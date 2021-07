Nové jméno v čele BIS? Tady je

Jako nestandardní či znepokojující hodnotí někteří opoziční politici situaci, kdy zhruba měsíc před koncem mandátu ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky není jasné, zda bude v čele kontrarozvědky pokračovat. Premiér Andrej Babiš (ANO) zatím neupřesnil, zda kabinet Koudelku opětovně jmenuje, v minulosti naznačil i variantu, že by plnohodnotné rozhodnutí mohla učinit až příští vláda.

Když se novináři opakovaně ptali premiéra, jak bude postupovat, mlžil. Nejprve uvedl, že situaci vyřeší v srpnu, na další dotazy už nereagoval.

Je však zřejmé, že Koudelkovo jméno u některých ústavních činitelů svítí jako rudý hadr. Zajímavé je, že dosud vlastně nikdo nepřišel s žádným konkrétním zjištěním či upozorněním. Koudelka buď vadí anebo je téměř glorifikován.

Jeden z lidí pohybujících se kolem BIS ParlamentnímListům.cz dříve svěřil, proč se mu práce u ředitele Koudelky nezamlouvala. „Snad první, co udělal, bylo, že zavedl píchačky," řekl v nadsázce. Zdali je to fakt, či nikoli, není podstatné. Ukazuje to na mnohem patrnější zádrhel. Velkou neznalost prostředí BIS, stejně jako jejího přesahu na mezinárodním poli.

Redakce však objevila skulinu.

Podařilo se nám hovořit s mužem, který je se situací více než obeznámen. Neprozradil nám samozřejmě žádné utajované informace. O ty jsme ani nestáli. Šlo nám o status quo.

„Nelze specifikovat odbory a náplň práce. Ale pan ředitel Koudelka se stal svým způsobem politickým tématem, což není šťastné. Řada poslanců s ním hovořila, vyjadřovala mu podporu. To je přímo nešťastné. Zdali bude pokračovat, to nedokážu odhadnout, to by musel říci pan premiér," uvedl dotyčný muž.

Jeho znalost prostředí BIS sahá desítky let nazpět.

A právě v této éře je prý nutné hledat možné nástupce. „Vy potřebujete někoho, kdo zná. Operativce, analytika, člověka přímo z prostředí BIS, to je pochopitelné. Pakliže vnímám NBÚ jako expozituru BIS a vnímám i řadu policejních složek jako prodlouženou ruku BIS, pak se středobodem dění může stát jediný člověk," naznačil.

„Tomáš Kadlec, Petr Zeman, Karel Randák, Jan Pavlíček," uvedl redakci s tím, že tady by hledal.

Zpravodajskou a triviálně konspirační hádanku nebude těžké rozluštit. Tři ze čtyř uvedených jsou prakticky mimo shora uvedené vlivové mapy. Zmíněným adeptem, o kterém se prý hlasitě hovoří v souvislosti s možným nástupcem Michala Koudelky, tak může být jedině Jan Pavlíček, který pro službu pracuje desítky let. Stejně dlouho se pohybuje mezi nejutajovanějšími otázkami země.

„Nevím, co odpovědět, já žádné jméno neřekl. Ale třeba Jan Pavlíček by nebyl možná špatný adept. Jeho jméno jsem shodou okolností slyšel několikrát. Vím, že v minulosti byl i mediálně pranýřován, ale vše ustál. Tady se nebavíme o činnosti, s jakou byl spojovaný třeba Roman Hrubant (byl jako bývalý agent tajné služby po roce 2002 zbaven všech obvinění, pozn. red.). Honza Pavlíček mi přijde jako rozumný kompromis, který by BIS zbavil nánosu politických vyjádření od Hradu po Sněmovnu," dodal tento muž.

Více se o předestřené problematice bavit nechtěl. Prý už nám řekl dost...

„A kdybych se chtěl vážně zamyslet, tak mě ještě napadla jiná příjmení: Sojka, Výmola nebo taky Vrána. To je už vaše práce zjistit,“ uzavřel s úsměvem. Jestli šlo o vtip nebo vážně míněné adepty? Spíše to první. I přesto trval na uveřejnění vyřčené věty, čemuž jsme vyhověli.

Že by však Michal Koudelka v čele BIS nepokračoval, nevypadá příliš reálně. Kladně se k němu totiž vyjádřilo i několik vlivných zástupců koalice. „Doufám, že bude vládou pověřen na pozici ředitele pokračovat i nadále za standardních podmínek,“ uvedl místopředseda sněmovní komise pro kontrolu BIS Robert Králíček z ANO.

„Všechny funkce pro bezpečnostní sbory a ozbrojené složky, které jsou plánované pro generály, by měly být obsazovány maximálně na dobu čtyř let. Je potřeba dodržovat kariérní řád a rotaci lidí na takovýchto vrcholných funkcích,“ kontroval Radovan Vích, místopředseda výboru pro obranu. V případě Koudelky by prý jeho pokračování nebylo přínosem pro ČR, BIS ani profesní rozvoj samotného ředitele.

