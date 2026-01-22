Čínský špion? Samé otázky. Proč se nepostupovalo jako dřív?

Odhalila policie za pomoci BIS velkou špionážní síť? Nebo jde o bublinu? Bezpečnostní informační služba svým veřejným prohlášením na sociálních sítích rozpoutala mediální vřavu, neboť tvrdí, že se jejím agentům za pomoci policistů povedlo odhalit člověka, který sbíral informace a předával je čínským tajným službám.
Zásadní informací je, že BIS, policie i vybraná média od počátku zdůrazňují, že se údajného spolupracovníka čínské rozvědky podařilo zajistit právě díky existenci paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc.
V části vládní koalice, ale i ve zdejší bezpečnostní komunitě panují značné pochybnosti, zda nejde o účelově prezentovaný případ za účelem tlaku na vládní většinu, aby daný paragraf o činnosti pro cizí moc nerušila. Pochybností kolem kauzy je celá řada. Včetně možné souvislosti s vládou avizovanou změnu politiky k Číně a k narovnání vzájemných vztahů.
K zadržení čínského novináře, který byl oficiálně akreditován u Ministerstva zahraničních věcí ČR, došlo v sobotu 17. ledna a BIS vše veřejně oznámila včera, ve čtvrtek 22. ledna. V průběhu této doby také bezpečnostní složky informovaly politiky vlády i například sněmovního Výboru pro bezpečnost.
Několik na sobě nezávislých zdrojů informovalo ParlamentníListy.cz o podivných souvislostech a načasování celého případu.
Zásadní otazníky visí nad tím, proč je údajný špion stíhán na základě diskutovaného paragrafu 318a trestního zákoníku o neoprávněné činnosti pro cizí moc.
„Pokud daný člověk vědomě spolupracoval s čínskou tajnou službou a získával pro ni informace, nebylo nic jednoduššího než využít dříve zavedený postup. Služby měly poskytnout vládě detailní informace a důkazy, ta měla rozhodnout o vyhoštění a potichu vše urovnat s čínskou ambasádou. Z diplomatického hlediska by byla česká strana ve výhodě, protože by vždy existovala možnost, jak to zpětně zveřejnit. Způsob řešení přes paragraf 318a lze vykládat jako formu nátlaku ze strany BIS na novou vládní koalici, že je tento paragraf je potřebný či dokonce nutný,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz zdroj blízký vládě Andreje Babiše.
Nejde tedy o zpochybnění závažnosti případu ve smyslu, zda Číňan skutečně na našem území pracoval pro tajné služby své domoviny, ale jde o způsob řešení případu českými orgány. Lze si totiž klást otázky, zda informace, které měl muž údajně sbírat, byly v nějakém stupni utajovaného režimu. Pokud nikoli, tak je namístě otázka, kde končí novinářská práce či lobbing – a začíná špionáž. Vzhledem k mimořádně fádním a neurčitým formulacím sporného paragrafu lze totiž pod záminkou ‚činnosti pro cizí moc“ odstíhat i člověka za to, že politikům klade otázky a tím se dozvídá informace, které následně může vědomě, ale i nevědomě předat některým zahraničním zpravodajským službám.
Stejně tak je faktem, že nejrůznější neutajované informace zde sbírají zcela nezakrytě i jiní státní příslušníci. Například zástupci obchodních spolků a komor různých zemí, pracovníci ambasád nebo zástupci významných firem. Typickým příkladem může být někdejší tendr na stavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a snaha zástupců francouzského státu i společnosti Électricité de France (EDF).
Důvěryhodný zdroj, který se dlouhá léta pohybuje v české zpravodajské komunitě, upozornil redakci serveru ParlamentníListy.cz na zásadní aspekt. „Mohou ho stíhat za špionáž, na to nepotřebují žádný jiný paragraf. Pokud ale provozoval jinou činnost, třeba novinářskou – a je irelevantní, zda ji dělal kvalitně, nekvalitně nebo tendenčně – a za tím účelem jako žurnalista sbíral informace, které nejsou utajované, nejde o špionáž a není to věc pro BIS,“ říká zdroj.
