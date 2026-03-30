Po nářcích, že ČT nesmí přijít o peníze, se ukázalo, na co jdou

Bývalý moderátor ČT Václav Moravec, který před třemi týdny bez konzultací s vedením televize v živém vysílání oznámil svůj odchod, chce podle svých slov veřejnoprávní stanici ušetřit peníze a odmítnout šest měsíčních platů, které by mu po jeho konci na obrazovce měly v následujícím půl roce chodit.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Jde o již veřejně debatovanou konkurenční doložku z Moravcovy smlouvy s ČT, na základě které se moderátor zavazuje, že po odchodu z televize nebude šest měsíců působit na mediální scéně a výměnou za to získá půlroční plat.
Moravec by rád konkurenční doložku zrušil i za cenu odmítnutí šestiměsíční výplaty a veřejně to zdůvodňuje snahou ušetřit České televizi peníze v době, kdy jí podle jeho slov „hrozí bankrot“. Následně hovořil o tom, že vláda prý promyšleně hodlá ČT dotlačit k propouštění a krizi, aby ji údajným zestátněním zachránila.
„Tím, že média připraví o část příjmů, donutí management, aby propouštěl lidi a omezil počet programů, a pak přijdou s dalším návrhem. Když budou osekávat služby, půjde to za televizí, bude narůstat její nedůvěra. Hrají to skvěle. A pak přijdou s tím, že to zestátní, protože to vlastně tím začnou zachraňovat, budou to sanovat a bude vymalováno,“ řekl Moravec v podcastu své bývalé kolegyně Nory Fridrichové.
Podle šéfa ČT Hynka Chudárka, který stejně jako bývalý podřízený Václav Moravec hovořil o údajném hrozícím bankrotu České televize, by odpuštění koncesionářských poplatků studentům a seniorům nad 75 let znemožnilo Kavčím horám plnit závazky, neboť prý mají nasmlouvané projekty až do roku 2030.
Pokud by prošly změny v poplatcích v navrhované výši, Česká televize přijde o více než dvě miliardy korun, tedy o 30 % svých příjmů (z poplatků – pozn. red.). Nevrátila by se tak výší příjmů do roku 2024, ale až do roku 2008. Tehdy však koruna měla vzhledem k inflaci jinou hodnotu, ČT hospodařila s příjmy z reklamy a provozní náklady byly celkově nižší. Pokud by změna měla platit již od 1. července 2026, Česká televize nezvládne restrukturalizovat svůj provoz, plnit smluvní závazky a hrozí jí reálně bankrot. Už teď má televize nasmlouvané sportovní pořady včetně olympiády do roku 2031, hranou dramatiku minimálně do roku 2029,“ tvrdí podle webu Mediář šéf ČT Hynek Chudárek.
Novinářka, bývalá členka Rady ČTK Angelika Bazalová, která byla léta profesně spjata s veřejnoprávní televizí, pro ParlamentníListy.cz upozorňuje na možné zneužití prostředků a vysílání České televize.
„Problém vidím především v tom, že téma, které se týká České televize, se řeší na obrazovce České televize. Zaměstnanci ČT i ČRo včetně vedení mohou svoje stanoviska prezentovat, k tomu existuje v demokratické společnosti celá řada platforem, ale nelíbí se mi, že k tomu využívají (zneužívají?) vysílací čas. Česká televize nesmí zneužívat svého programu, zejména zpravodajských nebo publicistických pořadů, k prosazování vlastních institucionálních zájmů. Tak to říká Kodex ČT,“ sděluje novinářka.
Přichází i s výzvou členům Rady České televize. „Zajímalo by mě, jak se na to dívá Rada ČT, protože podle mého názoru je to popřením veřejnoprávní role těchto médií a porušením Kodexu ČT. Domnívám se, že by to Rada ČT měla posoudit a vydat k tomu stanovisko,“ konstatuje Bazalová.
Podotýká, že způsob, jakým do hry o změny financování ČT ve svém vysílání vstupují sami televizní redaktoři, popírá tvrzení o nestrannosti České televize.
„Zaměstnanci ČT se vlastně střílejí do nohy, protože pokud kritici poukazovali na to, že zaměstnanci ČT si občas myslí, že jim Česká televize patří, tak po tomhle už se tento argument bude zastáncům ČT obtížně vyvracet. Nemůžete hrát hru na objektivitu a nestrannost, když hájíte sebe sama, kopete za svoji výplatu, za svoje teplé místo. Kritiky tímhle vlastně přesvědčují o tom, že ten veřejnoprávní koncept už není opravitelný,“ dodala pro ParlamentníListy.cz Bazalová.
Podle důvěryhodného zdroje redakce zevnitř ČT se vedení televize dopouští manipulací, když uvádí konkrétní čísla, o kolik by přišel jejich rozpočet. Dosud totiž žádný konkrétní návrh nebyl zveřejněn.
„Je nepochopitelné, že Chudárek hovoří před poslanci o tom, že nemohou systém financování změnit, protože by měli v ČT problém se podle toho zařídit. Nedává to smysl obecně. Generální ředitel nemůže poslancům říkat, že to nemohou změnit. Samozřejmě to změnit můžou a šéf ČT má jako velmi dobře placený manažer za úkol to vyřešit. Podstatné je, že návrh tohoto zákona zatím nikdo neviděl, a podle informací, které lze zachytit, se na něm ještě pracuje. Nikdo neví, jak to bude vypadat, a říkat v tento moment, že to bude znamenat bankrot, nedává smysl. Jsou to čiré spekulace, protože neexistuje reálný podklad, ze kterého může ředitel vycházet. Stejně tak, i kdyby už věděl, jaké poplatky přesně budou škrtnuty, nelze předem znát konkrétní dopady. To se ukáže až v momentě, kdy se to zavede,“ vyslechly si ParlamentníListy.cz od nejmenovaného zaměstnance ČT.
Ten připomíná, že ČT má přehled všech poplatníků s rodným číslem, takže zná jejich věk. „Na základě toho se řekne, že poplatníků starších než 75 let je tolik a tolik, a budou-li tito lidé osvobozeni od placení, tak o takovou částku televize přijde. Jenže ani takhle to nejde říct, není to pravda. Platí se nikoli za osobu, ale za domácnost. Je-li v domácnosti poplatek registrovaný na nejstaršího člena, což tak velmi často bývá, bude tento poplatník osvobozen, v řadě domácnostech se povinným subjektem platit poplatek stane někdo mladší. Pokud takový člověk žije sám, není o čem mluvit. Pokud žije s někým jiným, vypadává poplatek za tuto domácnost jedině v případě, když se uvažované osvobození od poplatku týká i všech ostatních členů dané domácnosti. V mnoha případech to tak nebude, a proto nebude propad příjmů tak hluboký, jak vedení straší,“ upozorňuje zdroj.
„Vážně je potřeba vzít pouze to, jaké jsou mandatorní a kvazi mandatorní výdaje ČT, které generální ředitel nemůže škrtnout hned. Zhruba třetina rozpočtu jde na platy, protože za celá léta postupně počet zaměstnanců roste a dnes jde o více než 3 000 lidí. Místo zeštíhlování se děje opak nebo se to nemění. Pakliže by měla televize část lidí propustit, bude to sice krátkodobě znamenat vyšší náklad kvůli odstupnému apod., ale v příštích letech by se to naopak začalo lepšit a nakonec by propouštění přineslo pozitivní efekt,“ podělil se o svůj pohled dobře informovaný zdroj z Kavčích hor.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.