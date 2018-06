Špatné, špatné, strašné. Hovořili jsme se členy TOP 09, kteří se tak bojí Kalouska, že měli před ústy ruku

ParlamentníListy.cz měly možnost hovořit s několika členy TOP 09, jejichž identitu zachováme utajenou. Můžeme však nastínit průběh setkání. Zmínění „partajníci“ měli kvůli obavám ruku před ústy, aby jim například nešlo odezírat ze rtů. Co je do této situace přivedlo? Podle vlastních slov strach z Miroslava Kalouska, který umí být velmi, velmi, velmi zlý, pokud bychom měli citovat. Jenomže jak to vypadá, doba Miroslava Kalouska je passé. Bývalý vrcholný představitel státu už média tolik nezajímá, jeho bonmoty téměř nikde nezní a kamkoli se vydá, kam slyší spíše „Babiš“ než „Schwarzenberg“. Ani to ale není zakopaný pes. Ten se totiž ukrývá ve vztahu právě zmíněného exministra financí a současného předsedy Jiřího Pospíšila.

Jak jej popsat? „Špatné, špatné, strašné. Oba proti sobě nejenže vlivově bojují, ale především Miroslav Kalousek hodně škodí,“ řekli stranicí ParlamentnímListům.cz. Jak přesně? „Co se říká v Poslanecké sněmovně i mimo ni, Kalousek Pospíšilovi téměř zastavil jeho účast v České televizi přes pana Šámala, jehož tam prý dostal (ředitel zpravodajství ČT, pozn. red.) a taky na dalších kanálech, které byly blízké knížeti,“ upřesnili. Z logiky věci je jasné, že se jedná o Bakalovu Economii.

Současnou Topku očima jejich příslušníků můžeme rozdělit na dvě půlky. Miroslav Kalousek ční na jedné straně, na druhé se nachází Jiří Pospíšil a místopředseda strany Marek Ženíšek. Oba politiky spojuje nejen věk, ale především plzeňský region. „Ano, jsou si blízcí, ale ani to nefunguje. Vezměte si, že TOPku opustila starostka Prahy 3 Hujová, hodně se mluví o tom, že by měl odejít třeba taky starosta Prahy 1 Lomecký, jehož jméno mezi Pražáky zní,“ uvedly naše zdroje.

Doplňme na tomto místě, že u posledních komunálních voleb v roce 2014 získala TOP 09 na Praze 3 výrazných 20,89 procenta a na Praze 1 dokonce 22,75. Podle posledního měření agentury Phoenix, která se zabývala preferencemi v Praze, má TOP 09 našlápnuto na hranici patnácti procent. Opět se ohlédněme do roku 2014, kdy jí výsledek 20,07 procenta zajistil šestnáct mandátů. Tomáš Hudeček, Eva Vorlíčková a Milan Růžička (tehdy zvoleni za TOPku), už v ní ale nejsou. Na magistrátu založili klub Nezávislých, jehož je Hudeček 1. místopředseda, Růžička 2. místopředseda a Vorlíčková předsedkyní.

„TOPka není slyšet,“ svěřil se redakci jeden ze zastupitelů. Bylo to po jednání posledního zastupitelstva, kdy se mimo jiné řešilo možné rozdělení Prahy na několik volebních obvodů. To ovšem neprošlo. Toto rozdělení na volební obvody by zjevně vyřadilo ze hry ČSSD, ale i řadu dalších malých subjektů: lidovce, SPD, ODA, Zelené, Svobodné nebo komunisty. Ti všichni se v současnosti krčí okolo hranice pěti procent a budou mít v mnoha případech problém dostat se do zastupitelstva.

Naše zdroje z TOP09 definovaly ještě další svízel. Tím je prý zbytečné utlumení dvou výrazných tváří: Markéty Pekarové Adamové (1. místopředsedkyně TOP 09 a současná poslankyně) a poslance Dominika Feriho. „Ti oba mají velký potenciál, abychom získávali voliče, kteří to hodí kupříkladu Pirátům. Jenže právě tihle lidé nás volit nebudou, protože je tam Miroslav Kalousek, jehož pověst je mizerná a straně to dlouhodobě ubližuje,“ dodali členové TOPky.

I přes popsané napětí uvnitř partaje je důležité vnímat snahu TOP 09 o neustálý progres. Posledním krokem je řada výrazných osobností, které pod hlavičkou červeno-modrých hodlají kandidovat do Senátu. „Voliče chce nalákat především na známá jména, jakými jsou neúspěšní prezidentští kandidáti Jiří Drahoš a Pavel Fischer,“ uvedla v uplynulém týdnu MfD.

autor: Tomáš A. Nový