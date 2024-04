Na akci Konečné se muž bál o život. Skončilo to bouřlivě

reklama

Muž důchodového věku si na začátku diskuse posteskl: „Kalousek není o nic lepší, než byl, ale je horší. Pochopil, že Pekarová Adamová by mohla topku přivést do nuly, tak chce šikovnou výhybkou pokračovat pořád ve stejném směru. Kalousek je velice nebezpečný,“ konstatoval za potlesku tazatel.

Vejce v rukou teroristů a blázni politici

„A pak mám otázku na přítomné právníky v předsednictvu. Mám obavy, co lze v této zemi prohlásit za teroristický čin. Já myslím, že skoro všechno, co se nelíbí této vládě. Co by se stalo, kdyby jako na Albertově někdo házel po Pavlovi stejně, jako s podporou médií je házeli po Zemanovi. Jestli by to byl také teroristický čin,“ ptal se muž v důchodovém věku.

Žena z auditoria k tomu dodala: „Pořád se mluví o volbách, ale budou tam hlasy? Dá se zabezpečit, aby skončily, jak mají?“

Odpověděl přítomný host, právník Ondřej Dostál: „Pokud jde o teroristické činy, tak jejich právní definice je daná, ale co pod to označíte, je docela oříšek. Pokud jde o házení vajíček, tak jakkoliv by se nejednalo o trestný čin, tak dopady na člověka mohou být nejen trestněprávní. Já bych jmenoval kauzu pana doktora Ševčíka, který neudělal vůbec nic, ale přesto jej označili, že skoro podnikl útok na muzeum, a stálo jej to obrovské problémy. A pokud jde o Markétu Pekarovou Adamovou, tak ženu ani květinou…“

„Co se týká problémů z oblasti psychiky,“ odpovídal na další dotaz ženy, která si myslí, že řada politiků jsou psychopati. „Jedna z nich je maniodepresivní porucha, kdy se střídají nálady. Ty lze spatřovat u pana ministra zdravotnictví, jak říká, že je všechno bezvadné, jak všechno zachrání či spasí, ale pak je situace špatná, a je to z hlediska politiky velký průšvih. Problém je jiný druh psychopatie, a tím je antisociální porucha. Člověku v tomto případě chybí zhodnocení, co je morálně špatně. Vidím mobil, tak si jej vezmu. Když budete dávat pozor, tak si ten mobil uhájíte, jinak když budete spoléhat na to, že není psychopat, tak o ten mobil můžete přijít. To je nebezpečné. Tato porucha, a na to jsou studie, se mezi politiky objevuje v obrovském množství. Je to i u miliardářů, u kterých jen pevná právní smlouva vás může ochránit, protože oni říkají – on byl hloupý, tak jsem jej obral. Takže si musíte dávat pozor. To je jako Leyenová, když kupuje od Pfizeru vakcíny, protože oni nemají sebemenší zábrany a jen dostatečný protitlak od státu a dobré právní zázemí nás může ochránit,“ uvedl Dostál.

Jak (ne)volit

Jana Turoňová, rovněž právnička z komunistické kandidátky, odpověděla: „Jaká je jistota, že volební lístek nepropadne. Proto také jsme organizovali petici proti korespondenčním volbám. Ono to s tím hodně souvisí. Z pohledu, že nám do budoucnosti hrozí korespondenční volby, tak když jsou ještě normální volby do Evropského parlamentu, protože manipulace s volbami za tohoto stavu berme jako obrovskou výhodu. Zatím. Protože manipulace s volbami za tohoto stavu, za této situace, bez korespondenčních voleb je daleko složitější a my můžeme počítat s tím, že většina hlasů, která byla dodána, tak je zařazena do těch správných čísel. Říká se, že se dají manipulovat dvě či tři procenta. Dnes tedy víme, že naše koalice STAČILO! má přes sedm procent, tak se dostáváme do situace, že hlas, který nám dáte, by neměl propadnout. U korespondenčních voleb je sousta nebezpečí. Další volby do Poslanecké sněmovny už budou zasahovat voliči ze zahraničí. A půjdu ještě dál. To, že necháme korespondenční volbu našim občanům, žijícím v zahraničí, a tuto možnost nebudou mít ti uvnitř státu, tak to je důvod k tomu, aby se práva voličů zrovnoprávnila. Ale pak už se nevrátíme do doby bezkorespondenční volby. A co řekne Ústavní soud při nejbližší příležitosti? Tak dáme korespondenční volbu všem. A to už jsme v situaci, která je za mne velice nebezpečná, naprosto ohrožující demokracii. Nejhorší na tom ještě je, že se dá ještě prohlubovat. Řekněme manipulace s hlasy.“

