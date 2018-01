Vy si přejete smrt Miloše Zemana? To myslíte vážně? Napsal umělec

„Tak jelikož jsem tu četl už pátý příspěvek na stejné téma, nedá mi to, abych sem nenapsal. Dotyční ‚doufají‘ že mandát prezidenta nebude trvat celých pět let. To jako že si zcela nepokrytě přejete smrt člověka? To jako myslíte opravdu vážně?“ rozlítil se na facebookovém profilu operní pěvec Zdeněk Plech. V diskusi pak dodal, že si myslel, že prohrála ta „slušná“ polovina. „Vůbec nechápu, jak vůbec toto někdo vypustí do éteru kvůli pitomým volbám,“ dodal.

Anketa Jste ochotni podat ruku příznivci kandidáta, kterého jste ve 2. kole nevolili a říct ,,Jsme všichni Češi, pojďme se na to vykašlat"? Ano 85% Ne 15% hlasovalo: 7433 lidí

Svůj komentář přidal i poslanec za ODS Jan Skopeček. „Samozřejmě gratuluji nově zvolenému prezidentovi Miloši Zemanovi a přeji mu, a tím i celé naší zemi, aby se mu v jeho druhém mandátu dařilo. Asi s ním budu opět v drtivé většině domácích témat nesouhlasit, ale věřím a doufám, že jeho nesporná politická zkušenost mu pomůže efektivně hájit národní zájmy v zahraničí a EU. Zejména fatální tlak na přenos pravomocí v azylové politice z národní úrovně na EU bude v následujících měsících téma, kde se celá politická reprezentace včetně prezidenta musí semknout a tlak ustát,“ zmínil Skopeček.

„Doufám, že se uklidní vášně z předvolebního období, nebude pokračovat nenávistná kampaň a všichni včetně prezidenta Zemana samotného si uvědomí, že je prezidentem celé země,“ dodal.

„Právě jsem dělal rozhovor (možná jeden z prvních) s Jamesem Shotterem z Financial Times o české prezidentské volbě. Řekl jsem mu, že je to Miloš Zeman, kdo bude paradoxně nakonec v roli vítěze korunovat 30 let našeho demokratického vývoje, nebudou to dědici Václava Havla nebo Václava Klause,“ svěřil se na svém Facebooku Jan Zahradil.

„A že hlas pro Zemana nebyl v mnoha případech hlasem pro něj osobně ani hlasem proti Drahošovi. Šlo mnohem spíše o symbolickou volbu proti médiím hlavního proudu, proti arogantním opinion makerům, proti sebestředným intelektuálům atd., kteří se všichni shlukli kolem jeho vyzyvatele, čímž mu prokázali medvědí službu,“ sdělil jasně Zahradil.

„Gratuluji frajerovi, který vsadil dva míče na Zemana... Už kvůli němu je dobře, že Miloš vyhrál,“ popřál pak na svém facebookovém profilu Jakub Pitron šťastnému výherci, který si díky sázce odnesl přes čtyři miliony korun.

„A je vám, doufám, jasné, že nejpozději za pět let bude prezidentem Šimon Pánek, jo?“ dodal pak Pitron v dalším statusu. „Prohru nelze označovat za výhru. Prohra je prohra a je třeba to tak brát,“ zakončil Pitron své příspěvky se slovy, že definitivně začala druhá polistopadová republika.

„Mnoho z vás po mně chce předat blahopřání panu prezidentovi, musím se omluvit, ale jsem s rodinou ve Vídni, nikoliv v prezidentském salonku. Slíbil jsem to rodině po hektických dvou týdnech vzniku a rozjezdu platformy Zachraňme ČSSD a podpory pana prezidenta. Rád vyřídím, až budu mít příležitost se s panem prezidentem osobně vidět, jsem pamětliv toho, že ÚSPĚCH MÁ MNOHO RODIČŮ, NEÚSPĚCH JE SIROTEK,“ řekl k výsledkům voleb také bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

„Blahopřeji Miloši Zemanovi k zaslouženému vítězství a obhajobě prezidentského úřadu v historicky druhé přímé volbě hlavy státu. Voliči demokraticky rozhodli, že chtějí prezidenta s jasnými názory a s politickými zkušenostmi, který bude důsledně hájit národní zájmy a bude opět prezidentem dolních deseti milionu občanů ČR. Blahopřeji za sebe i za zakladatele platformy Zachraňme ČSSD, kterou pan prezident v minulých dnech podpořil. Věříme, že se mezi jeho voliči najde i mnoho těch, kteří se v budoucnu vrátí k podpoře ČSSD,“ napsal také Hašek ve své gratulaci.

Obsáhlý příspěvek pak sdílel také zástupce think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda. Jak uvedl, nepomůže vzájemné obviňování, co kdo měl v kampani udělat jinak, libovolné úvahy o tom, kdo jiný měl kandidovat, či ufňukanost a rezignace, ‚odcházení do emigrace‘, fňukání nad ‚hloupostí‘ národa.

autor: vef