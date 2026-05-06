V kolínském ANO to vře

„Už jsem to nemohl vydržet, poslední kapkou byl sněm, na kterém se odtajnila kandidátka do blížících se komunálních voleb,“ píše člen kolínské organizace a dodává, že kandidátka je podle něj spíše parodií a podporou Rakušanova hnutí.
„Je to z poloviny kandidátka členů Úsvitu, kteří teď přišli do ANO. O voličské alternativě ke Změně pro Kolín (kolínská odnož hnutí STAN, pozn. red.) vůbec nelze mluvit. Vyndali ty, kteří se proti STAN vymezovali a byli aktivní, nechali ty loajální, včetně Škrabánka, který prohlásil, že proti STAN nikdy nepůjde, aby neohrozil svoje podnikání v Kolíně,“ uvedl bývalý člen a popsal i motivaci, proč se rozhodl promluvit.
„Já už jsem z ANO odešel, stal se z toho v Kolíně spolek důchodců oddaných Škrabánkovi a Kuncířové, ostatní jsou perzekvováni, uráženi a odsouváni do zapomnění. ANO ale dál volím, tedy na krajské a celostátní úrovni, tady volit asi ani nepůjdu. Hlavně fandím panu Babišovi,“ dodal.
Kritika vedení
„Celkem chápu, že to neřešili, mají toho moc, nemůžou řešit každého nespokojence. A pravda je, že ANO v Kolíně kromě komunálek vyhrává, tak asi neměli potřebu něco dělat. Jenže tady vyhrává Babiš a Havlíček, možná ještě trochu Herman. Rozhodně ne Škrabánek a ti jeho nohsledové,“ uvedl pisatel s dodatkem, že právě předseda Škrabánek a místopředsedkyně Kuncířová veřejně hlasovali pro odměny starostovi a místostarostům Kolína a podporovali hnutí STAN i v dalších bodech zastupitelstva, včetně rozpočtu, proti kterému část ANO vystupovala.
„Teď byl sněm, v pátek večer, což nevadí, ale je to divný termín. Prý se tam četl Hermanův dopis a prý jim dal pěkný kouř, ale ten dopis nemám.“
Redakce se pokusila kontaktovat krajského zastupitele Hermana, aby existenci dopisu potvrdil.
„Nezlobte se, nebudu se k tomu teď vyjadřovat. V Kolíně jsem místnímu vedení řekl, co si o nich myslím, nicméně stále je hnutí ANO jako celek mojí srdeční záležitostí a nebudu ho před volbami oslabovat, ani když se jedná o Kolín,“ řekl pro PL.
Podle pisatele z kandidátky zmizeli i někteří dlouholetí členové kolínské organizace a stávající kolínští zastupitelé, například Karel Kárník a Alexander Mensatoris. Neobjevila se na ní ani známá tvář ze sportovního prostředí a další současný zastupitel za ANO Josef Musil.
Jeneš a Škrabánek
Naopak jako číslo dvě se na kandidátce objevil bývalý starosta nedaleké obce Ratboř Milan Jeneš, což podle bývalého člena kolínského ANO vyvolává další rozpaky.
„Provařený starosta z Ratboře, který přivedl obec na buben, pak rezignoval, přestal jako zastupitel chodit na zastupitelstvo, nechal si vyplatit tučné odchodné a do dalších voleb se zase zapsal jako jednička kandidátky. Samozřejmě prohrál s ostudou. Tak si teď před volbami změnil bydliště do Kolína a prý to pomůže ANO. Tak to pochybuji,“ myslí si.
Jeneš však jakékoli pochybení odmítá.
„V Kolíně jsem se začal zabývat situací kolem změny územního plánu (lokalita Cihlářka), kde byla do návrhu zahrnuta výstavba bytových domů až o osmi nadzemních podlažích v těsném sousedství rodinných domů. Na základě toho vznikl petiční výbor a petici podepsalo přibližně 700 lidí, z toho minimálně 600 podpisů je plně ověřených. Následně vedení města oznámilo, že celou věc „stahuje“ a tyto prvky z návrhu územního plánu vypouští. Současně se objevily mediální výstupy, které označovaly petici za překonanou ještě před jejím oficiálním podáním. Považuji za důležité zdůraznit, že samotné stažení těchto změn neznamená, že se nic nestalo, zůstává otázkou, jak a na základě čeho byly do návrhu vůbec zapracovány,“ řekl pro PL.
Zároveň se podle Jenešových slov řeší majetkové a pozemkové vztahy mezi krajem, městem a soukromým subjektem.
Pozornost ke změně územního plánu
„Další zásadní rovina se týká změny využití ploch VS3 na SM2, tedy z původně skladovacích/obchodních ploch na plochy umožňující bytovou výstavbu, což zásadně mění charakter území i jeho hodnotu. Na základě těchto skutečností mám vážné pochybnosti o správnosti celého postupu a připravuje se podnět k prověření na Národní centrálu proti organizovanému zločinu. Zároveň mám informaci, že v této věci již bylo podáno trestní oznámení dalším subjektem,“ doplnil.
Ke zmíněnému odstupnému a problémům v jeho bývalém působišti se vyjádřit nechtěl.
Kolínský předseda hnutí ANO Roman Škrabánek situaci vnímá jinak, než jak na ni upozornil náš zdroj, nicméně o konkrétních lidech vyřazených z kandidátky mluvit nechtěl..
„Dovoluji si sdělit, že návrh kandidátní listiny sestavuje volební tým schválený sněmem místní organizace Kolín a návrh je následně schvalován sněmy na jednotlivých úrovních, tudíž se jedná o proces s kolektivním rozhodováním.“
Také Škrabánek na kritiku poměrů v kolínském ANO dále nereagoval a upozornil nás na změny v územním plánu. „Kde byly vedením města (STAN) do návrhu zapracovány změny nad rámec zadání schváleného zastupitelstvem, včetně zásadních úprav využití území a výškové regulace. Na dané téma jsem navrhl mimořádný bod jednání na březnovém jednání zastupitelstva města a publikoval ve Zpravodaji města Kolína, kde vyjadřuji směrem k vedení města pochybnosti o legitimitě procesu přípravy a schvalování návrhu změny územního plánu.“
Vynechaný zastupitel marně hledá logiku. Havlíček o všem ví?
Redakci se podařilo spojit se i se současným kolínským zastupitelem Karlem Kárníkem. Na dotaz, jak vnímá svoji absenci na kandidátce kolínského ANO pro komunální volby s ohledem na fakt, že patřil k nejaktivnějším opozičním zastupitelům a byl předsedou klubu, odpověděl, že v tom marně hledá jakoukoli logiku.…
,,Paradoxem situace je, že na moji práci reaguje politická konkurence ve svém předvolebním klipu. V jiném případě jsem byl přitom osloven jinou stranou ve věci možné spolupráce. Vím jedno: kritériem hodnocení nebyla odvedená práce v opozici, jak by se nabízelo, ale zcela něco jiného. Opakovaně bylo na sněmech kolínského ANO řečeno, že na kandidátce do komunálních voleb nejsem se souhlasem krajského předsedy ANO, tudíž nezbývá než to respektovat," uzavřel Kárník se zcela jasným odkazem na krajského předsedu a místopředsedu vlády Karla Havlíčka, kterým se podle jeho slov vedení kolínské organizace zaštiťovalo.
