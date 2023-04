Vyloučení ze strany. Proč? Účastnila se „akcí“. Ve staré ČSSD to vře

reklama

ČSSD chce ze svých řad vyhodit ženu, která se na základě nominací chystá na červnovém sjezdu ucházet o post předsedkyně. Zrušení členství jihočeské sociální demokratky v úterý posvětilo grémium strany. Za Turoňovou se postavila řada osobností, dlouholetých členů ČSSD i podporovatelů. Varují, že vylučovat kohokoli z demokratické strany za odlišné názory je nepřijatelné.

Anketa Má smysl demonstrovat proti vládě? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 21514 lidí

Na podporu Jan Turoňové se přímo na nádvoří Lidového domu v úterý konalo shromáždění, kde řada vystoupilo hned několik zasloužilých členů. Mezi nimi například Karel Šplíchal, který je členem sociální demokracie od 26. listopadu 1989 a dlouhá léta řídil stranickou buňku v rámci v Prahy nebo Jan Kavan, bývalý ministr zahraničí.

„Vstoupil jsem do do ČSSD na začátku roku 1991 a dnešní den je pro mě nejhorší. Vylučovat někoho za jiný názor považuji za naprosto nepřijatelné a zcela v rozporu se základními hodnotami sociální demokracie, kvůli nimž jsem do té strany vstoupil. Vrací nás to mnoho let dozadu, do situací, o nichž jsem doufal, že se jich už nedožiju. Nemusím souhlasit s každým názorem paní doktorky Turoňové, ale o to přece vůbec nejde. Můžeme mít různé názory, ale musíme o nich diskutovat. Věcně, otevřeně, slušně. Vylučovat někoho za jiný názor je nesmírně špatná známka pro ČSSD. Paní doktorka uvedla, že podepsala mírovou iniciativu, jejímž jsem spoluautorem a považuji za nesmírně smutné, že ji chtějí vylučovat za to, že chce mír. S vedením strany, které chce válku, bychom měli aspoň otevřeně diskutovat. Věřím, že vedení strany paní Turoňovou nevyloučí a umožní jí na příštím sjezdu kandidovat na předsedkyni. Pravděpodobně nebude zvolena, ale měla by mít šanci vystoupit, říci své názory a nechat delegáty rozhodnout. Neměla by být před sjezdem vylučována,“ řekl Jan Kavan.

Podle organizátorky akce na podporu Turoňová přímo na nádvoří Lidového domu jde v aktuálním sporu o základní věc. „Buď tady bude stará dobrá levice pro lidi, anebo starou značku, která kdysi stále na straně lidí, bude nadále tunelovat parta stojící na straně pětikoalice. Musíme si uvědomit, že miliardář Jan Barta, sponzor kampaně Petra Pavla, má další projekt. Podporu ČSSD. Je jasné, o co komu jde. Nedovolme mu, aby s touto stranou hýbal jako s figurkou,“ uvedl Zuzana Vedralová.

Ta připomněla slova miliardáře Barty, který před časem uvedl, že chce vrátit ČSSD do vysoké politiky. Směr k jakému by chtěl stranu posunout, je zřejmý. „Opravdu bych byl rád, kdyby se na scénu vrátila sociální demokracie, zbavena toxických přívěsků navázaných na Miloše Zemana a jeho éru. Doufám, že se Michalu Šmardovi povede stranu restartovat. Já osobně bych rád přispěl k její obrodě,“ sdělil podnikatel, který platil předvolební kampaň Petru Pavlovi a dlouhá léta milionovými částkami sponzoruje lobbistickou neziskovku Jakuba Jandy Evropské hodnoty.

Fotogalerie: - Interpelace na ministry

„Mám být vyloučena proto, že se vyjadřuji k určitým otázkám odlišně než vedení ČSSD. Ovšem bez toho aniž bychom si uvnitř strany jednoznačně definovali jaká politika ČSSD má být. Vycházíme z programu v roce 2017 a od té doby se k ničemu konkrétně sjezd strany nevyjádřil. Za nejvíc varující považuji, že mi je vyčítána iniciativa pro mír a spravedlnost, kterou jsem podepsala či mé další aktivity na jiných akcích. Nikdy se navíc nestalo, aby strana chtěla vyloučit kandidátku na předsedkyni, která má nominace z regionů. Toto se děje poprvé v historii,“ uvedl sama Jana Turoňová před Lidovým domem.