Upozorňuje, že nevědomě, ale i vědomě být v kontaktu s nějakou tajnou službou ještě automaticky neznamená, že jde o špionáž, která je zákonem již dávno přesně definována, a paragrafu o cizí moci se to vůbec netýká.
„Vyvstává hodně otázek, ale nikdo na ně nedává odpovědi. Jakým způsobem zjistili, že ty informace nesbíral jako novinář, ale jako agent? Postihovat někoho za sběr neutajovaných informací je nesmyslné. Mají-li zaznamenáno, že ho úkoluje cizí zpravodajec na sběr konkrétních informací a on zneužívá novinářskou akreditaci jako krytí pro tuto činnost, pak je to špionáž – a opakuji, že na odstíhání toho člověka není potřeba paragraf o činnosti pro cizí moc. Jde pouze o to, do jaké míry dochází k ohrožení zájmů České republiky. A vzhledem k dikci zákona dochází k ohrožení zájmu republiky v případě, že by sbíral utajované informace. Neutajované informace neohrožují zájmy České republiky,“ varuje zdroj z bezpečnostního prostředí.
Dodává, že pokud zde tohoto člověka český stát nechce, může mu zrušit vízum, akreditaci a vyhostit ho. „Jenže oni se pokoušejí mezi špionáž, ohrožení zájmů ČR a běžnou činnost kohokoli v jakékoli profesi vložit nějakou šedou zónu, kterou si oni (represivní složky, pozn. red.) zjednoduší práci a umožní jim to ingerovat do oblastí života společnosti, ve které nemají co dělat. Toto není totalitní země, kde by represivní aparát měl pokrývat celou škálu činností lidí, ale demokratická země, kde se represivní aparát má vměšovat jen tam, kde je to nezbytně nutné. Narativ toho paragrafu o cizí moci je narativ činnosti komunistické Státní bezpečnosti a musí být zrušen. Celá prezentace tohoto případu je absurdní,“ kroutí hlavou člověk, jehož identitu i hlubokou profesní zkušenost v oblasti bezpečnosti redakce dlouhodobě zná.
ParlamentníListy.cz oslovily Jana Zahradila, o němž v souvislosti se zadržením údajného čínského agenta psala některá média kvůli tomu, že onomu novináři v minulosti poskytl rozhovor. Politický matador Zahradil, nynější hlavní zahraničněpolitický poradce Motoristů sobě, nabízí vysvětlení, které odpovídá i výše uvedeným informacím.
„Můžeme si zaspekulovat v souvislosti s kontextem celém příběhu, což by asi pan Valášek ze Seznamu neotiskl. Máme zde jméno novináře, který je známý tím, že má přístup k některým materiálům silových složek státu, o čemž jsme se několikrát přesvědčili. Takových novinářů je víc, také z Respektu a z Deníku N. Sešlo se několik okolností. Minulý týden byla vyslána řada signálů, abych použil fialovského slovníku, že dojde ke změně politiky vůči Číně, což si ne každý možná přeje. Byla zde už čínská náměstkyně ministra zahraničí, národní bezpečnostní poradce pan Kmoníček v rozhovoru uvedl, že se tomu premiér hodlá věnovat a očekává se zlepšení vztahu s Čínou a moje osoba se vyskytuje v okolí ministerstva zahraničí,“ popisuje Zahradil pro ParlamentníListy.cz.
„Druhý aspekt je samotný paragraf trestního zákoníku o činnosti pro cizí moc, kdy se začalo mluvit o jeho zrušení. Naše silové složky nainvestovaly dost energie do toho, aby za předchozí vlády byl tento zákon schválen, takže ukázat v praxi, že může být použit, je v zájmu všech, kdo si přejí jeho zachování. Když si všechny tyto události dám do kontextu, jak nové vztahy s Čínou, tak plánované zrušení toho paragrafu, je zde dost důvodů k tomu, aby vznikla kauza, která tyto věci ovlivní. Žádné přímé důkazy samozřejmě nejsou a těžko kdy budou, ale my, co umíme číst mezi řádky a zažili jsme takových případů několik, umíme si domyslet, že to nevzniklo úplně samovolně a náhodou, včetně načasování,” dodal Jan Zahradil.
