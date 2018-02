Se posral! „Hra o trůny“ pokročila: Babiš má jasno, už si vybral a dost naštval kavárnu. Rozkol v ANO kvůli SPD

Babiš totiž také ve svých slovech zareagoval na podmínku ČSSD ze sjezdu, která určuje, že ve vládě by neměl být trestně stíhaný člověk. Sám Babiš však uvádí, že on, i přes trestní stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo, je jediným kandidátem hnutí ANO na post premiéra – a bude jím až do smrti. „Bude to stále stejné, budu jediný kandidát až do smrti,“ řekl doslova médiím Babiš.

Tato slova pak okomentoval na svém facebookovém profilu aktivista Tomáš Peszynski. „Ten člověk se úplně POSRAL... sorry, ale to se nedá jinak říct. Jak může DEMOKRATICKÝ politik něco takového říct???“ zmínil.

Anketa Vadí vám, že v období 70. výročí tzv. ,,Vítězného února" se Babiš domlouvá na vládní spolupráci s KSČM? Vadí 11% Nevadí 89% hlasovalo: 3241 lidí

Spojení s KSČM pak rozčílilo i Štěpána Maláta na serveru Forum24.cz. „Je to jako zlý sen. Ve dnech, kdy si připomínáme výročí 70 let od začátku tragického období komunistického vraždění, mučení a okrádání obyvatel České republiky, jednají komunisté o podpoře vlády. Jejich čelní představitelé chodí na Pražský hrad na kafíčko a rakvičku nebo věneček a prezident oznamuje, že bolševiky přijede pozdravit na jejich sjezd. Doslova zlý sen,“ poznamenal rozčíleně.

A dodal i to, že lidé komunisty do vlády přitom neposílají, volební preference KSČM trvale klesají. „V říjnu dosáhli historického minima. Lidé bolševiky ve vládě nechtějí. Tím, kdo je tam tahá, je jejich bývalý soudruh hrající si nyní na pravičáka, Andrej Babiš,“ zmínil Malát.

Svůj názor na věc pak vyjádřil pro server Forum24.cz i bývalý poradce premiéra Petra Nečase Jiří Sezemský. „Komunisté dostali k sedmdesátému výročí Vítězného února pěkný dárek. Prezident Miloš Zeman oznámil, že jako první hlava státu od roku 1990 vystoupí na dubnovém sjezdu KSČM. Hlavní představitel stalinistického křídla Josef Skála tento krok přivítal slovy, že tím stranu legitimizuje jako součást demokratického spektra,“ poznamenal Sezemský.

A co řekl ke kroku Andreje Babiše (ANO) a jeho možnému společnému vládnutí? „Premiér v demisi Andrej Babiš s podílem KSČM na vládnutí počítá. Rovněž poprvé v polistopadové historii, kterou odsoudil jako dobu temna. Dnes jasně říká, že preferuje menšinovou levicovou vládu hnutí ANO a ČSSD podporovanou komunisty,“ konstatuje Sezemský.

Kabinet hnutí ANO s ČSSD označil Babiš po včerejším jednání se sociálními demokraty za jedinou variantu. „Mám dobrý pocit z jednání,“ komentoval vůbec první schůzku s novým vedením ČSSD, tedy předsedou Janem Hamáčkem a prvním místopředsedou Jiřím Zimolou.

