Pekelné ceny, ale Češi na to vyzráli. Jídlo, oblečení, Penny Market

Češi kvůli vysoké inflaci a vysokým cenám šetří. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že tržby maloobchodu už rok klesají, a důvodem je podle ekonomky Marie Křížkové právě česká přizpůsobivost. Zatímco v obchodech straší pekelné ceny, Češi na ně vyzráli. Oblečení, jídlo, ale i všechno další nepotravinářské zboží lidé pořizují ve slevách, v second handech nebo bazarech. Také začali více vařit a věci mezi sebou sdílet. „Je to zajímavý fenomén, který vypovídá o tom, že lidé jsou velmi adaptabilní. Navíc je tato cirkulární ekonomika také ekologická, což je v poslední době velmi trendy téma,“ říká pro ParlamentníListy.cz ekonomka Křížková. Svá data předložil i Penny Market.

Již rok hlásí český maloobchod pokles tržeb. Český statistický úřad (ČSÚ) ve svém pravidelném přehledu zveřejnil data, ze kterých vyplývá pokračující pokles prodeje, který započal v květnu 2022. I když ceny kvůli inflaci letí nahoru, a bylo by tak logické, že se to projeví na tržbách, lidé raději šetří. Znát je to skoro ve všech segmentech trhu…

Méně potravin, oblečení, léků i drogerie

Konkrétně za potraviny obchodníci utržili o 9,3 procenta méně a rozdíl u nepotravinářského zboží činil minus 9,5 procenta. Zajímavostí je, že posílil prodej pohonných hmot. Lidé za benzín a naftu utratili meziročně téměř o sedm procent více.

„Pokles tržeb zaznamenaly všechny sortimentní skupiny prodejen a také internetové a zásilkové obchody. Významný vliv na pokles tržeb maloobchodu měl nižší prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin a nižší prodej výrobků pro domácnost,“ uvedla v tiskové zprávě Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Z dat ČSÚ dále vyplývá, že tržby ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost meziročně klesly o 16,5 procenta. I obchody s oděvy a obuví zaznamenaly pokles zájmu zákazníků, a to o 7,5 procenta. O pět procent se snížily tržby v obchodech s počítačovými a komunikačními zařízeními. Drogeriím klesly tržby o 3,8 procenta a obchodníkům s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 3,7 procenta. V lékárnách a obchodech se zdravotnickým zbožím zákazníci oproti loňskému dubnu utratili o 2,5 procenta méně.

Dobře na tom nejsou ani internetové obchody. Ač má Česká republika nejvíc e-shopů z celé Evropy – uvádí se, že přes 40 tisíc – zlaté časy jejich rozvoje jsou tytam. Zatímco v době covidové pandemie se nákupy přes internet staly u populace nesmírně populární, s jejím odezněním zájem o on-line prodeje klesl na předešlou úroveň, a nyní klesá dál… Dle údajů ČSÚ tržby v e-commerce meziročně klesly až o 6,8 procenta.

Penny Market: Vedou privátní značky

Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila několik českých obchodních řetězců s dotazem, jak se pokles tržeb projevil právě u nich, a co to podle nich o stavu české ekonomiky vypovídá? Do doby uzávěrky tohoto článku odpověděl pouze jediný.

„Prosíme o pochopení, ale naše finanční výsledky zveřejňujeme jednou ročně. Výsledky za rok 2022 zveřejníme v průběhu léta,“ napsal redakci Tomáš Kubík, tiskový mluvčí společnosti Penny Market.

Co se týče zákaznického chování, řada zákazníků prý už reálně pociťuje dopady aktuální ekonomické situace, a proto se začali daleko více orientovat na cenu. „Častěji například volí produkty privátních značek, které prodáváme exkluzivně v našem řetězci. Tyto produkty nabízejí srovnatelnou kvalitu se značkovými produkty a jsou za výhodnější cenu.“

Penny Market nabízí v současné době 40 privátních značek, se stovkami produktů, které zákazníci dostanou výhradě v tomto řetězci. Z tiskové zprávy potom vyplývá, že „podíl těchto značek na celkovém prodeji pak díky jejich kvalitě a výhodným cenám v posledních měsících vzrostl na více než čtyřicet procent“.

„S nabídkou produktů vyráběných výhradně pro náš řetězec jsme začali už v roce 1997. Tehdy se jednalo o mléčné produkty BONI a pivo Staročech. Od té doby se naše rodina značně rozrostla,“ uvedl Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny Marketu. „Loni jsme představili například slané produkty SOLTY, cukrovinky ENJOY, mražené produkty MRAZIVÁ ČERSTVOST a další. Také pro letošní trh připravujeme novinky, ať už to bude na trhu unikátní řada vín nebo prémiové destiláty a další.“

„Náš řetězec je diskont, což znamená, že se dlouhodobě zaměřujeme na to, abychom zákazníkům nabízeli nejlepší poměr ceny a kvality na trhu. Proto zaznamenáváme nárůst zákazníků, kteří k nám přecházejí jak od konkurence, tak i z on-line obchodů a vyhledávají právě nejvýhodnější ceny na trhu,“ uzavřel pro ParlamentníListy.cz tiskový mluvčí Penny Tomáš Kubík.

Domácí vaření a kouzlo cirkulární ekonomiky

Podle ekonomky Marie Křížkové je takový pokles tržeb vzhledem k situaci normální: „Ekonomiku ovlivňuje lidské chování, ale funguje to i naopak. Vysoká inflace snižuje reálné příjmy domácností, lidé si za stejné peníze koupí méně, ale také více šetří.“

Češi si prý odpírají více věcí a hledí na trvanlivost a kvalitu: „Analýzy nákupních košíků jasně hovoří o tom, že lidé přestávají kupovat zbytečnosti, jako třeba sladkosti, ovocné šťávy, předražené slané nebo sladké pečivo apod. Popř. kupují těchto věcí menší množství. Co také vyplývá z dat, a co osobně považuji za pozitivní zprávu je, že lidé začínají klást více důraz na kvalitní potraviny, které většinou déle vydrží.“

Mnoho lidí podle ekonomky též začalo vařit: „Pochopili, že je lepší koupit strategické suroviny, jako třeba brambory, čočku, mouku, kvalitní maso a ovoce a zeleninu, a z toho uvařit nebo upéct. Domácí buchta vydrží déle, než donut ze supermarketu za dvacku a také lépe chutná,“ říká ekonomka.

Co se týče nepotravinářského zboží, i zde vidí ekonomka posun ve spotřebitelském chování: „Zájem se přesunul od nakupování ke sdílení nebo nákupu věcí z druhé ruky. Roste obliba second handů a bazarů, lidé se sdružují na sociálních sítích a navzájem si půjčují věci. Je to zajímavý fenomén, který vypovídá o tom, že lidé jsou velmi adaptabilní. Navíc je tato cirkulární ekonomika také ekologická, což je v poslední době velmi trendy téma,“ říká ekonomka Křížková. „I díky vlivu nejrůznějších influencerů a aktivistů, kteří varují před konzumem, berou lidé zkrocení svého nákupního chování jako zpomalení a nový způsob života.“

Není však jisté, zda to vydrží i poté, co se ekonomická situace zlepší: „Někdo přijde na to, že mu tento styl života vyhovuje, ale rozhodně u toho nezůstanou všichni. Lidská touha hromadit věci a plýtvající způsob života je už příliš zažraný v naší západní společnosti.“

