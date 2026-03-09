„Vozíme lidi ze Zálivu, nespíme, kupujeme jídlo. A oni?“ Diplomaté se ohrazují

Diplomaté jsou naštvaní na opozici za tvrdou kritiku repatriačních letů z Blízkého východu. Pomyslnou korunu všemu nasadil Macinkův předchůdce v čele Černínského paláce Jan Lipavský, který v nedělní Partii na CNN Prima News obvinil současného šéfa diplomacie, že v návratu občanů a komunikaci s tím spojené panuje chaos a na ministerstvu zahraničí je prý čurbes.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
„Jsme svědky celé řady chaotických výroků, někdy sklouzávajících do arogance. Vy máte čurbes na ministerstvu,” obvinil Lipavský ministra Macinku během debaty na Primě.
Lipavského kritická slova jsou špičkou ledovce. Vládě za údajně nepovedené repatriace občanů z Blízkého východu spílá sněmovní opozice obecně a některá média se přidávají, například Seznam zprávy a další.
Čeští diplomaté, zvláště ti, kteří působí na Blízkém východě, začínají podle našich informací s takovou kritikou ztrácet trpělivost. Po nedávném článku se serveru ParlamentníListy.cz ozvali další diplomaté, kteří kritiku důrazně odmítají a cítí se dotčeni.
Do celého procesu repatriace nejsou přitom zapojeny jen kompletní osazenstva našich ambasád v dotčených státech Blízkého východu, ale i řada dalších diplomatických zastoupení v jiných zemích, přes které se naši občané vracejí domů. Nemluvě o diplomatech a dalším personálu na ústředí v Černínském paláci.
„Celá ta kritika je nesmyslná a hlavně zlá. Opravdu hluboce se to dotýká diplomatů a veškerého personálu na ambasádách i na MZV v Praze, kteří evakuace občanů řeší prakticky nepřetržitě. Dáváme do toho všechno, veškerý čas, je tam obrovská obětavost. Kupujeme našim spoluobčanům jídlo, vozíme je svými auty, ubytováváme na ambasádách a rezidencích, skoro nespíme atd. Děláme prostě všechno, co lze. Potom se podíváme do českých médií a čteme kritiku, že je to chaotické, anebo že se dělá málo. Jo to hnus,” řekl serveru ParlamentníListy.cz jeden z významných českých diplomatů v zahraničí.
Příslušníci české zahraniční služby jsou jmenovitě naštvaní hlavně na Jana Lipavského, svého bývalého šéfa. „Ten člověk si opravdu nevidí do úst, škodí naší zemi i po odchodu z funkce. Podívejte, já bych měl jisté pochopení, že v opozici se mu nechce chválit vládu, ale ta skutečně dělá maximum možného a koordinuje celý proces skvěle, funguje to. Když už (Lipavský, pozn. red.) nechce chválit, tak by mohl aspoň chvilku mlčet. Opravdu to přehání a opět se mi potvrzuje, že tomu člověku nikdy nešlo o obhajobu zájmů našeho státu a občanů, ale jen o vlastní kariéru. Nerad se uchyluji ke kritice bývalého nadřízeného, ale my jsme tady na pokraji sil a pan Lipavský jen sází na sítě jeden nesmysl za druhým, jak to nezvládáme. Nechte nás pracovat a kritizujte, až k tomu bude důvod,“ žádá další z kariérních diplomatů, jehož jméno redakce zná.
Velvyslanec České republiky v Kuvajtu Juraj Chmiel si veřejně na sociálních sítích posteskl nad tím, že pracovníci české diplomacie dělají všechno, co je v jejich silách a přesto čelí kritice.
„Poděkování patří i týmu na Ministerstvu zahraničních věcí, který neúnavně pracuje na repatriaci nejenom našich lidí, ale i občanů dalších zemí. A poděkování by mělo jít na všechny ambasády v regionu Blízkého východu, kde s vypětím všech sil organizujeme repatriace. A dík patří armádní letce a leteckým společnostem za výkon, který podávají. Samozřejmě hlavní role patří vládě, která tuto už teď bezprecedentní operaci umožnila,“ uvádí český velvyslanec v Kuvajtu.
Dostal se i ke kritice, která k celému procesu evakuace českých občanů zaznívá. „Mrzí mě kritika, i když jen občasná, která se na nás snáší. Opravdu děláme vše, co je v našich silách. Někomu se to může zdát málo či pomalé, ale je řada vyspělých zemí, které pro své občany buď nedělají nic, nebo se až teď probouzejí ze spánku. A ano, nikdo nejsme dokonalý, ale s vědomím tohoto handicapu děláme vše, co dělat můžeme. Řada z nás působí v zemích, kde jsme již týden vystaveni každodennímu a stupňujícímu se ostřelování za neexistence krytů v evropském pojetí, a přesto chráníme naše občany,“ napsal velvyslanec Juraj Chmiel na facebooku.
Bývalý ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda pro ParlamentníListy.cz uvádí, že stát dle jeho zkušeností z čela diplomacie dělá všechno, co může. Případné komplikace se podle jeho slov dít mohou, ale pouze kvůli tomu, že letadla někdy nemohou odstartovat kvůli hrozbě útoků a z bezpečnostních důvodů se musí vyčkat.
„Jenom hlupák by v takové situaci neudělal nic, protože jde o vážné a citlivé téma. Ministerstvo zahraničních věcí bylo zcela určitě zahlceno telefonáty kdekoho a myšlenku, že by to ministerstvo nechalo chladným a nedělo se nic, mohu naprosto vyloučit. Problém může být pouze v jediném. Zda je v dané situaci bezpečné letět, nebo ne. Proto se může stát, že když v nějaké situaci není bezpečné nebe, tak neletí vůbec nic. A můžete mít jakékoli rozhodnutí, ale není podstatné, protože na prvním místě je, aby letadlo bezpečně vzlétlo a přistálo. Nejsem u toho a mohu to hodnotit generálně. Říkám proto, že MZV určitě udělalo všechno, co bylo v jeho silách. Děje se to vždycky, protože jde o závažnou věc. Nemluvě o enormním tlaku, protože zcela jistě všichni příbuzní a kamarádi těch, kteří někde někoho mají, na ministerstvo volali a volají. Tlak je obrovský a nikoho to určitě nenechává v klidu,“ konstatuje Cyril Svoboda pro ParlamentníListy.cz.
Mgr. Petr Macinka
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.