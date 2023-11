Rakušanovo dílo. Občana zděsilo, co potkal ve vlaku. Už se to řeší

reklama

Jedna vládní kampaň střídá druhou. Zatímco jedna ještě neskončila, brzy se má rozeběhnout další, která se bude časově krýt s volbami do Evropského parlamentu i do krajských zastupitelstev. Zároveň s tím běží masivní propagace premiéra a v internetovém prostoru začíná být vidět i agitace Ministerstva vnitra vyzývající občany, aby nahlašovali „nebezpečné“ chování.

ParlamentníListy.cz upozornily na masivní reklamní kampaň, která propaguje premiéra Petra Fialu. Billboardy a plakáty zaplavily zemi, ale nikdo neví, kdo je platí. Zapsaný spolek Pravý břeh - Institut Petra Fialy, který kampaň zařizoval, pouze tvrdí, že kampaň bude stát „vyšší stovky tisíc“.

Z jakých zdrojů malá neziskovka peníze vezme, už na dotazy naší redakce neřekli. Experti z oblasti reklamy přitom ParlamentnímListům.cz sdělili, že tak velká kampaň běžně stojí miliony korun. Tématu jsme se podrobně věnovali

„Stovky tisíc Kč za 100 billboardů.“ Kdo Fialovi platí kampaň? A proč tak levně?

Zdaleka nejde o všechny reklamní celorepublikové kampaně, které vládní kabinet vedený Petrem Fialou od svého nástupu realizoval. Lze říci, že vláda vede různé formy kampaní prakticky od svého nástupu.

Jednou z takových kampaní, které jsou v běhu, je projekt „Nebát se a nenaletět“, který podle resortu vnitra přináší objektivní a podložené informace a zároveň varuje občany, že šíření poplašných zpráv je trestný čin.

„Projekt Nenaletet.cz přináší objektivní, ověřené a fakty podložené informace o aktuálních tématech. Pomáhá s orientací v tématech, která zajímají média, veřejnost, ale jsou také terčem dezinformačních kampaní a různých internetových podvodníků. Informační platformu provozuje Ministerstvo vnitra, na přípravě spolupracuje s dalšími složkami státu i veřejné správy,“ popisuje kampaň resort vnitra, který vede šéf STAN Vít Rakušan.

Na probíhající kampaň naši redakci upozornil čtenář, který nám poslal snímek plakátu vyvěšeného ve voze vlakové soupravy Českých drah. Na plakátu ve vagonu stojí, že „šíření poplašné zprávy je trestný čin“. Varuje také, že ústavou chráněná svoboda slova má své hranice. „Šíření vědomě nepravdivých poplašných zpráv, majících za cíl v ostatních vyvolat strach, je postihováno podle platných zákonů. Virtuální prostor nás nezbavuje odpovědnosti za naše chování,“ stojí na vyvěšeném vládním materiálu, který odkazuje na webové stránky Nenaletet.cz.

Jak jsme uvedli, fotografii plakátu nám poslal čtenář serveru ParlamentníListy.cz a občan, kterého slova z pera vládních představitelů či úředníků nadzvedla ze židle.

„Jel jsem posázavským pacifikem čili na trati mezi Čerčany a Světlou nad Sázavou. Naprosto nechápu, co to na mě vybaflo. Je to, jako když za protektorátu na rádiích, která jste si šli koupit, visela cedulka, že poslech cizího rozhlasu se trestá vězením nebo i smrtí. Takže nám už vyhrožují jako tenkrát. Posílám vám to jako takový postesk, no,“ vzkázal naší redakci čtenář.

Redakce žádala Ministerstvo vnitra o poskytnutí podrobnějších informací, jaké kampaně související s tzv. bojem proti dezinformacím úřad realizuje. Stejně tak v souvislosti s nejnovější online kampaní, proč vnitro považuje za důležité, aby lidé nahlašovali ostatní, pokud usoudí, že se druzí chovají na internetu nebezpečně.

