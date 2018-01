Máme zprávu o stavu zřícené Trojské lávky: Choďte, jezděte, je to v klidu, napsali znalci. A prásk...

„Kontinuálním ani periodickým sledováním nosné konstrukce nebyla dosud zjištěna natolik významná indikace, která by si vynutila výluku provozu lávky či jiná významná opatření. Lávku je nadále možné využívat ve stávajícím režimu.“ Zprávu s tímto shrnutím předložila společnost Pontex, která monitorovala stav vytížení známé pražské lávky, směřující z parku Stromovka k Zoologické zahradě v Troji, která se zřítila s lidmi počátkem prosince. Poslední zpráva vznikla v létě roku 2016, poslední měření probíhalo na sklonku roku a výsledky měly být známy v půlce prosince. Jenže mezitím most spadl.

„Analýzou naměřených dat nebyly zjištěny jevy signalizující bezprostřední ohrožení statické bezpečnosti konstrukce lávky… …Napětí ve sledovaných předpínacích kabelech je ustálené a dosahuje předpokládaných hodnot,“ stojí dále v závěru zprávy, kterou ParlamentníListy.cz získaly (viz faksimile zprávy).

Firma Pontex v roce 2013 prováděla na lávce zatěžovací zkoušky, a to jak dynamické tak statické. Zatímco statické byly v pořádku, u dynamických byly zjištěny anomálie. Na ty upozorňuje i zpráva z loňského léta. Experti ale nenavrhli lávku uzavřít. Další měření probíhalo na sklonku roku, ale s ohledem na zřícení lávky nebylo podle všeho dokončeno.

Firma prováděla měření průběžně za pomoci čidel. Ta každé dvě minuty odesílala zprávu o stavu mostu. „Za celou dobu až do včerejšího dne, do 13:16, žádný údaj neindikoval zřícení lávky. Budeme dále šetřit, jak k tomuto kolapsu došlo,“ řekl krátce po pádu lávky Václav Hvízdal ze společnosti Pontex. Ve 13:18 už pak data z mostu nepřišla, v tu chvíli už jeho trosky ležely ve Vltavě. Podle účastníků nehody, most nesignalizoval problémy skřípáním či jinými zvuky. „Prostě se ozvala rána a šel k zemi,“ tvrdí lidé seznámení s průběhem pádu mostu.

Do lávky mělo podle Hvízdala zatékat kvůli mnohačetným stavebním zásahům a stárnutí materiálu, ale bezpečnost lávky to ohrozit nemělo. Přiznal ale, že nikdy nedošlo k detailnímu prověření kvality hlavních závěsných lan. Ta soudní znalkyně Miloslava Pošvářová napřílkad v rozhovoru pro server iDNES.cz označila za pravděpodobné viníky neštěstí. „Nikdy nebyla kontrolovaná základní osnova lan. Otevření tohoto hlavního systému by znamenalo, že bychom to už nikdy nedokázali utěsnit tak, aby tam nezatékalo,“ řekl Hvízdal. Most byl podle něj ze spodní strany kontrolován pouze pohledem.

K tomu jak korodovala nosná a předpínací lana firma Pontex ve své zprávě napsala: „V rámci posouzení výsledků z etap 0 až 6 se zdá být stav ustálený, to znamená, že nedochází ke zrychlování či zpomalení rychlosti degradace v jednotlivých místech. Jinými slovy: tam, kde konstrukce již korodovala, koroduje i nadále zhruba stejnou rychlostí.

Firma proto ve své letní zprávě navrhla na konstrukci mostu testovat a kalibrovat další metody, které by mohly být schopné indikovat významný postup koroze předpínacích kabelů. „Doporučujeme provést dostatečně obsáhlý soubor kontrolních návrtů k předpínací výztuži, který upřesní rozsah její degradace. Tyto destruktivní zkoušky malého rozsahu je vhodné kombinovat s nedestruktivními zkouškami, tak aby efektivita zjištěných skutečností ve vztahu k rozsahu provedených prací byla co největší,“ stojí ve zprávě. Záměr ale zcela nevyšel, lávka se neočekávaně zřítila a dva chodci se zranili těžce, dva lehce.

Zěmetřesení ve správě komunikací?

Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) po zřícení Trojské lávky odmítl nařčení, že Praha podceňuje správu svých mostů. „Mezi lety 2014 až 2017 jsme do běžné údržby mostů investovali 635 milionů korun, do oprav 58 milionů korun a do kapitálových výdajů, tedy investic, 500 až 600 milionů korun. V součtu jsme tak do mostních objektů investovali 1,255 miliardy korun. Myslím, že to je částka, která ukazuje, že jsme si stavu mostů vědomi,“ uvedl. Jenže měsíc a něco poté byl uzavřen Libeňský most. A podle výsledků zkoumání Kloknerova ústavu zcela oprávněně. ParlamentníListy.cz měly možnost si tuto zprávu prostudovat.

Opravy, nebo výstavba nových mostů bývají velmi nákladnou záležitostí. Například jen cena samotné opravy Libeňského mostu, která ale prakticky znamená jeho nové vybudování, je odhadována na dvě miliardy korun. A experti doporučují postavit most nový. Jenže město naráží na problém s památkáři.

Stav pražských mostů je jedním z důvodů, proč se očekává zemětřesení v pražské Technické správě komunikací. Už minulý pátek se spekulovalo o odvolání ředitele Petra Smolky a jeho náměstka Jiřího Trávníčka na dozorčí radě městské společnosti a jejich nahrazení náměstkem Filipem Neusserem. Další dozorčí rada by se měla odehrát tento pátek. A opět se hovoří o možném odvolání managementu městské firmy, která má na starosti všechny pražské komunikace a bude držet ruku nad dlouho očekávanou a nákladnou výstavbou Pražského okruhu. V kuloárech avizovaná možná „defenestrace“ se proto až tak netýká stavu mostů, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale souvisí s přeskupováním mocenského vlivu v této velmi důležité pražské firmě.