„Když nepůjdeme volit, nic se nezmění. Takhle máme alespoň šanci a naději. A ta je důležitá.“

Žena z Chebu se podělila se svými starostmi: „Něco vám řeknu k Ukrajině. Maminky, které se vrací z mateřské, tak nemohou dát děti do školky, protože mají přednost Ukrajinci. O situaci, kterou tam máme, hovořit nebudu. Je to tam katastrofa. Za zdravotnictví musím pochválit Cheb nebo Sokolov, kde dělají, co mohou. Mají nejmenší platy, je jich tam málo. Naopak v Karlových Varech jsou drzí, sprostí, zachází s lidmi jako s hadry. Od deseti let dělám ve zdravotnictví a začínala jsem se smetákem jako uklízečka a skončila jako diplomka. Ve vás Kateřino (Konečná, pozn. red) vidím Mílu Ransdorfa, Grebeníčka,“ konstatovala za smíchu lidí. „Ransdorf se jim nedal. Raději už víc mluvit nebudu, nebo by mne zatkli, protože jim vadím,“ konstatovala žena.

Žena ve středním věku: „Jak je možné, že nemůžeme poslance odvolat,“ posteskla si veřejně za ovací a volání „výborně!“. „My musíme něco udělat. My jsme ti, kteří přece mohou říci vládě – a dost!“

Konečná připomněla: „Proto máme koalici STAČILO!.“

Mladý muž, pravděpodobně jeden z nejmladších účastníků besedy, uvedl: „Mám strach, co se tu děje. Už jen pro budoucí mladé a případně moje děti. Jak je možné, že náš stát se nepostará o naše občany a investuje a stará se o jiný národ, který má jiné priority. Jak je možné, že náš stát a vláda se nestará o naše občany,“ a sklidil za to potlesk celého sálu.

Místopředseda KSČM Milan Krajča reagoval slovy: „Zájem vlády leží někde ve východě Evropy. Jediné, co strany pětikoalice sledují, jsou zájmy z ciziny – z Washingtonu, z Berlína a i z toho Bruselu. Proto je dnes česká vláda na špici těch, kteří chtějí prodlužovat konflikt na Ukrajině. My chceme mírové řešení toho, co se tam stalo. Zároveň říkejme, že konflikt nezačal před dvěma lety, ale v roce 2014, v Kyjevě, na Majdanu anebo v roce 1992, když padl Sovětský svaz. Má to dlouhé historické kořeny a propaganda je šílená. Nikdo nechce ani příměří, natož mírové jednání. Dělá se pravý opak. Financujeme válku, dodáváme tam zbraně, organizují se zájezdy předsedy vlády a dalších papalášů, a dokonce naše vláda povolila Ukrajině, aby na našem území cvičily tisíce vojáků, aby se pak vrátily na Donbas dál tam zabíjet. Je to jeden z důvodů, proč chceme tuto vládu dostat od válu,“ uvedl za potlesku přítomných.

Proč se (ne)bát referenda

Konečná poté glosovala slovy: „Víte, co se nepovedlo za celých třicet let? Dostat do ústavy referendum. Vezměte si Slovensko. Fico je dnes u moci jen díky tomu, že měli možnost a museli sesbírat hodně moc podpisů. Ale potom musí dojít k předčasným volbám. V této republice se celých třicet let každá vládnoucí garnitura zoufale bojí názoru občanů. Jedinou věc, na kterou se nás zeptali, byl vstup do EU, protože věděli, jak to dopadne. Nikdo z těch lidí ale netušil, kam se to vyvine a hlavně za jakých podmínek tam vstupujeme. Od té doby ticho po pěšině. Jak chceme měnit korunu za euro bez referenda? Proč se nevyjadřujeme k tomu, zda chceme zůstat v agresivním paktu NATO, které způsobilo miliony obětí. Proč se nezeptáme na EU po schválení Lisabonské smlouvy? Protože vládní papaláši neví, jak to dopadne, a bojí se toho, že by to museli Bruselu nebo Washingtonu vysvětlovat. Až bude ústavní většina v Poslanecké sněmovně a Senátu, budeme mít obrovskou šanci toto změnit již na podzim, protože se bude měnit třetina senátorů. První, co budeme po politicích vyžadovat, bude referendum. Aby existoval nástroj, jak v průběhu volebního období Poslaneckou sněmovnu odvolat. Moc bych si to přála. Ale tím nástrojem jsou nyní jen volby,“ konstatovala Konečná.

