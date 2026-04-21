50 tisíc Kč žádá po Seznamu kvůli Milionu chvilek a Člověku v tísni

22.04.2026 9:00 | Kauza
autor: Karel Šebesta

Milion chvilek jako „dceřiná společnost“ Člověka v tísni? To tvrdí pražský vydavatel Jan Čížek, který rovněž poukázal na propojení s Jindřichem Šídlem. Jeho tvrzení byla v článku Novinek.cz označena za lež, Šídlem byl označen za „gaunera“. Kvůli tomu Čížek žádá po Seznamu, Seznam Zprávách a Novinkách.cz 50 tisíc Kč, jak sdělil ParlamentnímListům.cz. U případného soudu chce otevřít i otázku financování Milionu chvilek.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost. Účastníci akce chtěli vyjádřit podporu demokracii

Je to měsíc, co se spolek Milion chvilek pro demokracii vrátil na pražskou Letnou. A také měsíc od příspěvku vydavatele a novináře Jana Čížka o této demonstraci. V něm označil Milion chvilek za „dceřinou společnost“ zavedené neziskové organizace Člověk v tísni, výběr předsedy spolku spojil také s osobou komentátora Jindřicha Šídla a naznačil, že Člověk v tísni má své lidi v České televizi.

Jan Čížek

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

88%
3%
4%
5%
hlasovalo: 2302 lidí

Podle Jana Čížka bylo hlavním důvodem demonstrace to, že zákon o neziskovkách vadí Člověku v tísni. „Je tedy zřejmé, že ze zahraničí pochází 70 % příjmů ČvT. Jsou na nich zcela závislí a zahraniční donoři určují jejich činnost a směr. Domácí zdroje jsou pouze podpora zahraničních cílů. Dříve se takovým organizacím říkalo rezidentura zahraničních tajných služeb,“ napsal.

„ČvT spolupracuje i se soudy, parlamentem, Senátem, Nejvyšším soudem, Ústavním soudem. Peníze šly do všech institucí. Jedná se o peníze na analýzy, lobbying, společné komise, semináře, zasahují i do Mezinárodního soudu v Haagu. Mimochodem ČvT sbírá důkazy a sestavuje žalobu na Putina. Pracuje pro Evropský soud ve Štrasburku,“ psal dále.

Na Čížkův příspěvek se pak o šest dní později zaměřil podcast Řetězák, který Čížkův příspěvek označil za lež a konspiraci. Že Milion chvilek pro demokracii není dceřinou společností Člověka v tísni, například dokazoval tím, že to není zapsáno v obchodním rejstříku.

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

3%
95%
2%
hlasovalo: 16585 lidí
Také vyvracel, že by Mikuláše Mináře vybíral jako předsedu Jindřich Šídlo. Ten „vybíral“ v soutěži Hledá se LEADr., ve které byl Minář přihlášen, ale nepostoupil. Soutěž ovšem pořádal festival Jeden svět na školách, který spadá pod Člověka v tísni. Jan Čížek tehdy na dotaz ohledně svého příspěvku odvětil, že se jedná o přijatelnou novinářskou zkratku.

A podle všeho se hodlá bránit s použitím právních prostředků. Dle předžalobní výzvy, kterou mají ParlamentníListy.cz k dispozici, Čížek společnosti Seznam, Seznam Zprávy a vydavatelství Borgis vyzývá k mimosoudní nápravě zásahu do osobnostních práv, kterým mělo být zveřejnění článku o podcastu a také komentář Jindřicha Šídla „Jak jsem vybral Mináře a jak to všechno prasklo“.

„Obě uvedené publikace představují závažný a intenzivní zásah do osobnostní sféry mého klienta, a to jak prostřednictvím nepravdivých či zavádějících skutkových tvrzení, tak především prostřednictvím excesivních, dehonestujících a stigmatizujících hodnotících soudů. V případě článku na Novinky.cz je pan Jan Čížek opakovaně označován jako osoba šířící ‚lež‘ či ‚lživé informace‘, což u průměrného příjemce sdělení nevyvolává pouze závěr o nesprávnosti tvrzení, ale především o úmyslném klamání veřejnosti. Takové tvrzení již není věcnou kritikou, ale podsouváním nepoctivosti, která představuje zásah do cti a dobré pověsti,“ píše Čížkův právní zástupce společnostem zodpovědným za publikaci článků.

