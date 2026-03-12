Komu tekly peníze z „Vetchého“ dronů. Podezřelé, píší policisté

O tom, že se sbírkou na drony pro ukrajinskou armádu, kterou organizuje spolek Skupina D, nemusí být všechno v pořádku a podle pravidel, byla patrně přesvědčena už bývalá ministryně obrany Jana Černochová. Další námitky později začali na základě svých informací od insiderů zevnitř armády veřejně publikovat i další politici včetně těch, kteří dnes tvoří vládní koalici. Mezi nimi poslanec hnutí ANO a bývalý voják Pavel Růžička, ale i mnozí další.
Jana Černochová rozhodně nebyla ministryní, kterou by kdokoli mohl podezírat z toho, že odmítá vojenskou pomoc Ukrajině. Politička ODS se naopak od začátku ruské invaze v únoru 2022 velmi výrazně zasazovala o to, aby pomoc z České republiky byla pokud možno co největší. Její ostražitost vůči údajně charitativní činnosti spolku Skupina D může mít ještě větší váhu díky tomu, že Černochová jako šéfka resortu obrany disponovala informacemi Vojenského zpravodajství.
Ostatně když herec Ondřej Vetchý, jeden z členů předsednictva a viditelná tvář spolku Skupina D, podával trestní oznámení pro pomluvu, v textu bylo zahrnuto dokonce i jmého ředitele vojenské tajné služby Jana Bartovského. Známý herec tedy tvrdil, že o činnosti jeho spolku a sbírce na dodávku dronů se pomlouvačně měl vyjadřovat dokonce i nejvyšší představitel Vojenského zpravodajství.
Policisté ovšem Vetchého trestní oznámení smetli ze stolu, neboť se jim během vyšetřování nepodařilo prokázat naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy. Připomeňme, že pomluvy se podle definice v trestním zákoníku dopustí ten, kdo „o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu“.
Stále navíc probíhá vyšetřování kriminální služby vojenské policie, která koncem loňského roku provedla několik zákroků včetně domovních prohlídek u lidí, kteří jsou s činností spolku a pořizováním dronů pro Ukrajinu spojeni. Spolku Skupina D a s ním provázané společnosti FPV SPACE navíc obstavila účty, neboť se důvodně domnívá, že na nich mohou být finanční prostředky spojené s pácháním trestné činnosti. Podrobné informace o tom, kdo všechno za projektem „Drony Nemesis“ stojí, jsme přinesli ZDE.
Kriminalisté dospěli k závěrům, s nimiž měly ParlamentníListy.cz možnost se seznámit.
V zásadě jde o několik závažných skutečností. Tou první z nich je přímá provázanost spolku Skupina D, který peníze na drony ve sbírce vybírá, se soukromou společností FPV SPACE, která drony pořizuje a přeprodává je spolku Skupina D a ten je následně dodá na Ukrajinu. Provázanost těchto dvou právnických subjektů je podle policistů jak personální, tak ekonomická. Skupina D coby zapsaný spolek měl být zaregistrován v podobné době, jako byla založena firma FPV SPACE. Za oběma subjekty stojí částečně i stejní lidé nebo lidé, kteří se vzájemně znají.
Za druhé, podle kriminalistů vojenské policie je podezřelá hlavně finanční stránka věci. Celý proces totiž podle vyšetřovatelů probíhá následovně. Spolek Skupina D ve veřejné sbírce vybere od občanů-dárců peníze na pořízení dronů s tím, že uvádí jako cenu za jeden dron deset tisíc korun. Tyto drony následně objedná u firmy FPV SPACE. Ta je však nevyrábí, ale nakoupí je u výrobců, především v Číně. Firma FPV SPACE podle policejních dokumentů za jeden dron výrobci zaplatí v průměru 4 700 Kč a následně ho přeprodá Skupině D, ale už za částku 10 tisíc korun. Více než polovina finální částky tak zůstane na účtech FPV SPACE, která je se Skupinou D personálně propojena.
