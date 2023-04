Že se Pavel nepřišel podívat sem. Horníci poté, co prezident vyfáral

reklama

Naši nejvyšší ústavní činitelé se v právě uplynulém týdnu rozjeli do ekonomicky postižených regionů na Moravě a ve Slezsku. Zatímco u prezidenta Petra Pavla je to už třetí návštěva ekonomicky slabší oblasti po jeho nedávném zvolení, premiér Fiala se svými kolegy z vlády se po delší době ukázal na oficiální návštěvě v Olomouckém kraji, konkrétně v Jeseníku. Na toto téma zažertovala i nová hlava státu při své návštěvě Ostravska, že je dobrým signálem, když vláda Petra Fialy vytáhla paty z Prahy.

Prezident Pavel při návštěvě Moravskoslezského kraje (MSK) pak nenavštívil jen Ostravu, kde diskutoval se svými překvapivými podporovateli v prezidentských volbách, kteří před pár týdny vystoupili z hnutí ANO, tedy s primátorem Ostravy Tomášem Macurou a hejtmanem MSK Ivo Vondrákem, ale zajel i na Karvinsko, kde sfáral do už zaniklého dolu Darkov. Zajímal se také, jak se Karvinsko, kde nezaměstnanost stále dosahuje okolo osmi procent, vypořádalo s útlumem těžby a jak si povede po definitivním uzavření všech šachet v ostravsko-karvinských dolech.

„Pan prezident u nás zjišťoval situaci a ptal se na určité možnosti, jak by se dalo nejen Karvinsku, ale i na celém Ostravsku pomoci při transformaci těžkého průmyslu. Slíbil, že o tom bude mluvit i s premiérem Fialou. Na mě to udělalo dojem, že to myslí vážně a že je z jeho strany určitě nějaká šance ohledně té slibované pomoci. Při návštěvě našeho kraje také řekl, že tady u nás jsme na tom přece jen lépe než například v Ústeckém kraji, protože Krajský úřad v Ostravě celkem slušně šlape a připravil už řadu projektů na to, aby se lidem žilo líp,“ informoval Jiří Waloszek, bývalý havíř a nyní odborářský předák z posledního funkčního dolu ČSM.

Utekl premiér před odboráři?

Dost kontroverzní reakci u havířů i u vedení státního podniku OKD, ale také u novinářů vyvolal prezident Pavel svou poznámkou o tom, že na dole Darkov jsou téměř luxusní podmínky ohledně zajištění bezpečnosti práce oproti tomu, co viděl na šachtách v africké Ghaně.

„Domnívám se, že pan prezident to nemyslel zle, spíše nás chtěl pochválit, ale hodně mých kolegů i někteří lidé z vedení OKD to nepochopili zrovna jako pozitivní hodnocení. Moji známí ze šachet k tomu dodali, že by se měl raději podívat na důl ČSM, kde se ještě pořád fárá, jaké jsou tam těžké podmínky k práci. A že i na Darkově to dříve nebývalo vůbec snadné,“ vysvětloval zkušený havíř a odborář Waloszek. Ten se také v minulých dnech účastnil protestní akce před Úřadem vlády, kterou uspořádali odboráři společně se zástupci opozice.

„Připadá mi to, jako by vláda i s premiérem před námi utekla do Jeseníku, aby nemusela diskutovat o současných palčivých problémech v ekonomické oblasti. Nevím, jestli to měla dlouho předem naplánované, anebo to bylo z její strany rychlé rozhodnutí. V každém případě my odboráři nejsme spokojení s jejími výsledky vládnutí zejména v ekonomické oblasti, kde teď zaostáváme za zbytkem Evropy. Vláda nemá žádnou kvalitní koncepci a odborníkům na různé oblasti hospodářství moc nenaslouchá, což potom negativně dopadá na celou veřejnost. My z Moravskoslezského kraje pak musíme nakupovat potraviny i pohonné hmoty v Polsku, kde si dnes i řada lidí objednává také různé řemeslné zakázky, které tam vyjdou o dost levněji než u nás. A to není určitě dobrá situace. S taškou polské prodejny Biedronka jsem viděl v médiích i pana prezidenta Pavla, takže asi také využil svou návštěvu v Polsku k nějakému levnějšímu nákupu,“ s úsměvem konstatoval odborář Waloszek.

Takřka stejným názorem se pak prezentoval i Rostislav Palička, také bývalý horník a nynější předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, který ještě dodal, že současnou vládu určitě nemůžeme považovat za vládu odborníků v odvětvích, která jim byla svěřena.