„Mně vadí, že o referendu vždy mluví opoziční strany. Když jsou ve vládě, tak mlčí, blokují a pro jistotu jej nechtějí. Když jsou v opozici, tak si na to naráz vzpomenou. Tak je to v naší republice posledních třicet, pětatřicet let se vším.“

Muž ze sálu uvedl: „Když si vezmete volební program KSČM a SPD, tak je to jako okopírované. Proč se nevezmete za ruce, vždyť 90 procent věcí máte společně? Ivan David na nějaké akci to odmítl, že s komunisty ne. Jarda Foldyna je přece náš člověk. Já jsem občasný volič SPD – záleží kdy, jak a komu. Ale to je ta nedohoda. Důležité je přece svalit pětikoalici a dělení medvěda bude až potom. Oni přece také nemají jednotné názory. Ale dokázali se sjednotit v tom, že budou u vlády. Když se podíváte na Green Deal, tak nikdy v historii přece politici nerozhodovali o technickém rozvoji. Když vezmeme lodě, tak třeba byly galéry, pak lidé přišli na plachetnice a byly současně galéry i plachetnice. Dokud to nebylo ekonomicky důležitější pro plachetnice. Pak vynalezli parní stroj a dali tam lodní šroub. Ale současně byly plachetnice i lodě na páru, ale byly tu současně. Až pak ty technicky lepší a ekonomicky výnosnější nahradily ty starší. Ale nikdy žádný král neřekl, co tu bude. Takže vývoj musí sám ukázat, kudy se to bude ubírat.“

Další muž středních let na to: „Já jsem váš velký fanoušek. Mně přijde, že v debatách všichni včetně vás, všichni v opozici chodí kolem horké kaše. Neslyším, že nemáme média jen americká. Máme tady všude CIA, média, která jsou placena Sorosem. Neslyšel jsem kritiku, když se mluví o Putinovi, že by někdo oponoval, že daleko větším agresorem jsou Spojené státy. NATO už dávno není obranným, ale útočným paktem,“ konstatoval tazatel za potlesku. „Chybí mi informace, jakou alternativu má Rusko, pokud by se stáhlo z Ukrajiny. To by přece byla poprava celého Donbasu. Tam vypukne obrovská genocida a dílo zkázy bude dokonáno. A to dílo zkázy tam řídí američtí velitelé. Ministerstvo obrany na Ukrajině, to jsou čistě všichni američtí lidé. Mně chybí argumenty v debatách. Zdá se mi, že se bojíme do toho říznout a říci to na férovku!“

Hlas ze sálu: „Na to je třeba odvaha,“ načež zazněl silný potlesk.

Jan Skalický z eurokandidátky připomněl: „Jakmile se ze STAČILO! stane stejně velký celek jako SPD, tak spolupráce začne nabírat koaliční a další možnosti. Zatím SPD pohltilo Trikoloru, která byla pro něj svým způsobem konkurence.“

Pak si posteskl jeden místní důchodce: „Mám čtrnáctiletou neteř, která chodí na gymnázium. První její dotaz byl – víš, že máš hodně nepřátel? Já na ni vyvalil oči, jak ji to napadlo. Druhý dotaz byl – strejdo, kdypak umřeš? Řekl jsem, že bych tu rád ještě nějaký čas zůstal, i když to tady nestojí za moc. A do třetice mi říká – víš, že vy důchodci snižujete životní úroveň nás mladších a žijete na náš úkor.“

Byl slyšet šum v sále.

Kdo je komu ukradený

Muž středních let na závěr zjitřil situaci. „Zastupuji zde protinázor. Moji rodinu zničili komunisté. Měli jsme dílnu, tesařství, zničili jste jim život, i mému dědovi, tátovi, mámě. Mohu říci, že ohledně Ukrajiny je ošklivé, co se tu říkalo. Málo tady padlo, že za všechno může Rusko, které je agresor.“

Pískání bylo ohlušující.

