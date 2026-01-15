Konec Václava Moravce? „Chodil po ČT a vykřikoval.“

Blíží se konec moderátora Václava Moravce v České televizi? Diskuse nad budoucností dlouholetého a kontroverzního moderátora nedělních politických diskusních pořadů se vedou už dlouho. Nyní je častěji než dříve slyšet, že se Moravcův konec na Kavčích horách blíží.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Podle informací serveru ParlamentníListy.cz se i sám Václav Moravec nechal slyšet, že není v ČT spokojen. Prý se k němu nechovají s dostatečnou úctou a má lepší nabídky.
V posledním zhruba týdnu značně sílí spekulace, že z obrazovky veřejnoprávní televize brzy zmizí Václav Moravec. Moderátor, který nedělní debatní pořad nesoucí jeho jméno uvádí už dlouhých 22 let, se často stává terčem kritiky z důvodu otazníků nad vyvážeností, objektivitou a rovnoměrností při zvaní politiků. Poslední dobou se řešilo hlavně nezvaní Tomia Okamury, současného šéfa Sněmovny, do tohoto pořadu.
O případném Moravcově konci v České televizi ještě finálně rozhodnuto není, ale už jen skutečnost, že se touto otázkou uvnitř veřejnoprávní TV zabývají, svědčí o značném posunu.
„Slyšel jsem, že pan Moravec si před Vánoci stěžoval a vykřikoval, že už toho má na Kavčích horách plné zuby a má nabídku jinde a tam že by si ho prý vážili, a podobné hysterické řeči. Takže uvidíme, jak to dopadne,“ sdělil redakci zdroj z České televize.
Další ze zdrojů, který má blízko k vedení ČT, potvrzuje, že případný konec moderátora Moravce je tématem, o kterém se mluví. Žádný konkrétní závěr ale patrně dosud učiněn nebyl. „O tom, že Václav Moravec skončí v řádu měsíců, se mluví už hodně dlouho, to mohu potvrdit. Zatím k tomu ale nedošlo,“ konstatuje důvěryhodný zdroj z veřejnoprávní televize.
V rámci zasedání Rady České televize přišlo na přetřes v souvislosti s Václavem Moravcem konkrétní téma, kterého jsme se již dotkli. Nezvaní Tomia Okamury do těchto diskusních pořadů. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek se na základě dotazu zavázal, že věc bude vyřešena do konce února.
„Došlo k tomu, že šéfredaktor zpravodajství Michal Kubal se osobně začal účastnit veškerých porad redakce Otázek Václava Moravce, aby měl dozor a kontrolu nad tím, co se tam děje, s tím, že čas k nápravě tohoto, o čem se tady dlouhodobě bavíme, byl stanoven do konce února,“ slíbil šéf ČT. Konkrétní podobu této nápravy už radním nesdělil.
O tom, že na Kavčích horách panují kolem osoby Václava Moravce spory, svědčí i výstup dramaturgyně pořadu OVM Hany Andělové, která má s „dozorem“ nad výrobou Otázek Václava Moravce problém a jde prý o nátlak.
Podle mediální analytičky Ireny Ryšánkové je Moravec běžný zaměstnanec ČT, který už dávno neudává témata, o kterých se mluví. „U debat o Václavu Moravcovi mne vždy baví ona míra emocí, kdy on je jakýmsi symbolem všeho. Není, je to normální zaměstnanec České televize. A žádný zaměstnanec by se neměl stát nedotknutelným. Moravec dělá svůj nedělní diskusní pořad už desítky let každou neděli, a aby toho nebylo málo, přibral si ještě Focus, čímž svou přítomnost na obrazovkách, ať už jsou velké jakkoliv, zahustil. Je všude a hlavně dlouho, zvláštním způsobem přežívá svou vlastní dobu. Už dávno neplatí, že se bude zásadně mluvit o tom, co kdo řekl u Václava Moravce,“ konstatuje analytička.
„Moravec oslovuje pouze určitý segment lidí. Těch, kteří jsou schopní každou neděli sledovat několik hodin poměrně těžkopádných politických debat. Prostředky přinášení politických témat občanovi se ale za posledních několik let dramaticky změnily. Nejsme závislí na lineárním vysílání, jednom moderátorovi a několika mluvících hlavách. Jsem přesvědčena, že Česká televize už měla dávno vymyslet současnější formát politických debat, jaké mají být, a také že čas hvězdného Moravce skončil. Ale on se stal jakousi nedotknutelnou modlou, jako by dotknout se Václava Moravce znamenalo dotknout se samotné podstaty televize. Začít legitimně hovořit o tom, že Moravec by měl být nahrazen či alternován jinou generací, je provázeno emocemi, jako kdyby měl být někdo odpojen od podpory života. Moravec už v té televizi být nějakou dobu neměl. Ne proto, že je špatný, ale proto, že se zkrátka přežil. Je smutné, že se stal symbolem politických bojů, a jeho případný odchod tak bude vnímán,“ míní Ryšánková.
Expertka připomíná, že odchod moderátora, pokud je to naprosto nezávislé rozhodnutí managementu či jeho vedoucích, není světová revoluce. „Moderátoři odcházejí, přicházejí noví, je to zcela normální koloběh života. Samozřejmě že situace by byla jiná, pokud by jeho osoba byla použita k politickému nátlaku typu ‚nesebereme vám poplatky, když se zbavíte Moravce‘, případně ‚dokud u vás bude Moravec, nebudu chodit do vašich diskusních pořadů‘. To je nepřípustné. A zda má být jeho odchod předmětem celonárodních diskusí? Proč ne, když může být předmětem celonárodních diskusí odchod herečky ze seriálu nebo změna oblíbeného moderátora zábavného pořadu, jistě může národ diskutovat i o odchodu Václava Moravce. Při vědomí toho, že o jeho bytí či nebytí v České televizi rozhodují jeho nadřízení naprosto nezávisle na komkoliv,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Irena Ryšánková.
S otázkou budoucího osudu Václava Moravce na obrazovce veřejnoprávní televize oslovily ParlamentníListy.cz i tiskový odbor České televize. Na naše dotazy dosud nedorazila žádná reakce.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.