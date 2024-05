Odložené Vrbětice: „Policie se zachránila.” Obvinění Koudelky

reklama

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) oficiálně odložila vyšetřování dvou výbuchů muničních skladů ve Vrběticích z října a prosince 2014. Po deseti letech je podle policistů zřejmé, že za akcí stáli agenti ruské tajné služby GRU. Podle ministra Rakušana jde o potvrzený akt státního terorismu Ruska vůči České republice.

„NCOZ ve svém rozhodnutí konstatovala podíl ruské vojenské rozvědky na způsobení výbuchů a smrti českých státních příslušníků včetně toho, že nejde o ojedinělou akci, ale o součást dlouhodobého diverzního působení ruské vojenské rozvědky na území Evropské unie a Ukrajiny.

Policejní orgán považuje za prokázané, že výbuchy obou skladů ve Vrběticích provedli příslušníci ruské vojenské rozvědky, Hlavní správy generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace, známé pod zkratkou GRU, jejichž motivem bylo zabránit dodání zbraní a munice do oblastí, kde ruská armáda prováděla své operace,“ uvedli policisté.

Přestože česká média ve své většině bez kritických poznámek přejala sdělení policejního orgánu a ministra vnitra Rakušana o jasné vině i závěru, jak to s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích před deseti lety bylo, otazníky podle zjištění redakce přetrvávají. A to dokonce i uvnitř zpravodajské komunity.

Kromě toho se objevila varování, že rozhodnutí o vině ze spáchání jakéhokoli trestného činu nemůže nikdy v demokratickém státě rozhodnout policie, nýbrž soud. Na to pro ParlamentníListy.cz upozorňuje i právní expert a univerzitní docent Zdeněk Koudelka.

„Jako advokát jsem přirozeně nedůvěřivý k jednostranným závěrům policie. To, že policie případ odložila, ji umožňuje tvrdit téměř cokoliv, aniž by musela svá tvrzení dokazovat. Pokud by ve věci bylo zahájeno trestní stíhání a to i třebas proti uprchlému v nepřítomnosti, tak by mohl obhájce obviněných lidí získat přístup do spisu a podrobit i v následném soudním řízení tvrzení policie kritice. Možná by pak vyplulo na povrch, že tvrzení není podepřeno důkazy.

Odložení případu podle jeho slov vede k tomu, že policie se nemusí bát oponentury obhajoby i veřejnosti. „Protože v případu byla činná Bezpečnostní informační služba jsem ještě více nedůvěřivý, než kdyby šlo jen o policejní práci. Vážím si bývalého prezidenta Miloše Zemana a dívám se na BIS s vědomím jeho výroku, že jde o čučkaře,“ uvádí pro PL.

„Závěry z případu Vrbětice beru jako výroky, které nemohu ani dokázat, ani vyvrátit. Protože nejsou pro mne zásadní, ani se o to blíže nepokouším. Ve své veřejné činnosti z nich vycházet nebudu, protože za současné vlády Petra Fialy, která hrubě zneužila jinou tajnou službu Vojenské zpravodajství k okrádání lidí o právo číst si, co chtějí v rámci svobody slova, když v roce 2022 došlo k cenzuře vládě nepohodlných webů na internetu, tak i nyní beru v potaz, že vláda mohla pro své politické cíle zneužít i jinou tajnou službu. Rozhodně jsem odpůrce zasahování tajných služeb do politiky,“ konstatuje docent Zdeněk Koudelka.

Minimálně stejně závažná jsou sdělení, které redakci PL sdělil důvěryhodný zdroj, který je dlouhodobě precizně obeznámený s působností a výsledky práce BIS.

„Stručně lze říci jedinou věc: důkazy policie nemá. Samozřejmě to rozvedu a ihned předesílám, že zde nejspíš nejsou pochybnosti o podílu Rusů v celém případu. Problém je v tom, že celé vyšetřování bylo politické, nebylo motivováno touhou po reálném výsledku a to je problém. O vině přece nemohou rozhodovat politici nebo kontrarozvědka. Nevíme vlastně nic. O co se opírá přesvědčení policie o jasné vině těch dvou ruských zpravodajců? Policie evidentně žádné důkazy nemá, pouze se domnívá, že to tak mohlo být, ovšem veřejnosti to prezentuje jako hotovou věc. Prokázání čehokoli ze strany policie rozhoduje soud, nikoli samotná policie, BIS nebo ministr vnitra. Takhle to chodí v diktaturách, nikoliv v demokratických režimech,“ zdůrazňuje zdroj serveru ParlamentníListy.cz z prostředí tajných služeb.

Podle jeho expertního názoru veškeré policejní závěry stojí na vodě. „NCOZ nemá o pohybu důstojníků GRU na území naší země informace. Kromě jiného i kvůli fatálnímu selhání Koudelky a jím tehdy řízeného odboru BIS. Pakliže byla tato akce podle NCOZ součástí „dlouhodobého diverzního působení ruské vojenské rozvědky na území EU a Ukrajiny“, není to nic jiného než skandální obvinění Michala Koudelky z neschopnosti, který o tom neměl ponětí. Problém je v také v tom, že současné politické činovníky nezajímá skutečná pravda o tom, jak to bylo, ale spokojí se s politickým prohlášením Koudelky a NCOZ, že to tak prostě bylo a tečka. To je přitom skandální, ale rovněž to nahrává ruské propagandě,“ obviňuje politickou reprezentaci ČR.

„Zásadní je vždy v těchto věcech říkat pravdu, protože polopravdy a lži dávají té ruské propagandě ostrou munici. Tohoto vzorce se svého času držel bývalý prezident Zeman, kterého rádoby politik Koudelka a jemu poklonkující politici nálepkovali všelijak, ale ve skutečnosti se Zeman snažil vždycky Rusům nedat do rukou možnost na Českou republiku útočit kvůli lžím, které byla tendence zde v politickém zájmu produkovat. Víte co, na nás se dívá spousta zemí a zahraničních partnerů a ťukají si na čelo. Jistě, veřejně to neřeknou, ale v reálu nás nemají za rovnocenné partnery, ale nějaké slouhy. Není to v zájmu naší země a je to výsměch občanům,“ dodává významný zdroj redakce z tajných služeb.

