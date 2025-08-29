Přišel diplomat z Etiopie a „Ukrajina“ šla dolů. „Fantastický příběh ze země Jaroslava Haška“

Ukrajinská vlajka, která od počátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 visela na průčelí historické budovy Národního muzea v Praze, byla nedávno odstraněna. Nešlo však o reakci na dlouhodobé protesty českých občanů, kteří považovali umístění cizí vlajky na symbolu české národní identity za nevhodné.
Odstranění vlajky je výsledkem diplomatického zásahu Etiopie, která do Česka zapůjčila unikátní fosilie Lucy a Selam pro výstavu v Národním muzeu. Podle informací serveru ParlamentníListy.cz Etiopie požadovala, aby vedle reklam na výstavu nebyla žádná cizí vlajka, zejména ne ukrajinská. Více o zjištění naší redakce ČTĚTE ZDE.
Opakované protesty proti ukrajinské vlajce vedly k demonstracím, policejním zásahům a dokonce k trestnímu stíhání aktivistů včetně jednoho odsouzení k trestu odnětí svobody. To se týkalo demonstranta Slávka Popelky, jehož vyjádření k nejnovějšímu vývoji přinášíme. Kromě toho reagovali i někteří politici, kteří se opakovaně proti umístění praporu cizího státu na budově muzea vyslovovali. Ptali jsme se, co na odstranění vlajky říkají, a to včetně kontextu se zásahem Etiopie.
„Je to vynikající zpráva, protože ta vlajka byla symbolem. Šlo o symboliku toho, že jsme ovládaný bezprávný stát. Před dvěma týdny jsem začal šířit pozvánku na akci, která by zopakovala protest, který se konal před rokem a půl a chtěli jsme tu vlajku konečně sundat. Teď to zřejmě odvoláme. Byl jsem rozhodnutý jet znovu do Prahy s tím, že mě znovu zavřou, ale skutečně jsem tu vlajku vnímal jako obrovský problém,“ prozrazuje Slávek Popelka pro ParlamentníListy.cz.
Podle něho je paradoxní, že vlajka zmizela až na základě tlaku cizího státu. „Stojí za to Etiopii poděkovat. Je ale ostuda. Ve středověku se našeho národa obávala celá Evropa a teď nejsme schopni odstranit jednu cizí vlajku ze symbolu naší státnosti a vlajku z muzea museli sundat fakticky kvůli tlaku jednoho afrického státu. V každém případě mám radost, že ta vlajka je konečně pryč,“ dodal Popelka.
Zeptali jsme se na názor také bývalého děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Miroslava Ševčíka, který během policejního zásahu proti demonstrantů požadujícím sundání vlajky před časem pomáhal jednomu ze zraněných na místě a byl obviňován, že chtěl vlajku strhnout také. Ve výsledku nakonec kvůli tomu byl vyštípán z postu děkana.
„S trochou odlehčení bych řekl, že je to možná skrytá reklama pro TOP 09, protože tam komusi prý říkají opice,“ říká docent Ševčík v narážce na to, čím byla ukrajinská vlajka na budově Národního muzea nahrazena. „Ale teď již vážně. Víme, že váleční štváči poslušně sundali vlajku na rozkaz etiopských úřadů, když předtím léta neposlouchali hlas statisíců českých občanů. Musím podotknout, že na Národním muzeu ukrajinská vlajka neměla být už dávno. Vedení muzea možná považovalo za trapné, kdyby tam ukrajinská vlajka visela i během výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy z roku 1968, kdy v rámci vojsk Sovětského svazu během této akce převažovaly armády, které působily v té době na Ukrajině. Řada našich spoluobčanů možná neví, že o okupaci se rozhodovalo právě v politbyru tehdejšího SSSR, ve kterém převažovali Ukrajinci,“ říká.
Pokračuje zmínkou o tom, že ukrajinská vlajka zmizela i z budovy Českého rozhlasu, ale nikoli na dlouho. „Poprvé odtud zmizela letos v květnu, když jsme si připomínali květnové povstání z roku 1945, ale pár dní poté se tam objevila znovu. Teď znovu zmizela kolem výročí okupace 21. srpna a ještě dnes (28. srpna) tam zatím nevisela. Možná už i zde panují obavy z toho, jak dopadnou volby. Pamatuji si, jak bylo Národní muzeum dlouhá léta flekaté od střel, které okupantská vojska v roce 1968 vypálila právě na tuto naši národní kulturní památku,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Miroslav Ševčík.
