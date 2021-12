Roušky nikde, grog teče proudem. Levné všechno. Byli jsme na trzích v Polsku

reklama

Polská vláda vánoční trhy letos nezrušila a na tržbách místních obchodníků je to oproti loňsku znát. Více začali jezdit do příhraničí našich severních sousedů i Češi. Přesto zisky menších polských trhovců nedosahují takové výše, jak tomu bylo před covidovou pandemií anebo za „zlatého věku“ v 90. letech minulého století, kdy se otevřely hranice a mnoho koupěchtivých obyvatel z českého pohraničí vzalo polské trhy útokem. To si alespoň myslí většina stánkařů z polské Ratiboře (Raciborz), většího okresního města ležícího asi 35 kilometrů od Opavy. Situace zde je ale poněkud odlišná než v Českém a polském Těšíně, kde dvě větší města odděluje jen hraniční řeka (vzdálenost cca 2,5 km), a tak polští i čeští obchodníci si tam vždy přišli na daleko větší zisky než v Ratiboři a okolí.

„Nakupujících Čechů u nás teď vidíme daleko víc než vloni, a to především o víkendech, ale ještě to stále není ono. My máme s městem Opava letitou spolupráci, kdy naši obchodníci jezdí v rámci vánočních trhů prodávat tam a čeští obchodníci zase k nám. Není to jenom o byznysu, ale akce provází i kulturní program, kdy si uděláte pěknou vánoční náladu. Bohužel letos se to nemohlo uskutečnit, protože vaše vláda vánoční jarmarky zakázala, což je škoda. Moc to nechápu, jelikož venku existuje daleko menší riziko přenosu nákazy než v uzavřených prostorách,“ konstatoval sedmatřicetiletý Grzegorz, který prodával ve svém stánku klasické vánoční zboží, jako jsou ozdoby na stromek, jmelí či různé druhy osvětlení.

Současná polská vláda je nyní ve vyhlašování protiepidemických opatření ještě benevolentnější, než byla ta česká v demisi či ta nová, právě nastupující. Takže český návštěvník si může dát klidně na ratibořském rynku na zahřátí grog, svařák či panáka polské vodky, aniž se vystavuje nějakému postihu. Podle oficiálních statistik jsou na tom Poláci s počty nakažených i zemřelých na covid o něco málo lépe, než je tomu u nás, nicméně v posledních dnech nás začínají rychle dohánět. Zřejmě v tom hraje roli i fakt, že mají nižší počty naočkovaných než v České republice. Přesto v polských restauracích i prodejnách neexistují žádná omezení provozu a návštěvníka v roušce zde vidíte jen zřídka, což redaktorům ParlamentníchListů.cz potvrdil i šestadvacetiletý číšník Filip z jedné stylové kavárny na ratibořském náměstí. Nicméně tato laxnost polských politiků se moc nelíbí starším obyvatelům Ratiboře.

„Je sice dobře, že nám nezakázali prodávat, ale mohli by více tlačit na povinné očkování jako u vás v Česku. Když si novináři udělali průzkum, tak zjistili, že by s tím souhlasilo asi 80 procent Poláků. Nákaza by se šířila určitě daleko méně,“ řekl nám čerstvý šedesátník Andrzej, který prodává na tržnici za ratibořským náměstím módní pánskou konfekci.

Spíše než trhy lákají více pravidelné nákupy

Už pátá vlna covidu se jistě podepsala na obavách starších lidí z příhraničních oblastí opavského, bruntálského či části ostravského regionu cestovat na vánoční trhy do ratibořského okresu. Lidé zde spíše preferují pravidelné, týdenní nákupy potravin, konfekce či jiného zboží. V současné době se také vyplatí natankovat pohonné hmoty v Polsku, kdy například benzín je levnější asi o pět korun za litr. Vůbec poměry na trzích v polské části Slezska jsou dost odlišné od těch, které panují například ve známé pražské tržnici SAPA. Jednak v Polsku prodávají především místní obchodníci, a nikoliv Asiaté, na které narazíte jen zřídka, a zboží většinou nebývá značkovými padělky. Můžete si tak zakoupit i velmi kvalitní a elegantní zboží, zvláště co se týká konfekce či obuvi. Výhodné nákupy můžete pořídit i u potravin, v zemědělské velmoci Polsku jistě najdete levnější zeleninu, některé druhy ovoce i uzenářské výrobky. Nelze se proto divit, že do Polska stále jezdí za většími nákupy zejména lidé z pohraničních obcí, pro které to znamená zajížďku jen několika kilometrů.

„Na trhy by se mi už moc nechtělo, ale za většími nákupy do Polska jezdím pravidelně. Není to jen už o potravinách, ale i o jiném běžném zboží, které je tam většinou lacinější než u nás, a jeho kvalita je přitom dost slušná. Připadá mi to, jako kdyby Poláci šli stále ekonomicky nahoru,“ sdělila nám dvaapadesátiletá Miloslava z Krnova.

Podobně se pak i vyjádřil senior Zdeněk z obce Hněvošice v opavském okrese, ležící jen několik kilometrů od hranic. „Na vánoční jarmarky mě to neláká, sice jsem očkovaný, ale mám strach z nákazy. Jezdíme s manželkou jen do marketu pro potraviny nebo když si potřebujeme koupit nějaké oblečení či nové boty.“

Příznivou situaci pro obyvatele českého příhraničí by snad mohla v příštím roce zkomplikovat jen rozšiřující se nákaza omikronu, kdy by pak polská vláda mohla přikročit ke stejným opatřením jako vloni a zcela uzavřít hranice s Českem.

Trhy v Polsku. Foto: Jan Štěpán

