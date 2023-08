Rtuť, arzen, olovo. Novohradsko zamořeno jedem z Rakouska? Místní se bouří

reklama

Přírodní park Novohradské hory, Šumava, Chráněná krajinná oblast (CHKO) Třeboňsko, stáčírna známé minerální vody, známé rybníky, farmy. Tato část jižních Čech je nejen oblíbenou rekreační destinací, ale též unikátním kusem téměř panenské přírody.

O to hůř nesou obyvatelé města Nové Hrady a okolních obcí existenci několika skládek strusky, která vzniká jako vedlejší produkt průmyslového procesu při tavení železné rudy. Obávají se, že skladování strusky, která může obsahovat řadu nebezpečných a jedovatých látek, mimo oficiálně povolené a schválené skládky, může kontaminovat podzemní vody, vodu v chovných rybnících a celkově znečistit tamní čistou přírodu.

Podle sdělení tamních obyvatel, kteří se problémem měsíce zabývají, mají mít některé z místních samospráv k dispozici certifikát vypracovaný v Rakousku, jímž se prezentuje rakouská společnost, která na české území materiál na skládku vozí. Obsah těchto materiálů ale veřejnost nezná. Podobně jako mají existovat vyhotovené laboratorní rozbory skladované strusky, které rovněž dosud nebyly zveřejněny.

Existuje ovšem neoficiální rozbor, který si na vlastní náklady nechal zpracovat jeden z občanů. Přestože rozbor pochází z akreditované laboratoře, nejsou jeho závěry oficiálně uznatelné, protože byl zadán soukromě. A výsledky nepůsobí zrovna dobře.

Skládka uprostřed lesů a nedaleko této značky označující CHKO Třeboňsko a biorezervaci.

Podle tohoto zkoumání obsahuje struska skladovaná na Novohradsku rtuť, arzen, baryum, beryllium, olovo a další kovy nebo též polycyklické aromatické uhlovodíky. Celá řada z těchto látek je toxická, nebo dokonce prudce jedovatá. Některé uhlovodíky mohou být dokonce karcinogenní. Výsledky rozboru v písemné podobě má redakce ParlamentníchListů.cz k dispozici.

„Problém je v tom, že to, co je na korbě náklaďáku na rakouském území označováno jako struska, nebo dokonce nebezpečný odpad, se přejetím hranice na české území záhadně papírově promění na stavební materiál. Nikdo neví, jak je to možné, ale podle toho, co jsme měli možnost dosud vidět, to tak prostě je. Ten, kdo to dělá, asi umí leccos zařídit,“ prozrazuje pro ParlamentníListy.cz jeden z obyvatel Nových Hradů. Redakce jeho identitu zná a osobně s ním hovořila, pro účely tohoto článku ale jméno uvádět nebudeme.

ParlamentníListy.cz oblast navštívily a měly možnost hovořit s celou řadou zdejších obyvatel. Někteří z nich se problematice skládek strusky věnují dlouho, snaží se na problém upozornit, pomoci s řešením, ale dosud marně.

„Všichni kolem toho našlapují po špičkách, jako by se báli. Pakliže na tom někdo vydělává stamiliony, což je náš podložený odhad na základě množství skládek, není to žádná sranda. Opatrnost je třeba, ale přece si nenecháme otrávit naši vodu, naši přírodu a naše rybníky?! Bojíme se i toho, že by toxické látky mohly poškodit Dobrou vodu, kterou tady stáčí Mattoni, dovedete si představit, co by to způsobilo?“ řekl nám další z angažovaných občanů, jehož identitu také z bezpečnostních důvodů nebudeme uvádět.

Minerální voda se stáčí v blízkém okolí.

Faktem je, že jedna ze skládek se opravdu nachází jen pár kilometrů od místa, kde je minerálka známá pod názvem Dobrá voda stáčena. Skupina Mattoni 1873, která značku Dobrá voda vlastní, se touto otázkou zabývá. Podle sdělení, které mluvčí společnosti Lutfia Volfová nedávno poskytla serveru Echo24.cz, jsou zdroje přírodní minerální vody hlubinné a chrání je nepropustné horninové vrstvy s tím, že firma požádala o prověření u Českého inspektorátu lázní a zřídel.

Nakolik jsou skládky hrozbou, by mělo být posouzeno řadou kontrol a rozborů, z nichž některé si zadávají také okolní města nebo obce. Například Nové Hrady.

Strach místních obyvatel z potenciálně rizikových skládek potvrzuje ale i zastupitel Nových Hradů a předseda kontrolního výboru Zdeněk Dorschner.

„Tyto skládky se jeví jako ekologický problém pro okolí Novohradských hor a do budoucna to může způsobit obrovskou ekologickou zátěž. Očekáváme od vedení města Nové Hrady, že se problému věnuje a řeší to a bude o všem informovat občany. Dosavadní informace, které se objevily, jsou mimořádně znepokojivé a lidé jsou vystrašení,“ uvedl Dorschner pro ParlamentníListy.cz.

Další ze skládek. Na první pohled by se zdálo, že jde o běžný kámen.

ParlamentníListy.cz budou kauzu nadále sledovat a ptát se všech dotčených stran.

