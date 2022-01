Rakušanův „smart city“ Kolín. USB při konání potřeby na veřejném WC… A teď vážně

ANALÝZA Kolín se za vlády Víta Rakušana rád představoval jako SMART CITY, tedy chytré město. Mělo to postihovat chytré křižovatky, semafory, světla a další… Všechny tyto součásti by měly reagovat na potřeby obyvatel. Třeba ten semafor by měl zohledňovat, kolik aut kterým směrem projede, osvětlení by mělo reagovat na počet přítomných chodců a třeba zalévání na počasí.

V Kolíně, který je vyhlášený svými dopravními zácpami, osvětlení leckde vůbec nefunguje, natož aby reagovalo na potřeby obyvatel, a městská zeleň mnohdy vypadá jako vyprahlá oáza uprostřed pouště. Kdo nevěří, může se podívat na nejnovější úpravy v parčíku na nově zrekonstruované Pražské ulici. Reportér PL tam byl.

Místní zřejmě usoudili, že aktuální smart potřeby obyvatel tkví v nahrazení standardních WC těmi chytrými, rozumějte s USB nabíječkou a nepoměrně dražší pořizovací cenou i provozem a v nahrazení standardních čipů, které používaly děti ve škole k výdeji obědů a vstupu do šaten, chytrou Kolínskou klíčenkou. Abychom to měli komplet, je třeba zmínit resuscitační stanice, které ale nebyly nikdy použity, přeplněné „chytré" kontejnery na odpad a aplikaci pro parkování.

Výkladní skříni kolínského smart city, kterým je projekt s názvem Kolínská klíčenka.

Podstatou bylo zřízení karty, která byla určena zejména pro místní děti od šesti let. Primárním cílem mělo být zajištění výdejů obědů, zajištění bezpečné kontroly a vstupu do školy a dále sloužící jako elektronický školní zámek například pro kola. Sekundární funkcí mělo být její využití coby časová jízdenka MHD, čtenářský průkaz, elektronická zdravotní knížka. A hlavně? Předplacená platební karta. Pro tyto sekundární funkce musela být karta aktivovaná.

Dodavatelem karty byla společnost Paynovatio zabývající se i sběrem dat. Mezi městem Kolín a firmou je vztah založen na základě smlouvy o dílo, která má dva listy a je zveřejněna v registru. Nicméně s anonymizovaným podpisem na straně dodavatele a datem podpisu.

Partnerem v oblasti bankovních služeb je ČSOB, která ovšem v tomto ohledu neměla žádný přímý smluvní vztah ani s městem, ani se školami. Dalším partnerem je Mastercard.

A teď k podstatě

V první řadě nelze dohledat, kde se samotný nápad na realizaci Kolínské klíčenky vzal, tedy kdo jej vymyslel a navrhl. Na tuto otázku nejasně odpovídá i město, jehož stanovisko zní, že se na začátku mělo jednat o iniciativu dodavatele. Nicméně jakým způsobem se o projektu začalo jednat, kdo nabídku přinesl a jaký byl postup, se nedozvíme. Navíc nelze dohledat ani to, zdali byl finanční výdaj města na projekt řádně schválen zastupitelstvem.

Co se týká samotného výběru dodavatele, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, takže se jeví minimálně podivně, že zakázka byla schválena bez výběrového řízení.

K tomu nám kolínský opoziční zastupitel a kritik tamních poměrů Martin Herman (ANO) uvedl: „Místní mocní si s tím hlavu nedělali a pro tento konkrétní případ si udělili výjimku z vlastní směrnice, kterou sami přijali. To zní sice neuvěřitelně, ale je to pravda. Já to vnímám tak, že aby nemuselo být vypsáno výběrové řízení, šlo vedení města i proti vlastní směrnici, což je skandální."

Schvalovací proces byl po udělení výjimky v souladu s platnými právními předpisy, nicméně lze říci, že proběhl nestandardně.

Pojďme ke zmíněné smlouvě o dílo, kterou město Kolín uzavřelo.

Pokud zvážíme, že se jedná o projekt doléhající každodenně na tisíce obyvatel, je s podivem, že smlouva čítá necelé čtyři strany. Včetně iniciál a podpisů.

Navíc obsahuje řadu nejasností, ze kterých vybíráme tyto:

- není patrné, na jaké časové období se uzavírá, jelikož jediným kritériem je doba určitá do doby „řádného ukončení smlouvy spočívající v předání závěrečného vyhodnocení akce…“

- není zřejmé, jaké základní parametry má dodávané dílo splňovat stran funkčnosti, tedy jaké jsou technické specifikace dodávaného díla a jeho funkčnost

- je sice stanovena cena díla 830.000,- Kč, ale není vyřešena otázka DPH, tedy vyjma ustanovení, že „ceny jsou osvobozeny od DPH“, a to aniž by bylo uvedeno, z jakého důvodu by k takovému osvobození mělo dojít. Dodavatel byl v době uzavření smlouvy plátce DPH.