„Úmyslně (lidé ze Skupiny D, pozn. red.) uvádějí dárce v omyl tím, že deklarují, že za každých deset tisíc Kč pořídí jeden dron, ačkoliv věděli, že tyto drony fakticky nakupují v Číně prostřednictvím jediného dodavatele obchodní společnosti FPV SPACE za cenu 196,5 dolaru včetně dopravy (tedy cca 4 740 Kč), kdy činnost této obchodní společnosti koordinují spolu s jednateli Janou Hrubou, Davidem Špačkem, bývalým příslušníkem Vojenského zpravodajství, a Zdeňkem Poulem, bývalým příslušníkem vojenské policie, a uvedeným způsobem získané finanční prostředky, představující rozdíl mezi cenou deklarovanou dárcům a faktickou pořizovací cenou, v rozporu s paragrafem 23 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, užívají pro svou vlastní potřebu,“ stojí v usnesení Mětského soudu v Praze, který odmítl stížnost jmenovaného představitele firmy FPV SPACE Zdeňka Poula proti usnesení vojenské policie.
Policisté podezírají skupinu kolem Skupiny D a firmy FPV SPACE, že systém kolem veřejné finanční sbírky na drony pro Ukrajinu je účelový a protiprávní s cílem soukromého obohacení zainteresovaných osob.
„Zjištěné skutečnosti zakládají důvodné podezření, že pplk. Mgr. Jan Veverka, kpt. Ing. Martin Vlk, Zdeněk Poul, Jana Hrubá a David Špaček se vědomě účastní protiprávního systému, jehož cílem bylo neoprávněně získat finanční prostředky ze sbírky na drony pro Ukrajinu. Je důvodné se domnívat, že pplk. Jan Veverka účelově založil spolek Skupina D a navedl Janu Hrubou, aby založila i společnost FPV SPACE a jejím prostřednictvím mohl vyvádět finanční prostředky zaslané dárci ze sbírky ven, a tím způsobem neoprávněně obohatit společnost FPV SPACE a přes ni i ostatní jím zvýhodňované osoby včetně bývalých partnerek. Existuje důvodné podezření, že finanční prostředky zaslané jednotlivými dárci jsou z velké části využity k obohacení celého řetězce shora uvedených osob. Uvedené potvrzuje zejména skutečnost, že FPV SPACE se podle analýzy bankovních účtů nejeví jako běžná fungující tržní obchodní společnost. Jejím jediným významným odběratelem je Skupina D. Bez tohoto odběratele by společnost negenerovala žádný zisk, a nemohla by tak vyplácet nadstandardní odměny jejím jednatelům a zaměstnancům. Dále je důvodné se domnívat, že společnost FPV SPACE pouze s velkou marží prodává zboží,“ konstatují policisté.
Za třetí, pokud jde o údajné soukromé obohacení z prostředků zaslaných dárci, uvádějí dokumenty vyšetřovatelů i konkrétní příklady. Jde o převody milionových částek mimo společnost FPV SPACE. Šlo mimo jiné o převod částky převyšující 6 650 000 korun ve prospěch firmy Poul Space, za kterou jako jediný společník stojí již jmenovaný Zdeněk Poul. Prostředky však FPV SPACE měla převádět i na soukromé Poulovy bankovní účty. V tomto případě to bylo v období od dubna 2024 do srpna 2025 bezmála 3 400 000 Kč. Další řádově podobné sumy měly podle dokumentů vyšetřování, které měly ParlamentníListy.cz možnost vidět, odcházet i na účty dalších zainteresovaných osob.
Pozoruhodná je i jiná platba. „Za podezřelé lze označit i zasílání měsíční částky kolem 41 000 Kč Lucii Brešové, která je bývalou partnerkou Jana Veverky a matkou jeho dětí. Jmenované bylo vyplaceno celkem 499 092 Kč,“ píší kriminalisté.
Za čtvrté, podle závěrů učiněných v průběhu vyšetřování byly drony pro ukrajinskou armádu spolkem Skupina D vyváženy bez příslušné licence na vývoz vojenského materiálu, kterou vyžaduje zákon. Místo toho měly drony na Ukrajinu putovat jako humanitární dary. O tom již v minulosti některá média informovala včetně zjištění, že někteří zainteresovaní, kteří drony vozili, získali za nestandardních okolností diplomatické pasy České republiky, které jim umožnily snadnější přechod hranice.
„Zjištěné skutečnosti důvodně nasvědčují tomu, že byly vědomě porušeny právní předpisy upravující nakládání s vojenským materiálem, za který lze FPV drony považovat. Jednatel Zdeněk Poul nepravdivě deklaroval licenční správě Ministerstva průmyslu a obchodu, že se jedná o humanitární dary. Musel si však být vědom, že zásilky jsou adresovány vojenským útvarům, které je budou používat v boji s nepřítelem. Vývoz vojenského materiálu však podléhá přísné regulaci a nutnosti být držitelem licence pro obchod s vojenským materiálem a s tím související bezpečnostní spolehlivostí. Lze se důvodně domnívat, že namísto získání příslušné licence, jejíž získání podléhá přísným pravidlům včetně stanoviska zpravodajských služeb, Zdeněk Poul úmyslně deklaroval humanitární použití, aby mohl snadněji získat licenci,“ uvádí se v dokumentaci případu.
Jaký je závěr? Vyšetřovatelé nevidí jinou variantu, než že celý projekt se sbírkou na drony byl vymyšlen s cílem osobního obohacení zainteresovaných. „Všechny shora uvedené okolnosti zesilují důvodné podezření, že celá sbírka projektu Skupina D – drony Nemesis je od samého počátku nastavena tak, že umožňuje vybírat od dárců finanční prostředky, tyto následně odčerpat ze spolku prostřednictvím dodavatele FPV SPACE a bez povolení k vývozu vojenského materiálu dodat (drony, pozn. red.) na Ukrajinu s tím, že zbytek zůstane jako zisk. Na uvedeném procesu se podílí skupina osob, minimálně pplk. Jan Veverka, kpt. Martin Vlk, Jana Hrubá, Zdeněk Poul a David Špaček, případně další, dosud neustanovené osoby z řad příslušníků Armády ČR, případně jiných civilních osob,“ konstatovali vyšetřovatelé vojenské policie.
ParlamentníListy.cz pochopitelně kontaktovaly jak spolek Skupina D, tak společnost FPV SPACE na jejich e-mailové adresy s celou řadou otázek a žádostí o vyjádření k celé věci. Žádná reakce na položené dotazy od Skupiny D nebo firmy FPV SPACE dosud nedorazila.
Tyto otázky jsme oběma subjektům, které čelí vyšetřování, položili:
1. Policejní vyšetřovatelé hovoří o účelové provázanosti spolku Skupina D a společnosti FPV SPACE, neboť spolek směřuje veškeré peníze od dárců právě do této společnosti. Jak prosím reagujete na to, že tímto způsobem docházelo k vyvádění finančních prostředků od dárců, kteří měli za to, že jejich dary v plné výši budou směřovat právě na drony k obraně Ukrajiny?
2. Je podle vás v pořádku, že peníze vybrané od dárců, které z vašeho spolku směřovaly firmě FPV SPACE, byly následně touto společností vyplaceny jako nestandardní odměny v řádech mnoha milionů korun?
3. Podle vyšetřovatelů nelze přehlížet, že mezi spolkem Skupina D a společností FPV SPACE existuje velká personální provázanost, která neodpovídá představě běžného tržního obchodního vztahu, a totožné osoby, které zastupují spolek i firmu, se finančně obohacovaly na darech od dárců, kteří v dobré víře přispívali na obranu Ukrajiny. Jak na to prosím reagujete?
4. Rozdíl mezi pořizovací cenou dronů a cenou, za které byly následně přeprodány, je značný. Podle našich informací se ve spisu uvádí, že šlo o marži, která nebyla odůvodněna žádnou další významnou přidanou hodnotou. Z jakého důvodu tedy vznikl rozdíl v ceně jednoho dronu od jeho nákupu po jeho dodávku na Ukrajinu?
5. Pokud jde o vývozní licence, porušili jste záměrně právní předpisy, když jste žádali o licenci na vývoz humanitárních darů místo vojenského materiálu, což podléhá daleko přísnějším normám? Z jakého důvodu jste nežádali o licenci pro vývoz vojenského materiálu?
6. Z jakého důvodu odcházely ze společnosti FPV SPACE pravidelné měsíční platby ve výši zhruba 41 tisíc Kč bývalé partnerce a matce dětí pana Veverky? Jak byly tyto platby odůvodněny?
7. Čím konkrétně byly odůvodněny platby společnosti FPV SPACE společnosti pana Poula POUL SPACE a na jeho soukromé bankovní účty v řádu milionů Kč nebo podobné platby pro pana Špačka, když tyto prostředky původně pocházejí od dárců, kteří je věnovali s cílem pomoci Ukrajině?
8. Uvádí-li společnost FPV SPACE na svém účtu na X, že je vše v pořádku, k žádnému porušení zákonů nedošlo apod., z jakého důvodu Městský soud v Praze v lednu tohoto roku zamítl stížnost pana Zdeňka Poula, stejně tak zamítl stížnost spolku Skupina D v souvislosti s obstavením účtů s odkazem na usnesení vojenské policie, že prostředky na účtech jsou výnosy z trestné činnosti?