„Jestliže to došlo tak daleko, že se bude rozhodovat mezi miliardáři a Aspeny a lidé, kteří mají kuráž a vůli se tomu postavit, mají být v čistkách vyhazováni, tak říkám, že mi z toho běhá mráz po zádech. Věřím, že to v sociální demokracii vyhrají sociální demokraté a ne ti, kteří zastupují jiné zájmy,“ uvedl na setkání zástupce KSČM Josef Skála.

Proč vlastně Turoňová současnému vedení ČSSD vadí natolik, že ji chtějí ze strany vyhodit? Jedním z důvodů je kritika prodeje Lannova paláce, který nynější vedení strany realizovalo. Dále jde o to, jaké názory Turoňová má nebo jak a kde je veřejně prezentuje. Podle našich zjištění vedení ČSSD tvrdí, že Jana Turoňová zastává některé názory, které „zpochybňují současnou politiku ČSSD“ a v těchto názorech souzní s lidmi mimo sociální demokracii. Například se má jednat o to, že se Turoňová účastní akcí, kam chodí mimo jiné šéfka KSČM Kateřina Konečná, senátorka Jana Zwyrtek Hamplová nebo profesor Petr Drulák. Vedení ČSSD dokonce mezi argumenty, proč Turoňovou vyhodit, uvádí její účast na konferenci „Obrana svrchovanosti“, kterou organizoval Drulákem založený spolek Svatopluk.

Anketa Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 25369 lidí

Připomeňme, že Drulák sice nikdy nebyl členem ČSSD, ale působil jako první náměstek ministra zahraničních věcí v době, kdy resort řídil Lubomír Zaorálek. Obrátili jsme se proto na profesora Druláka, co na snahy o vyloučení Turoňové z ČSSD říká.

„Snaha o vyloučení doktorky Turoňové ukazuje na autoritářský instinkt progresivistů. Současné vedení je skutečně jednobarevně progresivistické a ukazují nám, co dělají, když mají moc nad institucemi. Mikrokosmos jejich strany, která je mimoparlamentní je symptomem něčeho mnohem vážnějšího. Když má progresivista moc, potlačuje a ničí všechny alternativní názory. Vidíme to ve velkém v progresivistických médiích, českých i západních. Z tohoto hlediska je chování vedení ČSSD příznačné. Sociální demokracie vždy bývala stranou, kde bylo velké množství názorových proudů a frakcí. Likvidace se tam dříve děly třeba z vůle různých mafiánů, kteří chtěli ze strany dostat někoho, kdo ohrožoval jejich zájmy a kritizoval jejich praktiky. Teď progresivisté ukazují, že vůbec nejsou o nic lepší než ti mafiáni a šíbři, kteří tohle v sociální demokracii po desetiletí celkem úspěšně praktikovali. Turoňová nabízela program, který by stranu možná mohl zachránit. I když to je s otazníkem, protože se obávám, že ta strana není zachranitelná. Každopádně ona nabízela směr, který levicově uvažujícím lidem dává smysl,“ řekl naší redakci Petr Drulák.

Současné vedení podle něho stranu sevřelo. „Budou ji takto držet buď pod pěti procenty, anebo nedej bůh se jim podaří dostat přes pět procent, což by bylo to nejhorší. Doktorka Turoňová nabízela autentický levicový program sociální spravedlnosti, národní hrdosti a to je něco, co je pro ty progresivisty ve vedení nepřijatelné. Při vylučování jí dokonce vyčítali, že se účastní akcí spolku Svatopluk, který jsem založil a mé jméno je v tom vylučovacím materiálu zmíněno asi dvakrát. Účast a členství ve spolcích se samozřejmě nevylučuje s členstvím v politických stranách. Přijde mi naprosto absurdní, že chtějí někoho vyloučit ze sociální demokracie kvůli tomu, že se účastní akcí demokratického spolku, který hájí sociální spravedlnost a vlastenectví,“ dodává profesor Drulák, který dlouhá léta platil za příznivce sociální demokracie.

Psali jsme: Co čeká Ukrajince. Horší a horší, odhalil Drulák. A ještě vážnější věc „Na cizí armády je, na důchody ne?!“ A pošta? Vážné podezření. Rána. Bývalí vysocí politici udeřili ČSSD: Chceme zodpovědné vedení naší země Šílené, kam jsme se dostali. Takhle šli po Masarykovi. Petr Drulák rozsekl kauzu Ševčík

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama