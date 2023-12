Přednáška prof. Druláka zrušena. Kdo se postaral? Táhne z toho politika. A vysoká

Zrušení přednášky bývalého elitního diplomata, prvního náměstka ministra zahraničí, exvelvyslance a bývalého šéfa Ústavu mezinárodních vztahů Petra Druláka na budějovickém gymnáziu vyvolalo silné ohlasy. ParlamentníListy.cz se zajímaly, co se přesně stalo a jak proces domluvení i zrušení akce probíhal a proč k tomu došlo. S trochou nadsázky lze říci, že nitky sahají do lavic vládní koalice i na Pražský hrad.

reklama

Profesor Petr Drulák měl v týdnu přednášet studentům Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích. Z akce nakonec sešlo, protože ji zrušil sám ředitel školy kvůli tlaku, který na něho byl vyvíjen ze strany pedagogického sboru, studentů či rodičů. V dopise, který zaslal kolegům na gymnáziu, dokonce přiznává, že se zachoval jako cenzor.

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 0% Nepovažuji 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9653 lidí

Petr Drulák zjištění redakce ParlamentníchListů.cz potvrdil. Přednáška se podle jeho slov měla uskutečnit na pozvání ze strany gymnázia. Naznačuje možné politické tlaky ze strany členů stran vládní koalice a zároveň tamních učitelů.

Ředitel gymnázia Druláka informoval pouhý den před termínem konání přednášky, že se rozhodl ji zrušit s tím, že se možná bude konat v jiném termínu.

„Byl jsem domluvený se zástupkyní ředitele gymnázia, která chtěla studentům ukázat, že jsou i jiné názory. Gymnázium s žádostí o tu přednášku oslovilo mě, já se sám nikam necpu. Mají takové pěkné heslo jejich vzdělávacího programu, které zní ‚Vzdělání je schopnost porozumět názorům ostatních‘. Z tohoto titulu mě nejspíš pozvali. Jenže měla přijít nějaká studentka s otázkou, jak je možné, že si dovolili pozvat někoho, jako jsem já, a chytil se toho jeden tamní vyučující, který je shodou okolností členem KDU-ČSL. Ten kolem toho začal vířit a možná i v kooperaci se studenty,“ říká pro ParlamentníListy.cz profesor Drulák.

Na základě toho se měli vyučující začít přít o to, zda je správné, aby se Drulákova přednáška konala, či nikoli. „Nešlo o nic velkého, proti mně bylo asi čtyři až pět profesorů, pro mě také tak, a to ze sboru, který má asi 50 členů. Ředitel si měl nechat poradit od nějakých bývalých politiků, že je lepší to zrušit,“ popisuje.

Fotogalerie: - Mafiánská kronika

„Vidím tu dva obecnější rysy. Podobné rušení přednášek se bohužel běžně deje na různých západních univerzitách a přednáškových místech. Je to známá ‚cancel culture‘, výraz progresivisticko-liberální totality. Když někdo neříká názory odpovídající těm oficiálním, je snaha takového člověka vytěsnit z veřejného prostoru. Na tohle si už na Západě zvykli a skoro jim to ani nepřijde divné,“ míní profesor Drulák.

Zajímavější je prý něco jiného. „Jde o typický rys této progresivisticko-liberální totality, že tlak přichází často zespoda, nikoli seshora. V komunistické nebo fašistické totalitě by se ředitel školy dostal pod tlak svých nadřízených buď z města, kraje, nebo stranické organizace. Kdežto tady jde o tlak zezdola, který pochází od aktivistů pasujících se do role strážců oficiální pravdy. Toto je typické pro současný systém. Takoví ‚odpovědní‘ občané šikanují všechny ostatní, hlídají dodržování pořádku a jsou díky tomu nositeli totalitních tendencí,“ konstatuje.

Profesoru Drulákovi je podle svých slov jedno, jestli se nakonec přednáška uskuteční, nebo ne. „Nemám problém přijít kamkoli a debatovat s kýmkoli. Pan ředitel gymnázia zmiňoval jednoho z pedagogů, který se měl nabídnout, že pro společnou debatu se mnou pozve prezidentského poradce Petra Koláře, aby to vyvážili. Napadá mě paralela, že pokud by před pár lety zvali na přednášku například nějakého analytika AMO (Asociace pro mezinárodní otázky, pozn. red.), který by jim vyprávěl o česko-ruských obchodních vztazích, zda by reakce gymnázia byla stejná a pozvali by druhého do debaty Martina Nejedlého jako poradce prezidenta. Uvažovali by nad tím stejným způsobem?“ ptá se Petr Drulák.

Fotogalerie: - Stop cenzuře

„Dodal bych ještě jednu politickou konotaci, že pedagog Jiří Šesták, od kterého si snad ředitel gymnázia nechal poradit, aby mou přednášku zrušil, je bývalý místopředseda Senátu za STAN a dnes působí v konzultačním panelu prezidenta Pavla. Je v tom politika,“ podotýká bývalý elitní diplomat.

Co napsal ředitel budějovického církevního gymnázia svým učitelům? „V průběhu minulého týdne jsem zaznamenal znepokojivé reakce od části pedagogického sboru, studentů, rodičů, ale i od absolventů. Závažnost situace jsem si uvědomil po rozhovoru s Jiřím Šestákem, který mne upozornil, že během přednášky by mohlo dojít k nesouhlasným reakcím na vystoupení pana profesora. Na základě těchto informací jsem se sešel s naším spirituálem Vojtou Blažkem a zrušil místo přednášky v kostele sv. Rodiny,“ psal ředitel školy.

„Nikdy jsem nechtěl být cenzorem, tj. rozhodovat o tom, kdo smí a kdo nesmí na půdě školy vystupovat. V současné situaci, kdy ale vidím, že se do pedagogického sboru vkrádá nepohoda, jsem se rozhodl takovým cenzorem býti,“ uvedl též v dopisu pedagogům Martin Maršík.

Člen pedagogického sboru Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích Jiří Heller, člen KDU-ČSL, je z politické rodiny. Jeho bratr Šimon Heller je bývalý aktivista a poslanec za lidovou stranu. V minulosti například podával trestní oznámení na šéfa SPD Tomia Okamuru nebo se angažoval v antikomunistických protestech v Budějovicích, což je zajímavé.

Akce proti působení komunistů ve vedení Jihočeského kraje v dobách sociálnědemokratického hejtmana Jiřího Zimoly byly označovány jako studentské protesty. Cílem byl tlak na Zimolu, aby v řízení kraje nespolupracoval s KSČM, ale vybral si jinou ze stran. Pokud by tehdy hejtman tlaku podlehl, nabízela by se mu alternativa v koaličním partnerství právě s KDU-ČSL.

V tehdejší době se nad tím pozastavoval Dominik Forman na Britských listech, který zmapoval iniciátory protestů i jejich možné záměry. Tvrdí, že nešlo o žádné studentské protesty, ale snahu dostat se do vedení Jihočeského kraje pro lidovecké zastupitele, které volební výsledek poslal do opozice.

„Nejdůležitějším faktem na celé věci je ovšem to, že student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Šimon Heller, hlavní iniciátor a vůdce ‚studentských‘ protestů, je členem KDU-ČSL a jako takový kandidoval do krajského zastupitelstva na kandidátce této strany,“ psaly Britské listy. Jeho bratr a pedagog gymnázia, které Drulákovi zrušilo přednášku, Jiří Heller, jak už bylo řečeno je také členem lidovců, působí v jejich vedení v Českých Budějovicích a v minulosti za ně i kandidoval.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE