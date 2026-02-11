Řehka nebude rád. Z armády zní o L-159 něco úplně jiného, než říká

O tom, že Česká republika nemůže poskytnout lehké podzvukové bitevní letouny L-159 ze své výzbroje, veřejně hovořily už předchozí vláda a ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Téma ožilo s nástupem nové vlády, neboť i Babišův kabinet ukrajinská strana žádala o totéž.
Věc se ovšem řešila uzavřeně a na světlo ji vytáhl až prezident Petr Pavel během své již třetí návštěvy Ukrajiny. Z mediálních výstupů lze soudit, že tamní nejvyšší představitelé si Pavlovy výroky vyložili jako slib, že Česko letouny poskytne. Problém je, že Pavel slíbil letadla prodat bez jakékoli konzultace s vládou, která dala ihned najevo, že se tak nestane.
Spor přitom není politický, jak se ho některá média snaží vykreslit. Důvodem zamítavého stanoviska k prodeji čtyř L-159 Ukrajině není a priori odmítnutí pomoci Ukrajině, zvláště v situaci, kdy by Kyjev zaplatil. Důvody jsou strategické a souvisejí s obranou České republiky.
Potvrzuje to de facto i průběh celé kauzy. Když minulá ministryně obrany Jana Černochová v médiích řekla, že Česko nemůže Ukrajincům letadla poskytnout, nic se nedělo. Média to přijala. Ve chvíli, kdy kartu rozehrál Petr Pavel a nový ministr obrany jen zopakoval stanovisko své předchůdkyně, začal boj o to, který z táborů dovede přesvědčit veřejnost o své pravdě.
Celá věc by utichla, nebýt vystoupení náčelníka generálního štábu Karla Řehky, který de facto popřel vyjádření resortu obrany. V politických kuloárech se okamžitě začaly nést spekulace, že Řehkovo stanovisko není postaveno na odborných důvodech, ale veskrze na politických. Jinými slovy, že generál Řehka vystoupil jen proto, aby tím podpořil svého dlouholetého kamaráda, který je toho času prezidentem republiky.
To nyní potvrzují i zdroje zevnitř Armády ČR, se kterými měly ParlamentníListy.cz možnost o celé záležitosti hovořit.
Ve zkratce jde o to, že letadla jsou potřebná pro obranyschopnost země, a to bez ohledu na to, s kolika stroji se nyní pravidelně létá. Může totiž nastat situace, že jich bude potřeba víc nebo všechna. Ve chvíli, kdy se jich zbavíme, o tuto schopnost obrany vlastního území přijdeme. Tím by bylo možno shrnout pohledy na věc, které nám poskytly naše zdroje zevnitř armády i Ministerstva obrany.
Buďme ale podrobnější. „Debata o předání letounů L-159 Ukrajině stojí na nebezpečném zjednodušení: že technika, která není maximálně využívána, je zbytná. To je omyl. Pokud stát s některými schopnostmi pracuje méně, není to důkaz jejich nepotřebnosti, ale známka dlouhodobého selhání v řízení obrany. Česká republika dnes nemá přebytek leteckých schopností. Má omezený počet pilotů, omezené kapacity výcviku a nemá plnohodnotnou náhradu za platformu, která plní úkoly mezi výcvikem a nadzvukovým letectvem. V takové situaci nelze odpovědně mluvit o odevzdávání funkční techniky,“ dozvěděli jsme se v Armádě ČR.
Jasno má i další zdroj redakce. „Jak dlouhodobě zaznívá i z nejvyšších ústavních a vládních míst, první povinností státu je obrana vlastního území a obyvatel. Solidarita se spojenci je důležitá, ale nemůže být založena na oslabování vlastních schopností bez jasné náhrady. Malý stát si nemůže dovolit řídit obranu symboly a dojmy. Letouny L-159 nejsou reliktem minulosti. Jsou nástrojem pro reálné úkoly dneška: ochranu vzdušného prostoru v nižších intenzitách, reakci na narušení, boj s drony, výcvik pilotů a podporu pozemních sil. Tyto úkoly nezmizely – naopak přibývají,“ míní.
„Zbavit se této schopnosti znamená zvýšit závislost na dražších a méně flexibilních prostředcích, které mají plnit jiné role. To není efektivní obranná politika, ale účetní zkratka. Skutečná otázka proto nezní, proč si L-159 ponechat. Zní: čím, kdy a za kolik je nahradit. Dokud na ni neexistuje konkrétní odpověď, je jejich předání nezodpovědným rizikem. Obrana státu se nedá budovat zpětně. Co jednou odevzdáme, nemusíme mít v okamžiku, kdy to budeme nejvíc potřebovat,“ konstatuje zdroj z české armády.
Jinými slovy, žádný přebytek L-159 naše armáda nemá. Přebytková může podle našich výše citovaných zdrojů být pouze iluze bezpečí. Je totiž zajímavé, že ti politici a média, která už měsíce opakují, že je Česká republika v ohrožení kvůli Rusku, musí masivně zbrojit a chystat se na konflikt (říká to i generál Řehka), ve sporu o české bojové letouny bez mrknutí oka tvrdí, že se několika z nich můžeme zbavit a nic se nestane.