Pokud jsme zmínili otázku sběru, musíme brát v potaz i to, že Klíčenka je primárně cílena na děti ve věku od 6 let a v určitých případech i od pěti let, které si pomocí elektronické karty mají jednak zajistit přístup do škol a zároveň jim karta umožní využít stravovací služby školní jídelny. Karta tedy umožňuje sbírat velice zajímavá data…

Je nutno zopakovat, že jedním z hlavních předmětů činnosti firmy Paynovatio je sběr dat, monitoring zákaznického chování a budování loajality zákazníků k vybraným značkám. Hezká cílovka města Kolín, nemyslíte?

Komu vlastně karta patří?

Karty v rámci projektu nejsou ve vlastnictví města, ale dodavatele. Správcem je ČSOB. Kolín si na základě smlouvy objednal jejich určité množství za jednorázovou cenu, kde je zahrnuta i správa portálu, a to aniž by město mohlo samotný provoz, vydávání karet a fungování systému ovlivnit.

Další nejasností je právní vztah mezi školami, městem jako jejich zřizovatelem a Klíčenkou. Kolín na základě smlouvy o dílo objednal pět tisíc kusů, aniž by předem celou věc projednal s tím nejdůležitějším partnerem, kterým jsou právě školy.

Ač je město zřizovatelem, školy jsou zcela autonomní subjekt v čele s ředitelem. Nelze jim ze zákona či jiného právního předpisu za této situace direktivně užívání Klíčenky nařídit. Ve školách tedy došlo plošně k úpravě hardwarového a softwarového vybavení tak, aby školy mohly Klíčenku přijímat. Cena za tyto úpravy podle našich zjištění překročila půl milionu bez DPH. Město s jednotlivými školami implementaci smluvně, ani jinak neošetřilo.

Poslední záležitostí je otázka designu, a potažmo reklamy přímo na kartě.

Kolínská Klíčenka se měla dostat do rukou necelým pěti tisícům převážně mladých občanů města Kolín, a nelze přehlédnout, že dominantní logo na kartě patří právě Mastercard. Město tedy bez výběrového řízení vypustilo kartu s reklamou na karetní společnost Mastercard, spravovanou ČSOB, aniž by k tomu mělo relevantní analýzu rizik, odpovídající smluvní dokumentaci, a konečně aniž by za toto obdrželo jakékoliv protiplnění.

Město tak zřejmě porušilo zákon o ochraně hospodářské soutěže. A řádný hospodář Vít Rakušan, tehdy starosta, takto provedeným projektem velmi pravděpodobně připravil město o peníze, které by standardně firmy jako ČSOB a Mastercard zaplatily za kampaň zacílenou na tisíce dětí.

Současný starosta Kolína Michael Kašpar, Rakušanův kamarád a tehdejší místostarosta, to vidí jinak: „Líbí se mi, že tady je to vše v jednom a navíc tak, že to dítě spíš neztratí. Rodiče přitom mají přehled o tom, jak utrácí“.

Zastupitel Herman (ANO) oponuje: „Podle mých informací rodiče zrovna nejásají nad tím, že děti nosí kolen krku platební kartu a stávají se tak potenciálním cílem různých živlů, kteří je mohou napadnout s vidinou toho, že kartou zaplatí pár piv na nejbližší benzině. Z mého pohledu je to riziko, na které nikdo nepomyslel a nikdo ho ani neřeší."

To zdaleka není vše

Vrcholem akce a pomyslnou třešničkou na dortu byla propagace bankovních služeb a reklama finanční společnosti v prostorách základní školy, kterou určitě jen shodou náhod vede kolínský zastupitel a člen Rakušanova sdružení Lukáš Kačer.

Co říci závěrem?

Kolínská klíčenka měla být pilotním projektem města. Došlo při něm k mnoha nestandardním krokům a postupům.

Vít Rakušan, který smlouvu podepsal, město realizací zakázky připravil o možnost na daném projektu benefitovat. To bylo způsobeno samotnou neodůvodněnou a neopodstatněnou žádostí o udělení výjimky během výběrového řízení.

Pro dokreslení celé věci uvádíme, že v současné době je karta na území města mimo provoz. Koncem roku 2021 byla zrušena a nahrazena jinou, ovšemže smart kartou.

Podle našich informací bylo v souvislosti s Klíčenkou podáno trestní oznámení.