Přesné znění otázek bylo následující: „Jaké projekty cílené na boj proti dezinformacím Ministerstvo vnitra v tuto chvíli realizuje či se na nich podílí? Proč považuje Ministerstvo vnitra za důležité nabádat občany k informování policie o ‚nebezpečném chování na sítích‘? Vnímáte rizika atmosféry udávání, která z toho může vzniknout?“

Ministerstvo vnitra ČR vedené Vítem Rakušanem ovšem ani po urgenci na zaslané otázky neodpovědělo. Pro úplnost doplňujeme, že otázky byly tiskovému oddělení odeslány v úterý 31. října dopoledne a znovu přeposlané den poté ve středu krátce po poledni.

Fotogalerie: - Interpelace na Rakušana

Do jaké míry mohou mít podobné kampaně vedené státem efekt? Zažili jsme někdy, že by vláda takto masivní formou provozovala jednu kampaň za druhou? Nejen tyto otázky jsme položili mediální analytičce Ireně Ryšánkové. Ta je přesvědčena o tom, že se vláda občanů bojí a místo prezentace svojí reálné práce dělá reklamu jako na prací prášek.

„Myslíte ta skvělá hesla. ‚Dostavba Dukovan: Další krok k energetické sooběstačnosti‘ nebo ‚Bezpečnost je priorita‘ s heslem ‚Děláme, co je třeba‘? Vláda by měla pracovat a prezentovat se svou prací pro lidi, ne reklamou jako na prací prášek. Pokud tohle má na někoho efekt, ráda bych toho člověka viděla. To jsou taková upgradovaná hesla typu ‚Kdo miluje republiku, ten nestojí na chodníku‘ či ‚Republice více práce, to je naše agitace‘. Koho, to, proboha, může v dnešní době oslovit? Proč někdo raději nenaučí ministry používat sociální sítě? Ministryně obrany, která chce vystoupit z OSN, je sice pěkný žert, ale jinak je to smutné. Ten, kdo pochopil dosah sociálních sítí, je Andrej Babiš, který se chová jako prostý člověk a vysvětluje svému publiku svůj pohled na věc. Chápu, že současná vláda nemá nikoho, kdo by uměl takto bezprostředně hovořit k publiku, ona se publika bojí. Ona se bojí být ‚čelem k masám‘, nechráněná mluvčími a hejnem policajtů. Ví, kolik sociálních skupin podvedla – namátkou učitele, lékaře, ale i nemocné, pro které nejsou léky. Podvedla všechny, kteří nechtěli zvyšovat daně, podvedla je předraženými nákupy zbraní, které nikdo nepotřebuje. Ve vztahu k médiím – novým či starým, působí jako soubor vycpanin, ale bizarními hesly nikoho neosloví. Na Babiše ani Putina se už vymlouvat nemohou a zdá se, že nic jiného jejich kreativní týmy nevymyslí,“ míní Ryšánková.

Připomíná, že jiná vláda ještě nikdy neměla tak malou popularitu. „Kampaň možná již běží nějakou dobu, ale já jsem nějaký masivní zásah neviděla. Je to trochu jako Saturnin a uvádění románových příběhů na pravou míru. Co chce vláda, proboha, komu vysvětlovat? Eurostatu chce vysvětlovat ekonomický pokles? Podnikatelům chce vysvětlovat nesmyslné zdražení energií, které jejich výrobu dělá nekonkurenceschopnou, s těmi, kteří využívají levnou energii z Ruska a nenechali si vnutit poplatky za ‚zelenou energii‘? Vláda musí přece mít v prvé řadě ministry, schopné koncepčně a koordinovaně rozhodovat, racionálně odůvodnit své kroky, a ne si na komunikaci najímat za miliony firmy. To se ministři bojí jednoduchými větami občanům říci, jakou hru hrají s českými výrobci, s českými zaměstnanci a s českou ekonomikou? Nebo sami neví nic, a tak jen okrašlují prázdnou schránku?“ táže se analytička.

