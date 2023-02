Vymalováno, uklizeno, koberce. Piráti měli odejít, ale takhle to dopadlo

Okupují Piráti radnici? Na Praze 10 to tak dle dostupných zdrojů vypadá. Žádný jiný zastupitelský klub na tamní radnici své prostory nemá, pouze Piráti. Zajistila jim to tehdejší úřadující starostka, členka Pirátské strany, a prostory na čtyři roky dopředu zdarma poskytla de facto sama sobě. Dnes je povolení o užívání kanceláří oficiálně zrušeno, ale tamní pirátští politici se odmítají vystěhovat. Zjišťovali jsme pozadí a podrobnosti celého případu.

Kanceláře na radnici Prahy 10 zdarma za desítky tisíc korun včetně recepce, úpravy prostor, oprav, pravidelného úklidu? Nemožné s jedinou výjimkou. Pokud nejste Piráti. V době, kdy desátou pražskou městskou část z pozice zastupující starostky řídila pirátka Jana Komrsková, bylo již po volbách a čekalo se na nové vedení i radu, nařídila přidělit k bezplatnému užívání kanceláře svým pirátským zastupitelům. Upozornil na to již Blesk, naše redakce přináší další zjištění.

V případě, že by užívání kanceláří pro kluby všech stran bezplatně bylo běžné, těžko by někdo cokoli namítal. Problém je v tom, že to běžné není a nebylo. Standardně se podle našich zjištění platí nájem, přestože nikoli stejně vysoký jako například pro soukromé subjekty, ale přesto se platí. Komrsková tehdy stejně z pozice zastupující starostky vydala nařízení, že pirátští zastupitelé mají dostat na příští čtyři roky zdarma k užívání kanceláře, které se jim mají připravit, uzpůsobit a na náklady městské části, tedy daňových poplatníků, vymalovat.

„Kluby politických stran mají možnost si nebytové prostory pronajmout za podobných podmínek jako například obecně prospěšné společnosti, ale Piráti si to vyřešili tak, že si kanceláře opatřili zadarmo. V době, kdy už bylo po volbách jasné, že Piráti nebudou součástí budoucí koalice na radnici, hned druhý den po podpisu memoranda o spolupráci stávajícího koaličního vedení Prahy 10, udělali si tuhle akci. Komrsková jako zastupující starostka naběhla na paní tajemnici s tím, že potřebuje pro Piráty vyhradit prostory. Původně k tomu ještě přifařila ANO a SPD, nejspíš aby to nevypadalo účelově pouze pro Piráty, ale zástupci SPD ani hnutí ANO si ty prostory nepřevzali. V mezidobí před ustavením nové rady si tímto způsobem Piráti na příkaz Komrskové nechali pro sebe kanceláře přidělit. Úředníci s tím nemohli nic nedělat, těžko se mohli postavit nařízení starostky, takže tam museli nechat vymalovat, dát koberce, nábytek a další věci za asi 50 tisíc korun a Piráti si to tímto způsobem přisvojili,” popisuje pro ParlamentníListy.cz důvěryhodný zdroj z radnice Prahy 10.

Na další čtyři roky si tak podle jeho slov Piráti tímto způsobem zajistili bezplatně kanceláře. „Neprošlo to ani radou, která v novém složení tehdy ani nebyla. Když to zjistilo současné vedení, rada i starosta to zrušili, ale oni to nerespektují. Prostě bylo oficiálně rozhodnuto, že bezplatné zapůjčení kanceláří se ruší, ale Piráti tam pořád jsou, odmítají se vystěhovat. Zastupitelé městské části a chovají se jako squatteři. Využívají ty prostory prakticky denně, úřad za ně platí elektřinu, topení, uklízí jim tam a to vše z veřejných peněz,” pokračuje náš zdroj, který aktuální situaci důkladně zná.

Bývalá zastupující starostka Jana Komrsková veřejně argumentovala, že je to na magistrátu naprosto normální a nejde tedy o nic mimořádného. Jenže je to prý celé podstatně jinak.

„Magistrát je o něčem jiném. Tam se schází zastupitelé z celé Prahy, které mají své domovské kanceláře po Praze, ale magistrátní klub své kanceláře nemá. Není jediný důvod, proč by na úřadu městské části měli mít jediní výjimku a zadarmo využívat kanceláře. Ať si to zaplatí jako všichni ostatní někde mimo úřad. Historicky občas býval, že v rámci úřadu bývala vymezená jedna místnost, kde si mohli všichni zastupitelé sednout, taková studovna, ale pro všechny bez rozdílu stranické příslušnosti, nikoli jednotlivé kanceláře pro stranické kluby. Tohle je něco podstatně jiného, kdy Piráti, co před volbami byli ve vedení města a z toho titulu zde kanceláře oficiálně měli, si po volbách a přechodu do opozice jen přestěhovali věci do jiných místností a zdarma je dál využívají, zatímco ostatní strany nic takového nemají. Je to naprosto nestandardní,” zdůrazňuje dále náš zdroj.

Připomíná, že žádná starosta městské části nemůže jen tak na základě nařízení cokoli někomu pronajmout bez vědomí rady. „Jsou dané postupy, musí to schválit rada, následně se to vyvěsí na úřední desku, kdy se dá na vědomí záměr na pronájem či bezplatné zapůjčení prostor a kdokoli si může žádost o tento prostor podat. Ne tak, že se skupině Pirátů ušije na míru bezplatné užívaní kanceláří naprosto mimo pravidla. Obešli úplně všechno, včetně principu transparentnosti, což je hezká ukázka toho, jak Piráti fungují. Dodám, že Komrsková tehdy jako starostka rozhodla o bezplatném zapůjčení a zároveň si ty prostory sama sobě jako představitelce Pirátů předala. Něco takového jsme nezažili,” sděluje nám významný představitel radnice Prahy 10.

„V současné době je ten původní příkaz Komrskové zrušený. Napřed to zrušila rada městské části a následně ho zrušil i starosta, aby nebylo žádného sporu. Přesto se Piráti odmítají vystěhovat, nadále prostory využívají, chodí tu po chodbách úřadu jako opoziční zastupitelé a úředníci nechápou, co to má znamenat. Směruje to k tomu, že bude nutné pozvat notáře a nechat ty kanceláře vystěhovat. Je to šílené. Nejde jen o tu bizarní situaci, jak k těm kancelářím přišli, ale nadto jim ten provoz financuje rozpočet Prahy 10. Bylo to vymalováno a upraveno za 50 tisíc, topí se tam, svítí se tam. Mají dvě kanceláře, uklízí se tam a další věci, těžko to přesně vyčíslit, je to v rámci celé budovy, ale takové dva tisíce měsíčně to budou,” počítá náš zdroj.

Neobstojí prý ani argument, že by ty kanceláře byly stejně prázdné a nevyužité. „Z budovy radnice už dřív dostaly výpověď některé organizace jako sociálka nebo vojenská správa, protože budova je ve špatném stavu. Máme havarijní plán, podle kterého se musí udržovat určitý počet prázdných kanceláří, aby v případě poruch, závad na topení, prasknutí vody apod. bylo možné okamžitě přestěhovat úředníky z postižených částí do jiných kanceláří a byl tak zajištěn chod městské části,” dodává závěrem zdroj redakce z Prahy 10 k argumentaci Pirátů.

