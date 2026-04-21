50 tisíc Kč žádá po Seznamu kvůli Milionu chvilek a Člověku v tísni

Je to měsíc, co se spolek Milion chvilek pro demokracii vrátil na pražskou Letnou. A také měsíc od příspěvku vydavatele a novináře Jana Čížka o této demonstraci. V něm označil Milion chvilek za „dceřinou společnost“ zavedené neziskové organizace Člověk v tísni, výběr předsedy spolku spojil také s osobou komentátora Jindřicha Šídla a naznačil, že Člověk v tísni má své lidi v České televizi.
Podle Jana Čížka bylo hlavním důvodem demonstrace to, že zákon o neziskovkách vadí Člověku v tísni. „Je tedy zřejmé, že ze zahraničí pochází 70 % příjmů ČvT. Jsou na nich zcela závislí a zahraniční donoři určují jejich činnost a směr. Domácí zdroje jsou pouze podpora zahraničních cílů. Dříve se takovým organizacím říkalo rezidentura zahraničních tajných služeb,“ napsal.
„ČvT spolupracuje i se soudy, parlamentem, Senátem, Nejvyšším soudem, Ústavním soudem. Peníze šly do všech institucí. Jedná se o peníze na analýzy, lobbying, společné komise, semináře, zasahují i do Mezinárodního soudu v Haagu. Mimochodem ČvT sbírá důkazy a sestavuje žalobu na Putina. Pracuje pro Evropský soud ve Štrasburku,“ psal dále.
Na Čížkův příspěvek se pak o šest dní později zaměřil podcast Řetězák, který Čížkův příspěvek označil za lež a konspiraci. Že Milion chvilek pro demokracii není dceřinou společností Člověka v tísni, například dokazoval tím, že to není zapsáno v obchodním rejstříku.
A podle všeho se hodlá bránit s použitím právních prostředků. Dle předžalobní výzvy, kterou mají ParlamentníListy.cz k dispozici, Čížek společnosti Seznam, Seznam Zprávy a vydavatelství Borgis vyzývá k mimosoudní nápravě zásahu do osobnostních práv, kterým mělo být zveřejnění článku o podcastu a také komentář Jindřicha Šídla „Jak jsem vybral Mináře a jak to všechno prasklo“.
„Obě uvedené publikace představují závažný a intenzivní zásah do osobnostní sféry mého klienta, a to jak prostřednictvím nepravdivých či zavádějících skutkových tvrzení, tak především prostřednictvím excesivních, dehonestujících a stigmatizujících hodnotících soudů. V případě článku na Novinky.cz je pan Jan Čížek opakovaně označován jako osoba šířící ‚lež‘ či ‚lživé informace‘, což u průměrného příjemce sdělení nevyvolává pouze závěr o nesprávnosti tvrzení, ale především o úmyslném klamání veřejnosti. Takové tvrzení již není věcnou kritikou, ale podsouváním nepoctivosti, která představuje zásah do cti a dobré pověsti,“ píše Čížkův právní zástupce společnostem zodpovědným za publikaci článků.
Dále jim vyčítá, že byl Čížek Šídlem označen jako „prvotřídní lhář a hochštapler“, „gauner“ a „otevřený sympatizant Ku-klux-klanu“. Čížkův právní zástupce pak redakce Seznamu a Novinek obviňuje, že se na Čížka domluvily a postupovaly společně. A poškodily tak jeho důstojnost a dobrou pověst.
Proto tyto společnosti žádá, aby ze všech publikací odstranily výroky, které Čížka označují za lháře nebo mu přisuzují úmyslné klamání. Mají je prý nahradit „věcnými a neutrálními formulacemi“. Z komentáře Jindřicha Šídla pak mají zmizet výše zmíněné výrazy jako „gauner“, „hochštapler“ atd. Společnosti také mají uveřejnit omluvu, jejíž znění advokát předepisuje. Společnosti mají také Čížkovi za nemajetkovou újmu poskytnout peněžité zadostiučinění ve výši 50 000 Kč, kterou prý klient hodlá věnovat na dobročinné účely. „Nebude-li výše uvedená náprava ve stanovené lhůtě provedena, je můj klient připraven domáhat se ochrany svých práv soudní cestou,“ vzkazuje advokát.
ParlamentníListy.cz oslovily firmy zmíněné v předžalobní výzvě, redakci bylo sděleno, že odpověď na předžalobní výzvu byla již právními zástupci odeslána a nebude takto veřejně komentována.
