Říkali mu Jasánek. Láme se na něm vše. Ať jde o geniální tah Fialy, modlí se

Během volebního večera v sobotu 9. října, když bylo zřejmé jasné vítězství opozičních sil v podobně koalice SPOLU a koalice STAN a Pirátů, by asi nikoho nenapadlo, že se vznik nové vlády může zaseknout na sporu o jediného ministra. Realita je ovšem taková a nominace v podobě Jana Lipavského rozbouřila i jinak klidné vody české diplomacie.

Někteří komentátoři k obhajobě pirátského aspiranta na šéfa diplomacie tvrdí, že je na poli mezinárodních vztahů uznávaný odborník. Tomu se ovšem, na základě našich rozmluv s významnými diplomaty a opakovaně i s Lipavského bývalými kolegy z působení v zahraničním výboru během bývalé Sněmovny, většina těch, co se v oboru dlouho pohybují, dlouze směje. Podrobné výpovědi k tomu jsme přinesli již v minulých týdnech. Naposledy v pátek, kdy PL zveřejnily výsledky svého pátrání, které vedlo ke zjištění, že Jan Lipavský usiloval o založení sněmovní meziparlamentní komise s Palestinou, což by vedlo k možným kontaktům s prokázanými islámskými teroristy z Hamásu (psali jsme ZDE).

Po publikaci tohoto textu se redakci ozvali čeští diplomaté působící v několika zemích světa, ale i ti, co aktuálně „sedí“ v Černínském paláci. Shodovali se v tom, že navrhovaný kandidát pirátské strany je všechno, jen ne odborník v mezinárodních vztazích.

„Víte, nikomu by nevadilo, že je mladý. Ostatně Sebastian Kurz v Rakousku začínal jako ministr zahraničí a nebylo mu ani 30. Roli nehraje nízký věk, ale naprostá absence citu pro diplomacii a erudice. Bavím se s řadou mých kolegů z dalších zemí (míněno českých velvyslanců, pozn. red.) a ti sledují situaci doma s hrůzou jako já. Klidně vám přiznám, že jsem volil koalici SPOLU a jistě jsem nebyl v diplomatickém sboru sám. Kdybych ale věděl, že pustí do čela našeho úřadu takového šílence, modlil bych se k Bohu, ať pokračuje současná vláda. Ten pirátský sokolík je něco jako ‚máte štěstí, že jdu zrovna kolem, říkají, že jsem odborník‘. Nastoupí a do čeho strčí prsty, to rozbije,“ svěřil se redakci velvyslanec naší země v jedné z evropských zemí. Podrobnější z důvodu zachování anonymity být pochopitelně nemůžeme.

Rozruch v diplomatických kruzích je kvůli této vládní nominaci dle našich informací značný. Zpravidla jde o otazníky, proč zbytek koalice souhlasil s nominací právě Lipavského. Sice je na jednu stranu obecně zažité, že si každá strana navrhuje, koho uzná za vhodného, nicméně se to vždy korigovalo, aniž by takové diskuse vůbec pronikly na veřejnost. Kromě toho, budoucí vláda vůbec Piráty kvůli sněmovní většině nepotřebuje. Jak bylo naší redakci řečeno, nikdo příliš nechápe, proč se minimálně ODS neozvala a nedala Pirátům jasně najevo, aby navrhli někoho jiného už na počátku jednání o vládě. Tyto otázky padají i v rámci samotné ODS.

„Jestli je za tím nějaká geniální strategie, pak netrpělivě čekáme, až se dozvíme její cíl. Přestože jsme se jako občanští demokraté v uplynulých letech sami dobrovolně vzdali mnoha původních ideových postulátů, jistá kontinuita v pohledu na zahraniční politiku přetrvávala. Jednoznačná podpora Izraele dosud zůstávala něčím, co je pro ODS neotřesitelné a jsem za to rád. Jak to bude dál? Kdo nám bude věřit, že to myslíme vážně, když ministr naší vlády se chtěl paktovat s palestinskými teroristy? Lámeme si tím s kolegy hlavu už dlouho a zatím jsme na nic nepřišli. Mají být Piráti puštěni do vlády, aby to hned zpočátku podělali a mohli jsme je vyhodit, a tím jako parlamentní stranu jednou pro vždy poslat na smetiště? Nebo jsme tak naivní a hodní, že je necháme provádět jejich nebezpečné experimenty? Nevím, nechápu, nerozumím,“ uvedl pro PL známý člen ODS z Prahy.

Nechápe prý hlavně, že v Praze jejich vedení šije do Pirátů ve dne v noci a ve Strakově akademii se s nimi pak bude objímat. „Jo a co budou naši politici říkat na izraelské ambasádě na to, že jsme je jako partner a přítel zradili? Celé roky tam naši chodí, dokonce i někteří z Topky. Teď asi budou muset před novou velvyslankyní dělat, že neexistují. Ale jak jsem říkal, snažím se věřit, že je to celé jen chytře promyšlená strategie našeho vedení a skončí to dobře,“ dodal.

Během brzkého úterního rána jsme absolvovali i krátký rozhovor s parlamentním politikem, který s Janem Lipavským dříve zasedal ve sněmovním zahraničním výboru. Opět jsme na základě dohody nuceni chránit jeho identitu, nicméně můžeme prozradit, že jsme ho dosud jako zdroj nevyužili a ozval se PL sám. Podle svých slov právě na základě dřívějších článků k tématu.

„Lipavskému se říkalo dost trefně Jasánek. Ta jeho různá šílená vystoupení na výborech a aktivistické nápady, které nepatří do diplomacie, ale nějaké politické neziskovky, lepší označení nemůže vystihnout. Kdyby se narodil dřív, bude na schůzích recitovat vlastní budovatelské básně opěvující socialistické zřízení. Co jste k tomu psali dřív, naprosto sedí. Netrpím žádnou nenávistí k Pirátům obecně, v minulé Sněmovně mezi nimi byli chytří a normálně uvažující lidé, s nimiž šlo spolupracovat. Jenže to se Jasánka fakt netýkalo. Když jsem viděl, že neprošel do Sněmovny, říkal jsem si, kolik z nás si oddechne, ale zakřikl jsem to. Nic zlého mu nepřeju a chápu, že se mu to množství článků v novinách teď asi nečte dobře, ale každý si svůj osud řídíme sám,“ konstatoval zákonodárce.

