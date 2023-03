Přeji olympijskému vítězi pevné nervy... A výzva Černochové za „kauzu Svoboda“

Patří, nebo nepatří ruští a běloruští sportovci na olympiádu? Širokou diskusi vyvolal svými výroky olympionik David Svoboda, podle něhož politika do sportu nepatří a sportovci by neměli být trestáni za činy politiků. Výroky strhly lavinu a silné odsudky. Někteří ale sportovce hájí a připomínají, že při útoku na Irák také nikdo nevyhazoval americké sportovce z olympijských her. Jiní naopak připomínají padlé ukrajinské vojáky.

Vyjádření bývalého moderního pětibojaře a olympijského vítěze Davida Svobody o tom, že Rusko možná není agresor v konfliktu na Ukrajině, vyvolala bouři. Svobodův názor odsoudila například ministryně obrany Jana Černochová (ODS), podle šéfredaktora deníku Forum24 Jiřího X. Doležala patří Svoboda za svá slova do vězení, protože schvaluje genocidu na ukrajinském obyvatelstvu. To, jaké nebývalé kritice čelí Svoboda za svoje slova, nechápe bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který to považuje „za smutné čtení“.

Svoboda ve středu v České televizi obhajoval kroky Mezinárodního olympijského výboru, který doporučil návrat ruských a běloruských sportovců na sportovní pole. Podle Svobody totiž politika do sportu nepatří.

„Už před rokem, když začal konflikt na Ukrajině, tak Mezinárodní olympijský výbor doporučil nezvat Rusy i Bělorusy a funkcionáře i politiky na sportovní akce a tak dále. Český olympijský výbor to doporučení podpořil, já jako zástupce sportovců jsem se zdržel hlasování, a to proto, že si myslím, jsem přesvědčen, já osobně, že politika do sportu filozoficky nepatří. To, že tam prakticky dávno je, že naše předchozí generace i ta současná sport před politikou neubránila, to je smutný fakt,“ řekl podle iROZHLASU Svoboda.

Ministryně obrany Jana Černochová výroky armádního sportovce Svobody odsoudila a uvedla, že bude hledat možnosti, jak ho potrestat.

„Ukrajinští sportovci umírají za svou vlast a nikdy už na olympiádě nebudou moci svou zemi reprezentovat. Je nemorální a ohavné umožnit účast na olympijských hrách sportovcům Ruska a Běloruska. Je to výsměch mrtvým ukrajinským sportovcům a všem obětem barbarského Putinova útoku na Ukrajinu. Na vlastní oči jsem viděla, co Rusko páchá za zvěrstva. Ne! Není normální, aby ruští a běloruští sportovci jeli na olympiádu, na kterou Ukrajinci nepojedou, protože brání svou vlast nebo je zabili. Nepochopím, jak tohle voják a olympionik může zpochybňovat,“ sdělila šéfka resortu obrany.

Podle europoslance Tomáše Zdechovského nic jiného než bojkot ruských a běloruských sportovců není namístě. „Nezlobím se na Davida Svobodu. Každý nemusíme mít svůj den. Ale štve mě ten olympijský alibismus a neschopnost věci vidět v kontextu. Opravdu vám ty medaile za to stojí? Představte si, že by vám ve válce každý den umírali vaši rodinní příslušníci a přátelé... proto bojkot!“ uvedl.

„Jsou chvíle v životě člověka i politika, kdy se zkrátka musí ozvat. A to platí i pro mě. Protože cítím, že pokud se nezačnu ozývat teď, přijde doba, kdy se nikdo neozve a nezastane mě. To je přesně případ našeho olympijského vítěze Davida Svobody, jehož ‚kauza‘ teď zaplňuje mediální prostor a chvílemi to už přesahuje meze zdravého rozumu. Shodou okolností jsem diskutovaný rozhovor viděl v přímém přenosu. Můj dojem byl, že je to debata velmi korektní, vedená s úsměvem a pan Svoboda pouze reagoval na diskusi mezi sportovci na dění v rámci Mezinárodního olympijského výboru a mluvil z pozice předsedy komise sportovců. Jako hlavní poselství řečeného jsem vnímal to, že by se politika neměla plést do sportu a mělo by se to co nejvíce oddělovat (i když úplně to asi nepůjde nikdy). Pana Svobodu osobně neznám, je pravděpodobné, že ani on není mým politickým příznivcem, ale tohle je otázka principu, a proto píšu těchto pár řádků,“ uvádí v odpovědi pro ParlamentníListy.cz poslanec a šéf ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO).

