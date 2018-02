Krym je okupován, novodobé hranice mají zůstat. Taky nechceme zpět Kaliningrad. Hovoří německý profesor, který se účastnil oslav výročí stalingradské bitvy

PŘÍBĚH Rozumím politice Evropské unie. Nelze stále měnit hranice států a vymlouvat se na jazyk a národnost. Proto beru připojení Krymu k Ruské federaci jako okupaci. To sdělil při oslavách vítězství Rudé armády ve stalingradské bitvě profesor Dieter Landgraf-Dietz, jehož organizace se stará o německé hroby v Evropě, ParlamentnímListům.cz a v úvahách pokračoval.

„Taky nemůžeme přijít do Česka a říct, že Liberec je Reichenberg anebo Rusům, že Kalinigrad je Königsberg, a chtěli bychom je zpět. Můj názor zní, že je třeba respektovat současné hranice mezi státy,“ doplnil profesor Dieter Landgraf-Dietz ze Spolkového svazu Německé péče o válečné hroby. S reportérem ParlamentníchListů.cz hovořil při oslavách pětasedmdesátiletého výročí vítězství Rudé armády ve stalingradské bitvě přímo ve Volgogradě.

Odvážný profesor

„S podobnými argumenty s Rusy nelze vůbec mluvit,“ sdělil také Landgraf-Dietz při jednom setkání ve Volgogradu. Starší, bělovlasý muž vše řekl nahlas s tím, že všechny tyto úvahy o současné politice jsou pouze jeho osobním názorem. Přesto se mírně rozhlédl, jestli nás neposlouchá nějaký Rus. Reagoval tak na neustálé řeči o tom, že Krym byl vždycky ruský.

„Okupace části cizí země je vždy špatná a Krym pod takovou okupací je. V tom souhlasím s oficiální politikou Evropské unie. Mám o tom vtip. Město Kolín nad Rýnem, jehož starosta se také zúčastnil oslav ve Volgogradu, založili Římané jako Colonia Agrippina. A Italové také nemohou přijít a říct, že ho chtějí zpět,“ podotkl a ještě vyjmenoval výše zmíněné příklady s Libercem a Kaliningradem. Ostatně prvotní zmínka o obci Reichenberg je z roku 1352 a prvními významnými vlastníky byli svobodní páni původem ze Saska Bieberštejnové a Königsberg založil v roce 1255 Řád německých rytířů.

Jak dále zmínil Landgraf-Dietz, akceptovat současné hranice mezi státy je nutné bez ohledu na to, jaká národnost kde žije a jakým jazykem mluví. Zrovna v Evropě je takových území po dvou světových válkách habaděj.

Německé hroby

„Otec mi zemřel v řadách wehrmachtu v Normandii a máma dostala dopis, že jeho tělo zůstalo na území dobytém Američany. Po válce jsem byl ředitelem strategických závodů v Německé demokratické republice, takže mi nepovolili vycestovat do Francie. Podíval jsem se tam až po pádu berlínské zdi. Dozvěděla se o mně západoněmecká organizace, která se stará o válečné hroby, a chtěli, abych založil pobočku na Východě. Tehdy mi zbývalo pár dní do penze, tak jsem svolil a začal se zabývat těmi problémy v Sasku,“ vysvětlil profesor Landgraf-Dietz, jak se dostal ke Spolkovému svazu Německé péče o válečné hroby. Právě jako představitel této organizace přijel do Volgogradu s německou delegací. Pětasedmdesátiletých oslav vítězství Rudé armády ve stalingradské bitvě se také zúčastnili Britové, Rakušané, Estonci, Belgičané, Italové a mnoho dalších.

„Když jsme se saskou pobočkou v roce 1990 začali, měli jsme spousty problémů. Postavili jsme vojenský hřbitov Rosoška nedaleko odsud, a pak jsme tam odhalili i památník nezvěstných německých vojáků. Když jsme organizovali položení věnců, ruská administrativa a zdejší politici se k tomu moc neměli. Bylo to v době, kdy probíhala anebo byla ještě v živé paměti intervence NATO na území bývalé Jugoslávie. Byla v tom srbská otázka a tehdy jsem si uvědomil, jak velký vliv mají současné politické problémy na naši práci,“ doplnil profesor.

Spolkový svaz Německé péče o válečné hroby čítá necelých 350 000 aktivních podporovatelů a více než milion příležitostných dárců. Jeho rozpočet čtrnáct milionů eur se zhruba v poměru osmdesát ke dvaceti procentům skládá z darů běžných Němců a dotací od vlády Spolkové republiky Německo. Okolo Volgogradu je podle Landgrafa-Dietze kolem 500 000 a na celém území bývalého SSSR zhruba milion německých hrobů.

Psali jsme: K zblití! Po pořadu Václava Moravce nastalo peklo, kvůli Okamurovi a sudeťákům Branislav Fabry: Anexia Východného Jeruzalema verzus anexia Krymu? Rusko dostalo cejch ryzího zla. Působí to prý jako umanutost Ruská agrese proti Ukrajině knižně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jan Rychetský