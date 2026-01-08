Návštěva Ondřeje Vetchého stále obestřena tajemstvím

08.01.2026 19:30 | Kauza
autor: Radim Panenka

Zapojil se tehdejší ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček do převozu dronů Nemesis na Ukrajinu? Zdroje serveru ParlamentníListy.cz tvrdí, že se Vlček po setkání s představiteli spolku Skupina D Ondřejem Vetchým a Janem Veverkou mohl pokusit ovlivnit licenční řízení. Zeptali jsme se samotného ministerstva, reakce může překvapit.

Návštěva Ondřeje Vetchého stále obestřena tajemstvím
Foto: FB Lukáše Vlčka
Popisek: Ondřej Vetchý s Janem Veverkou ze Skupiny D u tehdejšího ministra průmyslu Lukáše Vlčka z hnutí STAN (uprostřed)

Policejní vyšetřování činnosti spolku Skupina D pokračuje. Absence potřebných licencí k vývozu vojenského materiálu, podezření z podvodu i značných finančních škod ve výši stovek milionů korun v rámci sbírky Drony Nemesis. Takové otazníky visí nad iniciativou, kterou svým jménem zaštiťuje herec Ondřej Vetchý, ale i náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Vojenští policisté si v půli prosince posvítili na činnost spolku Skupina D a obstavili účty, provedli domovní prohlídky a vyslýchali zainteresované. Podezřívají iniciátory sbírky a výrobce dronů, že jejich úmysly nemusely být pouze nezištné a chtěli peníze i pro sebe, čímž by podvedli důvěřivé občany, kteří na drony pro ukrajinskou armádu posílali vlastní peníze.

Vyšetřování by mělo odhalit, zda se skutečně jednalo o cílený podvod a zneužití důvěry dárců, anebo o pouhou administrativní chybu, jak tvrdil podporovatel spolku generál Řehka.

Podle informací serveru iDnes.cz, který cituje z policejních spisů, měly být Skupina D i dodavatelská firma založeny s úmyslem sebeobohacení. Mělo to stát v žádosti pro soud o povolení domovních prohlídek.

Předmětem šetření, jak bylo už před tím kritizováno, mají být chybějící licence pro vývoz vojenského materiálu. Ty nelze exportovat jen tak bez potřebných povolení. Navíc s tím měli pomáhat vojáci speciálních sil s účelově vystavenými diplomatickými pasy, aby vše bez kontrol převezli až na Ukrajinu.

Aktuálně vyvstalo nové podezření, že si Skupina D chtěla potřebnou licenci pro vývoz dronů zajistit nestandardním způsobem. Podle informací serveru ParlamentníListy.cz s tím operují policisté, kteří se pokoušejí zjistit, zda se licenční řízení nepokusil ovlivnit tehdejší ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) na základě jeho možné osobní domluvy s představiteli spolku Skupina D.

Vlček se s nimi setkal minimálně jednou přímo u sebe na Ministerstvu průmyslu a obchodu. 17. listopadu 2024 zveřejnil společnou fotografii z budovy MPO, na které je mezi Ondřejem Vetchým a Janem Veverkou. 

„Ani dnes nesmíme zapomínat, že nedaleko od našich hranic kvůli boji za svobodu a demokracii stále umírají tisíce lidí. Ondra Vetchý s Janem Veverkou ze spolku Drony Nemesis ukrajinským hrdinům pomáhají, co jim síly stačí, pojďme společně přispět,“ vyzval dnes již bývalý ministr průmyslu Lukáš Vlček občany, aby do sbírky přispěli.

O čem ale tehdy ministr se zástupci Skupiny D jednal, to už k veřejnému příspěvku nenapsal. Schůzka se patrně nekonala pouze proto, aby si ministr pořídil společný snímek s Ondřejem Vetchým. 

Na základě informací několika důvěryhodných zdrojů z resortu průmyslu a obchodu však vysvětlení, proč k setkání došlo, můžeme nabídnout. 

„Policisté se zajímají o obsah tohoto jednání, které zde Vlček s Vetkým a Veverkou vedl. Mělo by se nejspíš jednat o podezření, že tehdejší ministr mohl ovlivnit licenční správu, a tím mimo standardní procesy kvůli vývozu těch jejich dronů na Ukrajinu,“ řekl nám pod podmínkou zachování anonymity zaměstnanec Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zajímavá může být i skutečnost, že v době následující po této schůzce se Ondřej Vetchý zapojil do předvolební kampaně hnutí STAN a konkrétně právě Lukáše Vlčka.

ParlamentníListy.cz se resortu dotázaly i oficiálně, zda existuje záznam z Vlčkova jednání se Skupinou D.

Mluvčí Ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová pouze uvedla, abychom se s veškerými otázkami v souvislosti s tímto tématem obrátili přímo na exministra. „Dotazy je třeba směřovat na Lukáše Vlčka,“ sdělila stručně.

Otázky jsme proto směřovali přímo na tehdejšího ministra. Zajímalo nás, o čem s pány Vetchým a Veverkou jednal, zda z toho byl pořízen na MPO zápis a zda se o obsah schůzky přímo u něho zajímají policisté. Exministr Vlček dosud na otázky serveru ParlamentníListy.cz nijak nereagoval.

Zdroje:

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