Následné, z jeho pohledu až hysterické vyjádření ministryně obrany a jejího ministerstva jsou podle jeho slov za čarou. „Obzvlášť jestliže to neskončilo jedním vyjádřením a paní ministryně údajně přes SMS potvrdila, že se již obrátila na své podřízené a zjišťovala možnosti, jak sportovce za jeho názory potrestat. Každý, kdo viděl vystoupení Davida Svobody, si musel udělat obrázek, že ruskou agresi nijak neschvaloval, nešířil žádné dezinformace, pouze řekl, že jeho postoj k otázce účasti ruských a běloruských sportovců je neutrální. Následně dokonce svá tvrzení upřesnil a za případné špatné vyznění se omluvil. Koneckonců tak vlastně vyzněl i výsledek ankety mezi našimi sportovci. A za to má být trestán? Podle některých štvavých provládních plátků dokonce svléknut z uniformy a trestně stíhán? Tyhle neobolševické metody a potlačování svobody projevu mi extrémně vadí. Pan Svoboda se vyjádřil apoliticky, za sportovce. Můžete s ním klidně souhlasit, nebo ne, ale trestat a postihovat za postoje, které nejsou podle některých dostatečně uvědomělé, ale jen neutrální, ve svobodné zemi přece nejde ne? Výsledkem toho všeho jsou nenávistné reakce a hrubé urážky pana Svobody na sociálních sítích a další polarizace společnosti. Olympijskému vítězi, kterého si za reprezentaci naší země nesmírně vážím, přeji pevné nervy, ať si z toho nic nedělá. I když on na mě působí dojmem, že to v pohodě zvládne. Paní ministryni obrany vyzývám, aby se konečně začala chovat jako členka vlády ČR, a ne jako aktivistka,“ uzavřel ostré vyjádření Radek Vondráček.

„Olympionik David Svoboda je terčem kritiky Ministerstva obrany. Úspěšný sportovec je totiž členem a reprezentantem armádní Dukly. A to jenom proto, že řekl, co si myslí, tedy že sportovci by neměli pykat za politiky a nemělo by jim být bráněno v účasti na státní reprezentaci. Tleskám mu. Když USA zaútočily podruhé na Irák nebo došlo k likvidaci Kaddáfího bez rezolucí Rady bezpečnosti OSN, tak jsme také jako Česká republika byli pro neúčast sportovců z USA na olympijských hrách? A co tomu říká Helena Fibingerová, kterou tenkrát pro společný bojkot také s ostatními nepustili, když házela koulí světové rekordy? Takže je potřeba vždy měřit jedním metrem,“ sdělil poslanec SPD Radovan Vích.

Podobně to vidí europoslankyně a předsedkyně Komunistické strany Čech a Moravy Kateřina Konečná. „Souhlasím s panem Svobodou. Sport a politika by měly být dvě striktně oddělené disciplíny. Nehledě na to, že pokud bychom sportovce a sportovkyně vylučovali z mezinárodních soutěží kvůli postupu politiků jejich států na mezinárodní scéně, pak by startovní pozice zely prázdnotou!“ napsala redakci.

„Řekl bych, že by se měli zastydět a vypadnout sami. Skutečnost, že řešíme, jestli je vyhodit, popřípadě nechat vrátit, je sama o sobě chucpe,“ míní pirátský europoslanec Mikuláš Peksa směrem k ruským a běloruským sportovcům.

