdu trpěla, tak té si velice vážím, protože ta řekla, že si to Michal samozřejmě zaslouží, protože je to výborný muzikant. A nejenže je Michal výborný muzikant, ale on je také moc hodný člověk,“ vysvětlil herec a zavzpomínal. „Já mám dnes už dospělé děti, ale vzpomínám, jak jsme jezdili na výlety a ony pokaždé chtěly, abych jim tam pustil nějaké to jejich ‚duc duc‘. Ale nakonec jsme si vždycky zpívali buď Michala Davida, nebo Pavla Bobka. A já jsem vždycky říkal: to vaše ‚duc, duc‘ je sice moc bezvadné, ale zazpívejte mi to, děti, zkuste mi to zazpívat,“ dodává se smíchem Ivan Vyskočil.

K ocenění Michala Davida se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil i hudebník a nově také senátor Ladislav Faktor. „Já si myslím, že je tady v Čechách hodně jiných kapacit, které by zasloužily toto ocenění. A myslím si, že i Michal David tohle ví,“ míní Ladislav Faktor.

Proč takový poprask?

Proč je kolem vyznamenání pro Michala Davida takový poprask, podle vlastních slov nechápe hudební producent a šéf jihočeské umělecké agentury Aleš Trdla. „Myslím, že udělování vyznamenání a milostí je výhradní právo prezidenta. Nechápu, proč je zase okolo toho takový poprask. Přijde mi to, jako by naše společnost neustále řešila, kdo a co, proč? Jelikož neexistuje jakákoli přesná definice, komu a jak udělovat vyznamenání, obávám se, že veškeré diskuse o tom, jaké zásluhy má ten či onen, a zda si to tedy zaslouží, jsou vesměs pošetilé a stupidní,“ říká producent a dodává. „A zde jde o vyznamenání v oblasti kultury a umění. Tak pokud budeme za tím vidět jakýsi monument vyzrálého umění, potom se dere otázka, komu pak v této kategorii vlastně vyznamenání vůbec udělovat? Ti, na kterých se shodne asi většina, již toto vyznamenání v minulosti obdrželi, někteří až posmrtně, tak komu tedy vůbec je nyní udělovat? Znáte tu hranici? Já nikoli. A možná je to tak i dobře.“

autor: David Hora