„Je to fantastický příběh hodný země Jaroslava Haška. Představte si, co se muselo dít, když vysoké stranické kádry ODS v čele s ministrem Baxou rozhodovaly o tom, zda vedle ukrajinské vlajky může viset obrázek australopitéka. Těch otázek! Co řekne ukrajinská ambasáda, když se vlajka sundá? Jak si z toho Češi, ty svině, budou dělat prd*l, když se tam ta vlajka nechá? Co tomu všemu bude říkat ukrajinská ambasáda? Nešel by na dělání si prde*e z australopitéka vedle ukrajinské vlajky naroubovat nějaký paragraf z trestního zákoníku? Nebudou si ale Češi, ty svině, dělat prd*l i z toho? Nepověsit australopitéka vůbec, pověsit ho jinam, anebo výstavu radši zrušit a riskovat, že si z toho Češi, ty svině, budou dělat prd*l? Nakonec však přišlo vysvobození: Etiopané nechtějí, aby vedle jejich australopitéka visela ukrajinská vlajka! A tak ji vysoké stranické kádry ODS v čele s ministrem Baxou s úlevou nechaly sundat a... Češi, ty svině, si teď z toho dělají prd*l,“ reagoval poslanec SPD Jaroslav Foldyna.
Jana Bobošíková, moderátorka a zakladatelka internetové TV Aby bylo jasno a lídryně kandidátky STAČILO! ve Středočeském kraji svou odpověď pojala obecněji. „Umanutost ukrajinskými vlajkami, kterou v posledních letech sledujeme na českých veřejných budovách, není k vidění nikde jinde v Evropě. Nejde o spontánní projev občanské angažovanosti, jak nám bylo podsouváno. Jde o výsledek politického tlaku Fialovy vlády, která nastavila atmosféru strachu – představitelé institucí se často obávali, že pokud cizí vlajku nevyvěsí, budou čelit následkům. Přitom platná legislativa jasně vymezuje pravidla pro užívání státních symbolů. Vyvěšování vlajky cizího státu, pokud nejde o oficiální návštěvu nebo zastupitelský úřad, těmto pravidlům neodpovídá. Vlajka není reklama ani projev sympatií – je to státní symbol. A státní symboly mají své pevné místo v právním i společenském řádu.
Jako občanka, která s hrdostí nosí na klopě státní vlajku České republiky, trvám na tom, že na budovách českého státu má vlát výlučně vlajka České republiky. Ne vlajka jiného státu, a už vůbec ne vlajka, která má být jakýmsi trvalým politickým gestem. Pokud chceme vzdát čest zahraniční delegaci – vztyčme při té příležitosti i vlajku její země. Ale trvale, na Pražském hradě, v Poslanecké sněmovně, na školách a úřadech, má být jen jedna – vlajka suverénní České republiky. A stejně tak je na čase, abychom odstranili i modrou vlajku tzv. Rady Evropy, kterou mnozí mylně považují za symbol Evropské unie. Nejsme přívěskem cizích struktur. Jsme svébytný stát. Státní vlajka České republiky má být vždy a všude tím, co nás spojuje – symbolem vlastenectví, suverenity a úcty k zemi, kterou milujeme,“ dodává Jana Bobošíková.
Předseda strany PRO Jindřich Rajchl, který dlouhodobě proti umístění vlajky také protestoval, ostře kritizuje vedení Národního muzea. „Považuji za nehorázné chování vedení Národního muzea, které není schopno reagovat na jakékoli požadavky občanů ČR, které dlouhodobě uráží vyvěšení vlajky na průčelí jejich budovy. Ukrajina se nijak netají svou adorací nacismu a odkazu ke svým nacistickým kořenům. A v momentě, kdy si trošku dupne Etiopie, jde okamžitě vlajka dolů. Je to ukázka neúcty vůči občanům ČR a naprosté hluchoty vůči jejich přáním. Pevně doufám, že tato nedůstojnost po volbách skončí a nebudeme nadále servilní vůči Ukrajině. První den, kdy se nám podaří sestavit vládu národně konzervativních sil, sundáme všechny ukrajinské vlajky ze všech veřejných a státních budov, protože tam nemají co dělat. Z mého pohledu tam nemají co dělat ani vlajky EU, protože jediná vlajka, která tam patří, je vlajka České republiky,“ zareagoval Rajchl.
autor: Radim Panenka