Reaguje též na poslední počin resortu vnitra, tedy internetovou kampaň, která de facto vyzývá občany k tomu, aby policii udávali, pokud se jim chování někoho jiného na sítích nebude zdát v pořádku. „Internet je zrcadlo společnosti. Podvody začínají i končí v reálném prostředí. Vládní také. Vláda neumí bojovat se ‚šmejdy‘, kteří nám prodávali podivně levnou energii a zkrachovali. Přitom může. Vláda neumí bojovat se šmejdy, kteří nám prodávají nesmyslně předražené hrnce. Přitom může. Vláda neumí zastavit dovoz obilí s DDT a kuřecího masa se salmonelou. Přitom může. Jak chce vláda zajistit ověřené informace či bezpečnost na internetu? Internet je sám o sobě neregulovatelný, protože to, že text na něm existuje v českém jazyce, ještě neznamená, že je v české jurisdikci. Průzkum provládního Nadačního fondu na ‚podporu nezávislé žurnalistiky‘ zjistil, že 50 % společnosti nemá pravdivé informace. Jaké jsou pravdivé informace o ceně a provozních nákladech stíhaček F-35? Jaké jsou pravdivé informace o nedostatku penicilinu pro děti? Jaké jsou pravdivé informace o zdražování pohonných hmot? Jaké jsou pravdivé informace o kriminalitě migrantů?“ pokračuje.

„Jasně, všichni se shodneme, že jsou trestné činy, které jsou celosvětově neprominutelné. Dětské porno, šikana... Ale na to nepotřebujeme kampaň vnitra. Potřebujeme odpovědné rodiče, kterým nesmí uniknout, co se v dětském pokojíčku děje. Odpovědné učitele, kteří nebudou tolerovat dětské agresory ve školním kolektivu. Vedoucí dětského tábora, kteří nebudou tolerovat mezi sebou pedofily. Biskupy, kteří nebudou tolerovat sexuální dobrodružství farářů s ministranty. A policejní agenty, kteří budou pátrat v kriminálním podsvětí i v kyberprostoru. Myslím, že vnitro by mělo peníze na reklamu raději investovat do posílení pořádkové policie, aby se lidé nemuseli po setmění bát vyjít do některých lokalit. Projděte se po setmění v Praze v ulicích kolem Anděla či hlavního nádraží, a hned budete vědět, kam patří peníze Ministerstva vnitra. Ožralové, flákači, žebráci, bezdomovci, sprejeři, feťáci a dealeři drog. Chybí tam jasné veřejné osvětlení i policejní pendrek. Důslednost při vynucování zákazu pouličního chlastu a fetu. Povinnost prokázat legální příjmy. Jinak než kombinací policejní represe, nucené zdravotní a sociální péče pro ty, jejichž hygienický či zdravotní stav ohrožuje veřejnost, a pracovní terapie pro lemply a asociály, tyto nešvary nevymýtíme. Každé město má takové bolavé místo. A stát i všechna města kašlou na ‚svou‘ spodinu. Městských sociálních ubytoven je poskrovnu. Protialkoholních záchytných stanic je stále méně. Dnes už existují i lékaři, kteří feťákům rozdávají stříkačky a předepisují drogy místo detoxikačního pobytu za mřížemi. V kriminále se nemusí pracovat. Fet a chlast se tam ale dostanou vždy,“ poznamenává mediální analytička.

Podle jejích slov dochází ze strany Fialova kabinetu k záměně opačných názorů za dezinformace. „Chápu, že vnucovat lidem, co si mají myslet, je jednodušší řešení. Udávání lidí vzájemně je ostatně takový zvyk, který známe až příliš dobře. Vláda se bojí opozičních názorů lidí. Proto zaměňuje odpor vůči své politice a odlišné názory za dezinformace, proto šikanuje ty, kteří se nechají. Ale problémy neřeší. Pokus o normalizaci to je. Již dnes vidíme, jak pilně pracují ti, kteří sami sebe nazývají elfy. Za státní peníze,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Irena Ryšánková.