Dále jim vyčítá, že byl Čížek Šídlem označen jako „prvotřídní lhář a hochštapler“, „gauner“ a „otevřený sympatizant Ku-klux-klanu“. Čížkův právní zástupce pak redakce Seznamu a Novinek obviňuje, že se na Čížka domluvily a postupovaly společně. A poškodily tak jeho důstojnost a dobrou pověst.

Proto tyto společnosti žádá, aby ze všech publikací odstranily výroky, které Čížka označují za lháře nebo mu přisuzují úmyslné klamání. Mají je prý nahradit „věcnými a neutrálními formulacemi“. Z komentáře Jindřicha Šídla pak mají zmizet výše zmíněné výrazy jako „gauner“, „hochštapler“ atd. Společnosti také mají uveřejnit omluvu, jejíž znění advokát předepisuje. Společnosti mají také Čížkovi za nemajetkovou újmu poskytnout peněžité zadostiučinění ve výši 50 000 Kč, kterou prý klient hodlá věnovat na dobročinné účely. „Nebude-li výše uvedená náprava ve stanovené lhůtě provedena, je můj klient připraven domáhat se ochrany svých práv soudní cestou,“ vzkazuje advokát.

ParlamentníListy.cz oslovily firmy zmíněné v předžalobní výzvě, redakci bylo sděleno, že odpověď na předžalobní výzvu byla již právními zástupci odeslána a nebude takto veřejně komentována.

Čížek je evidentně naladěn ve sporu se Seznamem pokračovat.
 
"Už je třeba tomu mediálnímu teroru Šídlů a dalších učinit přítrž. Co udělali Natálii Vachatové, teď Pavlu Matochovi a dalším slušným lidem za peklo, se nedá popsat. Vše jsou ale vykonstruované lži a urážky. Uráží ráno, v poledne i večer. Moje žaloba je obrana všech slušných lidí proti této politice zastrašování, abychom drželi pusu a krok. Bude vtipné pozorovat, až u soudu otevřeme téma tajných účtů Milionu chvilek, kdo všechno je z nich placen a odkud peníze tečou," sdělil ParlamentnímListům.cz. Loni ostatně jeho vydavatelství u soudu uspělo ve sporu s pražskými piráty.

Psali jsme:

Bernd Posselt a Zdislava Pokorná o krok blíže státnímu vyznamenání
Chodí mu výhrůžky smrtí. Oganesjanův gang si na něj došlápl. Ale on ještě přitvrdí
Chvilkaři? Jen technoparty. Hampl nabádá Babiše: Řešte Lukačoviče
„Vyrob mi kompro.“ Jakl: Minář a zákulisí kauz, o kterých se nemluví

 

Článek obsahuje štítky

Čížek , Člověk v tísni , Seznam , Šídlo , Novinky , Minář , Milion chvilek pro demokracii , Seznamzprávy

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měly by společnosti předžalobní výzvu Jana Čížka uposlechnout?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Motoristé

Nemyslíte, že nebýt Motoristů, tak je na tom vaše vláda líp? Aspoň na mě to působí tak, že vám dost kazí reputaci, že není měsíc, kdy by se neřešilo něco kolem nich a zazdí to pak i to dobré, co třeba děláte.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 21 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

50 tisíc Kč žádá po Seznamu kvůli Milionu chvilek a Člověku v tísni

9:00 50 tisíc Kč žádá po Seznamu kvůli Milionu chvilek a Člověku v tísni

Milion chvilek jako „dceřiná společnost“ Člověka v tísni? To tvrdí pražský vydavatel Jan Čížek, kter…