Vykoupou ho. Lipavský ve stínu války: Říká se jen šeptem

Vláda Petra Fialy je u moci téměř tři měsíce a musí řešit jeden problém za druhým. Doznívající covid přebila inflace s energetickou krizí, a teď přišel konflikt na Ukrajině. Pozornost se tak silně upírá na ministerstvo zahraničí, kde sedí mladý pirát Jan Lipavský. Náročná doba si žádá silné muže. Což však v případě výše jmenovaného politika poněkud drhne, jak se shodují zdroje redakce hned z několika vládních stran.

Všichni si pamatujeme, s jakými výhradami a uštěpačností prezident Miloš Zeman Jana Lipavského do úřadu jmenoval. Argumentoval hlavně slabým vzděláním a nekompetentností.

I když Lipavského souputníci z tábora Pirátů a STAN rozjeli protiofenzivu na jeho obranu, po několika měsících začínají na povrch vyplouvat názory, které Zemanovo hodnocení potvrzují. A vyplouvají přímo z řad vládnoucí koalice. Lipavského nezkušenost se přetřásá hlavně v ODS, rozčarování nezakrývá ani TOP 09 a za svým vlastním ministrem nestojí jednotně ani Piráti.

„Pro mě je vzorem ministra zahraničí osobnost typu Karla Schwarzenberga,“ sdělil nám pod příslibem anonymity zdroj z TOP 09. „Měl taky svoje chyby, ale těšil se mezinárodnímu renomé, všichni věděli, o koho jde. Lipavský je mladý, což by samo o sobě nevadilo, ale v české politice na to nejsme zvyklí. Někdy je při jednáních dost vidět, jak mu jeho mládí dávají starší kolegové sežrat. A on je neumí srovnat,“ dodává.

Přišel si to zkusit

Jeden z členů ODS tento názor potvrzuje: „Je to kluk. Působí dojmem, jako by si to přišel jen zkusit. V naší straně se kolem jeho jmenování strhla velká diskuse. Jeden z mých kolegů měl zkušenost na recepci Turecka, kde za ním chodili velvyslanci a ptali se ho, jestli to s jmenováním Lipavského myslíme fakt vážně. Docela trapas.“

Není tajemstvím, že mezi konzervativním křídlem ODS a liberálním PirSTANem panuje dlouhodobá nevraživost. Jan Lipavský se stal vděčným terčem výhrad. Na paškál si berou, stejně jako prezident Zeman, nedostatek zkušeností a nízké vzdělání. Jeden z mladých členů ODS napsal na interní fórum: „Lipavský má jen Bc. V ČR je několik tisíc lidí se znalostmi mezinárodních vztahů a historie, kteří mají za sebou magisterské studium i zkušenosti z oboru. Kdyby se Lipavský přihlásil do výběrka na jakoukoliv diplomatickou pozici, žádnou by nedostal. Dostane flek ministra, protože je pirát a profiluje se jako hobby analytik mezinárodních vztahů?“

Další politik z ODS, zkušený matador, který by si post ministra zahraničí mohl střihnout s grácií, pak doplnil, že „degradace ministerstva zahraničí začala, když se stal ministrem Pocheho asistent (Petříček), pokračovala Hamáčkovým náměstkem (Kulhánek) a dorazí to tenhle trumbera.“

Místo zkušeného diplomata přišel učeň?

Jak to tedy vypadá, Lipavský u svých koaličních partnerů valnou důvěru nebudí. A jeho vztah k Izraeli, který se dle mnohých tragikomicky pokoušel žehlit fotkou ze slavnosti Chanuky, je také pro řadu jeho koaličních partnerů značně diskutabilní. Suma sumárum, dá se předpokládat, že s takovým kreditem a „podporou“ koaličních partnerů je jen otázkou času, kdy dojde k nějakému faux pas.

Určitou oporu může mít Lipavský v nejbližším okolí, neboť se obklopil schopnými rádci. Jeho prvním náměstkem je Martin Dvořák (STAN), zkušený diplomat s mnohaletou praxí mimo jiné i z USA, Kuvajtu a Kataru. Ten může mladému politikovi pomoci, což ostatně už teď vidíme na mediálních výstupech. Na interview a do diskusí je často zván právě Dvořák, který je v této roli jako ryba ve vodě.

A je to právě on, o kom se toho času mluvilo jako o možném ministru zahraničí. Piráti si však nakonec prosadili Lipavského, i když profesní i osobnostní profil by jednoznačně lépe seděl na Dvořáka. Pozice prvního náměstka sice také není k zahození, ale pro Dvořáka by post ministra zahraničí byl v pětašedesáti letech bezesporu vrcholem kariéry. Porážka od kluka, „který si to přišel jen zkusit“, může hodně bolet. Není tedy vyloučeno, že mezi Lipavským a Dvořákem se může vyvinout soupeřivý vztah, který ještě víc podkope už tak křehkou stabilitu vlády. Nebo rovnou povede k výměně právě za Dvořáka?

Vykoupou se ve vlastní šťávě…

Za co byl mladý pirát při sestavování vlády „vyhandlován“, když pro pověst České republiky by se našli i mnohem kompetentnější kandidáti, tak zatím zůstává záhadou i pro naše zdroje uvnitř koalice. Není však vyloučena ani varianta, že prezident Miloš Zeman prostě nechal nadšenou pětikoalici „vykoupat se ve vlastní šťávě“. „Chtějí nezkušeného kluka? Mají ho mít… Za pár měsíců uvidí, jakou chybu udělali,” nabízí vysvětlení vlivný zdroj z ODS.

Krize na Ukrajině může být první zkouškou Lipavského kvalit. Situace, která je náročná i pro mnohem zkušenější politiky a bezpečnostní experty, je u nás prý vložena do rukou amatéra s mizernou bakalářkou.

Podobně to vidí i jeden ze zakládajících členů Pirátské strany, který před výběrem Lipavského do člena diplomacie dle svých slov stranu varoval. „Ministr zahraničí, zvláště v době krizí, by měl být minimálně stejně silnou osobností jako premiér. Svěřit řízení zahraniční politiky a její koordinaci se světovými státníky a mocenskými centry do rukou sice cílevědomého, ale v oboru totálně nezkušeného exposlance je ve vyspělém světě nepřijatelné. Vystupuje jako úředník, bez papíru nedovede říct prakticky nic, co by mělo hloubku. Jako ministrovi kultury nebo místního rozvoje by mu možná úřednická pečlivost stačila; k řízení diplomacie potřebujete zkušenosti, autoritu a ideálně i charisma, což prostě Lípa (Jan Lipavský, pozn. red.) nemá,“ uvádí člen staré gardy Pirátů.

„Černínský palác si v takové době žádá lídra, ne učně. Bohužel musím říct, že u nás (v Pirátské straně, pozn. red.) nevidím nikoho, kdo by před tím popsané předpoklady splňoval. Jednou z našich mnoha chyb bylo, že jsme se profilovali příliš úzce a naprosto jsme podcenili získání osobnosti, která má v diplomacii své zkušenosti. Dokonce i SPD si na kandidátku dosadila takové lidi. Jen my jsme zaspali a můžeme na to doplatit,“ konstatuje.

