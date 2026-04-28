„Tohle vám vyrobím za pár hodin.“ Nahrávka Matochy s Bradáčem zpochybněna

Bývalý redaktor České televize Marek Wollner, který po vypuknutí skandálu se sexuálním obtěžováním veřejnoprávní obrazovku opustil, zveřejnil na protivládním serveru Forum24 údajnou nahrávku dvou členů Rady ČT. Hlasy na na zvukovém záznamu se domlouvají na tom, že jeden z nich ještě “nedostal všechno” a druhý hovoří o “půl mega”, tedy zřejmě půl milionu korun.
Wollnerovo tvrzení je takové, že se jedná o autentickou nahrávku radních České televize Romana Bradáče a Pavla Matochy, která měla být pořízena přímo v budově ČT během jednání Rady ČT.
Údajná nahrávka obsahuje místy až podivně roboticky strojený rozhovor dvou osob. Hovoří se tam mimo jiné o tom, že jedna z osob “ještě nedostala peníze za tu volbu” a že se jedná o 500 tisíc. Otázky vyvolává už jen to, zda by se mezi sebou skutečně dva radní otevřeně domlouvali o tom, že někdo měl dostat zaplaceno za jakousi volbu, nemluvě o tom, že rozhovor měl proběhnout údajně v přestávce přímo na zasedání Rady České televize a ne někde v soukromí.
Z toho si udělal legraci i známý parodický účet Rapotamol pomocí tzv. deepfake fake videa, kdy je pomocí umělé inteligence vytvořen hlas jiné osoby a na videu vložen do úst někomu jinému.
V tomto případě jde o záběry ze známého seriálu Třicet případů majora Zemana, kde se hlasy pomocí umělé inteligence vytvořené během jízdy autem domlouvají na předání peněz a říkají, že se o tom přece nebudou bavit na zasedání Rady ČT, kde by je ještě mohl někdo odposlouchávat.
Zpět k Wollnerovu tvrzení, že je jím zveřejněná nahrávka autentická. Okamžitě to zpochybnil radní ČT Pavel Matocha, který pravost údajného záznamu důrazně odmítl a zahájil právní kroky.
“Trestní oznámení bylo dnes podáno, další právní kroky budou následovat… K Vrchnímu státnímu zastupitelství jsme dnes prostřednictvím našeho právního zástupce JUDr. Adama Černého podali trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy. Považujeme šířené informace za nepravdivé a závažně poškozující naše práva i pověst. Věříme, že celá záležitost bude důsledně prošetřena a že budou vyvozeny odpovídající právní důsledky,” napsali v prohlášení před týdnem radní Pavel Matocha a Roman Bradáč.
Podle jejich slov je cílem vymyšlené a vyfabrikované nahrávky ovlivnit blížící se volbu nových radních ČT.
„Vzhledem k tomu, že žádný takový rozhovor reálně neproběhl a že striktně odmítáme veškerá obvinění či jeho náznaky, že jsme měli být zapleteni do korupčního jednání v Radě ČT, ihned v pátek jsme oznámili, že v dané věci podáme trestní oznámení a občanskoprávní žalobu. Hned v pondělí ráno jsme předali právní zastoupení v této věci zkušenému advokátovi JUDr. Adamovi Černému a pověřili ho, aby neprodleně konal. Aktuálně můžeme sdělit, že trestní oznámení bylo již podáno, a to k Vrchnímu státnímu zastupitelství. Jsme přesvědčeni, že cílem této lživé pomlouvačné kampaně je ovlivnit a případně zastavit probíhající dovolbu šesti členů Rady ČT,“ píší Matocha s Bradáčem.
ParlamentníListy.cz zjišťovaly, zda je možné skutečně takovou „nahrávku“ vyrobit a pomocí umělé inteligence vytvořit i věrnou napodobeninu autentického hlasu konkrétní osoby. Nástroje umělé inteligence totiž takové možnosti dávají a stačí vědět, jak na to.
Redakce měla možnost celou věc kolem údajné nahrávky zveřejněné Markem Wollnerem konzultovat s expertem v dané oblasti, který se profesně v oboru satiry, výrobou i tzv. deepfake fake videí zabývá. Taková tvorba například v rámci existujících videozáběrů veřejně známých osob “předabuje” pomocí stejného hlasu, ale použije jiná slova dle libosti.
Ptali jsme se kromě jiného, jak složité je vytvořit zvukovou nahrávku evokující hlas někoho známého. Reakce IT experta byla jednoznačná. „Dnes už je to prakticky triviální. Moderní nástroje pro klonování hlasu jsou veřejně dostupné a nevyžadují žádné technické vzdělání. Stačí nahrávka originálu v délce několika sekund,“ uvádí profesionál v oboru, kterého ParlamentníListy.cz znají, ale v tomto případě budou s ohledem na publicitu celé kauzy chránit jeho soukromí.
Sám by prý zvládl vytvořit přesně takovou „nahrávku“, jakou zveřejnil Marek Wollner. „Ano, dnes takovou nahrávku dokáže vytvořit kdokoliv s přístupem k počítači s internetem. Základní klon hlasu by trval pár minut, přesvědčivá nahrávka s doladěním pak pár hodin. Cena se pohybuje řádově stovky korun měsíčně u komerčních platforem jako Elevenlabs,“ říká IT specialista.
Údajná nahrávka, kterou bývalý novinář ČT Wollner zveřejnil, zní dle námi osloveného experta velmi nepřirozeně. Její pravost prý může definitivně vyvrátit forenzní analýza.
“Prokázat to může pouze forenzní analýza. Nahrávka zní dost nepřirozeně hned na první poslech. Ale já nevím, třeba takto pánové radní přirozeně mluví – jako roboti,” dodal se smíchem pro ParlamentníListy.cz expert na IT technologie a nástroje umělé inteligence.