Konečná na to: „Prosím nechte pána domluvit, byl tu s námi celou dobu.“

„Já jsem byl vychován v pravdě. Moc dobře vím, co se tu dělo,“ pokračoval pravicově smýšlející muž. „Možná jediné, s čím souhlasím, je, že z bank odchází dividendy, ale to je zase chyba komunistů. Než přišli komunisté, měli jsme tu všechno. Chcete získat deset patnáct procent a pak tu vládnout. Můj názor je, co bude s lidmi jako já. Mám strach, co se mnou...“

Odpovědí byl smích zcela zaplněného sálu.

„Vyhostíte mne? Seberete mi majetek? Zastřelíte mne? Pozvete si zase někoho ze zahraničí? Co s lidma jako já bude?“ gradoval své vystoupení muž.

Na otázku lidí v sále, koho volil za prezidenta, odpověděl: Samozřejmě že Pavla!

A opět smích a nesouhlasné pískání auditoria.

„Pán má právo na svůj názor, toto je veřejná debata. Respektujme i jiné názory. Já bych si moc přála, aby i oni nás respektovali a neměli jsme strach. A začneme u nás, kdy ukážeme, že respektovat umíme,“ reagovala za bouřlivého aplausu předsedkyně KSČM Konečná.

Žena z přítomných připomněla, že by se lidem mělo říkat, co bude po volbách. „Že pán je vyděšený a těch lidí je víc. Mělo by se říkat, kam jde ten kapitalismus, že je to imperialismus, že to došlo do takového stadia, jak se učilo dříve. Imperialismus a válka, ekonomické vykořisťování člověka.“

Další žena středního věku burcovala slovy: „Prošla jsem všechny demonstrace. Co se jimi vyřešilo? Nic. Všichni jen zvedají ruce – demisi. Dokud jste vy nevystoupila, a když jsem Rajchlovi řekla, aby se s vámi spojil, tak mi něco napsal, co tady ani nechci říkat. Před měsícem jsem udělala setkání žen na plzeňském náměstí. Lidé už těch řečí mají dost. To setkání jsem udělala pro naše děti a svá vnoučata.“

Jana Turoňová reagovala slovy: „Je normální věc, že když jedna vláda selhává, tak lid chce změnu. Nedochází k tomu žádnou násilnou cestou, ale ve volbách. Nemusíte mít obavu, co by se dělo s vámi, nebude žádný odsun členů pětikoalice. O ničem takovém tady nepadlo ani slovo. Možná jste si toho nevšiml, ale my jsme koalice. Jsme za jiné strany. A KSČM nijakým způsobem demokracii neohrožuje a historicky paradoxně – dnes hájí zájmy lidí, svobodu slova, svobodu projevu, což je neskutečné, ale je to tak,“ vysvětlovala za bouřlivého potlesku přítomných. „Takže se nemusíte vůbec nikoho obávat.“

„To říkali komunisté dřív taky!“ reagoval pravicově smýšlející občan středního věku.

„To dříve říkali i jiní,“ bylo slyšet ze sálu.

Konečná shrnula: „Co bychom s vámi udělali? Vůbec nic! My budeme mít dost práce na to, abychom spravili tuto republiku. My budeme muset zřídit státní banku, protože banky, co mají své matky v zahraničí, jim odvádí obrovské zisky. Aby nenařizovali našim seniorům, aby si zřizovali elektronické bankovnictví. Aby nevydírali a nedávali oprátku na krk mladým rodinám. Kteří chtějí výhodnou půjčku na bydlení. Že lidé se nebudou bát říci svůj názor, aby pak dostali vyhazov z práce a nemohli splácet hypotéku,“ konstatovala za potlesku. „Možná to neprožíváte vy, ale prožívají to tisíce a tisíce lidí, kteří si nevydělají ve slušné práci na to, aby zaplatili všechny složenky, aby děti mohli poslat do kroužku, nebo když potřebují vyměnit kyčelní kloub, aby to šlo o něco dříve, protože pak si to musí zaplatit. S touto dobou já nesouhlasím. Ale vy jste pro mne úplně ukradený. Žijte si dál svůj spokojený život, my vás jakkoliv omezovat nebudeme,“ zakončila dvouhodinové expozé předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

