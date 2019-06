Rusko: Válka o sankce pokračuje. Babiš to rozkopl, teď je kvůli tomu veselo. Čtěte více

ANKETA Protiruské sankce poškozují české firmy. Shoduje se na tom velká část politiků, kteří reagovali na anketní otázku ParlamentníchListů.cz. Zásadní rozpor už panuje v tom, zda by se sankce měly zachovat, či zrušit. Někteří totiž uznávají, že sankce našim firmám škodí, ale obranu hodnot nelze vyvažovat penězi. Zazněl i komentář, že během trvání sankcí vzájemný obchod naší země s Ruskem stoupl.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se nechal slyšet, že by rád zrušil sankce proti Rusku. Havlíček to měl uvést na nedávné schůzce s ruským velvyslancem v Praze Alexandrem Zmejevským. Konkrétně to, že Česko poškozují sankce Evropské unie vůči Rusku.

O schůzce i názoru, který v jejím průběhu ministr průmyslu a obchodu vyjádřil o protiruských sankcích, informovaly HN. Vicepremiér Havlíček následně deníku toto stanovisko potvrdil.

Karel Havlíček sankce vnímá jako něco, co brání obchodu. Konstatoval rovněž, že bude jednat v rámci jednotného evropského postupu, který naopak sankce podporuje a pravidelně prodlužuje. „Čím dříve nebudou, tím lépe pro tuzemské podnikatele,“ dodal Havlíček.

Do jaké míry už několik let trvající protiruské sankce poškozují české firmy? A měla by se Česká republika zasazovat o jejich zrušení? Tyto otázky ParlamentníListy.cz položily politikům napříč politickým spektrem.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pondělí svého vicepremiéra a ministra průmyslu Havlíčka v názoru na sankce vůči Rusku podpořil.

„Ministr Havlíček sdělil, že jakékoliv sankce poškozují podniky, což je pravda. Ministerstvo průmyslu a obchodu má v gesci mezinárodní obchod a ten je sankcemi dotčen. Na druhou stranu ministr Havlíček sdělil, že respektuje rozhodnutí Evropské rady v sankcích pokračovat,“ konstatoval Babiš pro ParlamentníListy.cz.

Podobný názor má i předseda sociální demokracie. „Sankce sice poškozují české podniky, ale nevidím možnost je v této fázi rušit. Předpokladem k zahájení debaty o jejich zrušení je posun v situaci na Ukrajině v rámci minských dohod, nicméně k žádnému pokroku v této věci nedošlo,“ konstatoval místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček.

Čestný předseda TOP 09, bývalý ministr zahraničních věcí a poslanec Karel Schwarzenberg uznává, že samozřejmě některé podniky sankcemi trpí. „Jiné podniky zas trpí suchem či krizemi v Jižní Americe. Obrana svobody je často drahá, tím se ohánějí všichni kolaboranti,“ řekl redakci ostře Schwarzenberg.

„Ano, sankce vůči Ruské federaci poškozují české podniky a snižují možné zisky našich podniků a omezují naše aktivity na třetích trzích,“ konstatoval první místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip.

Podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského by sankce měly zůstat zachovány. „Ne, nemyslím,“ reagoval na dotaz, zda je čas je zrušit. „Důvod sankcí nepadl. Pan ministr (Havlíček, pozn. red.) má krátkou paměť aneb paštiku za Krym nevyměníš,“ uvedl Zdechovský.

„Hnutí SPD od počátku říká, že sankce proti Rusku nemají význam, jelikož poškozují českou ekonomiku, západní firmy sankce stejně obchází a v konečném efektu posilují také Rusko, které se mezitím přeorientovalo na jiné trhy. Naopak premiér Babiš doposud sankce nesmyslně podporoval, protože se potřebuje zalíbit Bruselu. Uvidíme, jaké budou jeho reálné činy, protože slov jsme od něj dosud slyšeli již mnoho, ale skutečná realizace konkrétních kroků většinou chyběla,“ míní místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura.

Poslanec a někdejší dlouholetý předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík má zcela opačný pohled. „Pan ministr i pan premiér určitě moc dobře vědí, že přes 80 % veškerého českého exportu směřuje do zemí EU a že největším obchodním partnerem pro ČR je Německo. A že dokonce i přes sankce vloni vzrostl obchod s Ruskem. Neměli by tedy ani jeden vyvolávat hysterii a tvrdit, jak sankce poškozují české podniky. Na sankcích se shodla EU a důvod je jasný: násilná anexe Krymu jako políček všem mezinárodním závazkům. Takže odhodíme principy jen proto, abychom o něco zvýšili obchod s Ruskem, pro které je ČR naprosto okrajový obchodní partner? Pokud si pan premiér nebo jeho ministr myslí, že vše na světě vyjádří jen penězi, tak je mi jich velmi líto,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Gazdík.

Jednoznačný názor na problematiku má poslanec a zakladatel nového politického hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší. „Ano, sankce poškozují české podniky a měly by se zrušit,“ řekl ParlamentnímListům.cz.

„Že sankce proti Rusku mají na naše hospodářství negativní vliv, je nepochybné a měly se zrušit už dávno. Respektive, neměly se vůbec zavádět, protože sankcemi proti Rusku jsme trestáni za cizí chyby,“ míní poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

Pavel Bělobrádek, bývalý vicepremiér a expředseda KDU-ČSL zdůrazňuje, že nemůže jít pouze o byznys. „Některé podniky jsou poškozeny, ale jsou i jiné parametry než jen peníze,“ uvádí pro PL.

„Podle vyjádření našich firem jsou v nerovném postavení vůči ostatním západním firmám, které sankce neřeší tak dramaticky a mnohdy čile obchodují,“ sděluje hejtman kraje Vysočina a poslanec ČSSD Jiří Běhounek.

Netradiční přirovnání v odpovědi na dotaz redakce použil místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar. „Sankce jsou jako křesťanský celibát. Kdyby ho všichni křesťani dodržovali, vyhynuli by. Takže pokud bychom přestali obchodovat s největšími státy světa na východě, tak na západě nám ani náhodou nepomohou nahradit ztráty a ještě se nám smějí, když oslovují naše zákazníky. To již moc dobře víme. Sankce pomáhají jen v obchodní dominanci ‚USA First‘ a ostatní jsou jen užiteční idioti v plánech Donalda Trumpa,“ je přesvědčen Luzar.

autor: Radim Panenka