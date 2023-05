Pět obálek od Stanjury. Vyšší DPH a jiné daně: Pravda ze zákulisí

reklama

Návrh na zvýšení DPH, který už pár týdnů rezonuje mediálním prostorem a veřejností, si vysloužil kritiku nejen pro svou věcnou podstatu, ale i kvůli okolnostem, za kterých vyšel na světlo.

Zatímco premiér Fiala se nechal slyšet, že uniklé materiály k reformě DPH nejsou relevantní, uvnitř vlády, a zejména v ODS, se volá po viníkovi – přesněji řečeno po tom, kdo návrhy vynesl na světlo.

To za Babiše nebylo

„Běžně to chodí tak, že ze schůzí pracovních a expertních skupin vzejdou materiály, které potom politici používají coby podklady pro návrh zákonů,“ vysvětlil ParlamentnímListům.cz insider z občanské demokratické strany. „Takhle to chodí léta letoucí, ale nikdy se nestávalo, že by tak často jako teď prosakovaly ven informace, které matou veřejnost.“

Podle našeho zdroje totiž jen hrstka nápadů od expertů dojde praktického využití: „Já sám jsem byl členem asi tří takových skupin. Hodně to závisí na tom, kdo pořizuje zápisy, ale odhaduji, že na papír se dostane tak 40 % toho, co zazní na schůzi. A z toho se cca jen 10 % použije pro praktické účely. A to si myslím, že je maximum.“

Náš zdroj tak v zásadě souhlasí s vyjádřením Petra Fialy: „Řekl to dobře, že nelze dělat závěry z uniklých interních pracovních podkladů bez kontextu. To je podobné, jako když by o vás někdo v současné situaci řekl, že jste proruský, když jdete na Louskáčka od Čajkovského. Z komára se dělá velbloud, přitom jde opravdu jen o návrhy z pracovní skupiny, které mají, jak říkám, v praxi nakonec vysokou úmrtnost.“

V celé kauze podle našeho zdroje není zásadní obsah, ale forma: „Už poněkolikáté zde vidíme, jak do médií a do veřejného prostoru spadnou témata, která by se měla držet pod pokličkou. To za Babiše nebylo. Ten sice předvedl šílenou komunikaci během pandemie, ale to byla sama o sobě mimořádná situace. Nikdy se mu však nestávalo, že by unikaly informace ze schůzí. Osobně si myslím, že u Babiše by si to ani nikdo nedovolil. Ten by viníka buď našel, nebo by se postaral o obětního beránka, jen aby vypadal jako rázný šéf. Tady se to ale vynáší jedna radost,“ naznačil tak náš zdroj domněnku, že únik informací může být cílený.

Konkrétně ale nechce na nikoho ukazovat. „Řeknu to asi takhle – v této vládě je nejsilnějším hráčem ODS. A její koaliční partneři mají své důvody, každá ze stran jiné, proč ji nesnášet. Má nejsilnější ministerstvo, kterému šéfuje člověk, který, ve vší úctě, není na tuto pozici kompetentní. Nikdo ale nepoví, že král je nahý.“

Otevřená konfrontace by podle našeho zdroje mohla být nebezpečná pro celou vládu: „A tak je lepší dělat drobné šťouchance a dívat se, jak neohrabaně ODS působí.“

Pět obálek

ParlamentníListy.cz mluvily ještě s jedním zdrojem z blízkého okolí vládní koalice. Pod příslibem anonymity nám prozradil, jakým způsobem mělo proběhnout předání informací v jenom z minulých případů vládou ohlášených změn: „Zbyněk Stanjura si nechal návrhy expertů vzešlých z porady sepsat, vložil je do pěti obálek, a ty pak rozdal pěti předsedům koaličních stran.“

Zakrátko se však tyto návrhy objevily v médiích – nejprve v České televizi, poté v Deníku N. Jejich zveřejnění okamžitě vyvolalo bouřlivou debatu a vlnu kritiky.

Zatímco veřejnost a opozice kritizovala obsahovou stránku – tedy změny sazeb DPH, vládní koalice s Ministerstvem financí v čele chtěla situaci uklidnit a uvést na pravou míru: „Návrhy Ministerstva financí sloučit snížené sazby DPH na 14 procent a přesunutí některých položek ze snížené sazby do základní 21procentní nejsou konečné. Resort pouze zpracoval výpočty, co by znamenaly změny položek u DPH, návrh případných změn teprve vzejde z debaty koaličních stran,“ prohlásil ministr Stanjura.

Zveřejnění citlivých dat však vneslo do vlády napětí. „Únik informací z interních porad nebudí pochopitelně mezi koaličními členy důvěru,“ řekl nám zdroj s tím, že veřejný obraz vlády se tím silně poškozuje. „Jsou pak za kretény a Stanjura za debila.“

Vláda, a především pak ODS, která z toho vychází nejhůře, se proto logicky ptá, kdo za vynášením informací do médií stojí?

„V koalici panuje podezření, že to dělají Piráti,“ prozradil nám zdroj.

Důkazy, které by tuto domněnku potvrdily, sice neexistují, její pravdivost ale připustil i první jmenovaný insider z Občanské demokratické strany: „Tuto možnost nevylučuji. Piráti jsou enfant terrible této koalice. Kvůli svému špatnému volebnímu výsledku nemohou ovlivňovat politiku v takové míře, jak by si přáli. A tak bych věřil, že se mohou uchýlit i k podlým krokům, jako je vynášení informací. Jenže to v důsledku oslabí i je samotné, není to tedy příliš chytré,“ poznamenal na závěr náš důvěrný zdroj.

