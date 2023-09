Zelenskyj v Kanadě, potlesk SSákovi. Průšvih! Teď ukázáno na Pavla. Souvislost?

reklama

ParlamentníListy.cz jako první upozornily na skandál s ovacemi, které za přítomnosti ukrajinského prezidenta Zelenského sklízel v kanadském parlamentu 98letý Yaroslav Hunka, veterán nacistické jednotky SS Galizien. Během Zelenského návštěvy byl ze strany předsedy parlamentu v Kanadě představen jako bojovník za svobodu Ukrajiny proti Rusku.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 5661 lidí

Netrvalo dlouho a pravda vyšla najevo. Své rozčarování a šok vyjádřilo mnoho osobností a organizací, mezi nimi například kanadské Centrum pro Izrael a židovské záležitosti nebo známé Centrum Simona Wiesenthala, které se zabývá studiem holocaustu a dlouhá léta pomáhalo dopadnout před spravedlností se skrývající proponenty zrůdného nacistického režimu.

Muž, kterému tleskal i kanadský premiér Justin Trudeau, totiž pocházel ze 14. granátnické divize SS, které jsou připisovány válečné zločiny včetně vraždění židů a Ukrajinců. Vše se odehrálo během Zelenského návštěvy Kanady. Prezident napadené země během ní v tamním parlamentu nehovořil pouze o současné ruské agresi, ale připomenul i hrůzy, kterým museli Ukrajinci čelit v minulosti, včetně hladomoru ze třicátých let během stalinistického režimu.

Na zasedání hovořil premiér Trudeau a jeden z projevů měl i předseda kanadského parlamentu Anthony Rota, jenž zmínil, že je v sále i veterán, který měl „bojovat za ukrajinskou nezávislost“. „Máme tu dnes v parlamentu skupinu ukrajino-kanaďanů, a mezi nimi i veterána druhé světové války, který tehdy bojoval za ukrajinskou nezávislost proti Rusku a dodnes podporuje ukrajinské jednotky, i když je mu už 98 let. Je to ukrajinský hrdina, kanadský hrdina a my mu děkujeme za jeho službu,“ sdělil. Později se Rota omluvil a vyjádřil lítost nad tím, že neměl informace, co je onen „veterán“ zač, přestože, jak sám řekl, pochází z jeho vlastního volebního obvodu.

„Podle mě je to fatální chyba pořadatele, který si měl ověřit, kdo přijde na setkání s prezidentem. Určitě bych to nepřipisoval ukrajinskému prezidentovi,“ reagoval na celou situaci europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Předseda SPD Tomio Okamura reagoval obšírněji. „Fakticky se jen ukázalo, jak nekritická je podpora ukrajinských nacionalistů i jejich nacistické hitlerovské kořeny. Památníků nacistům včetně těch, co sloužili v německých divizích SS, je Ukrajina plná, a bohužel nejsou sami - nacistická esesácká tradice se oficiálně oslavuje i v Pobaltí. Nás by to mělo děsit, protože ukrajinští banderovci vraždili nejen volyňské Čechy, ale v Československu vraždili ještě léta po ukončení války, když se probíjeli na západ ke svým americkým přátelům. Mimochodem slavný židovský lovec nacistů Simon Wiesenthal považoval ukrajinské nacisty za daleko brutálnější sadisty než byli samotní Němci,“ konstatuje Okamura.

„Je 80 let po válce, upřímně mě překvapuje, že někdo takový ještě žije a je schopen se podobné akce vůbec účastnit. Moc nechápu, proč má někdo potřebu tyhle duchy minulosti stále vyvolávat, pálí nás daleko důležitější problémy současnosti - například ruská agrese vůči Ukrajině,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz poslanec Evropského parlamentu za Piráty Mikuláš Peksa.

Psali jsme: Židé v šoku – Zelenskyj tleskal SSákovi? Nejde zamluvit. První omluva padla

ParlamentníListy.cz v této souvislosti položily několik otázek novinářce a moderátorce Janě Bobošíkové, která se léta angažuje ve věcech ochrany historické paměti nejen s ohledem na nacisty vypálené Lidice, ale například i spory a dohady kolem poválečného odsunu sudetských Němců. Její odpovědi přinášíme v plném znění:

V Kanadě došlo k těžko uvěřitelné situaci. Na galerii během projevu ukrajinského prezidenta seděl 98letý veterán nacistické jednotky SS Galizien, který byl šéfem parlamentu představen jako bojovník za nezávislost Ukrajiny proti Rusku. Sám tento veterán před lety označil „vůdce Hitlera“ za „osvoboditele ukrajinského lidu“. Vy se dlouhodobě zabýváte otázkami druhé světové války, překrucování faktů o odsunu Němců, Lidicemi atd. Co na tuto celou situaci říkáte?

Situace, na kterou upozornily PL jako první, je samozřejmě naprosto skandální. Je výsledkem politiky progresivismu a liberální demokracie, které nepovažují za důležité klasické vzdělání, postrádají úctu ke tradičním hodnotám a vyznačují se neznalostí historie. Vše konzervativní je vytlačováno a zesměšňováno jako zpozdilý nacionalismus, xenofobie a pro budoucnost nepotřebná veteš. Liberální demokraté a progresivisté nyní sklízí plody své vlastní politiky. A spolu s nimi bohužel všichni ostatní. Progresivisté ve jménu pokroku vyznávají heslo, že když se kácí les, létají třísky. A je jim úplně jedno, že těmi třískami jsou tragické lidské osudy. Prostě účel (zářná progresivistická liberální budoucnost) světí prostředky. Je smutné, že k odsouzení útoku Ruska na Ukrajinu slouží v parlamentu demokratické země vzývání bývalého nacisty a aktivního esesáka. Je to neetické, nemorální a hloupé.

Předseda kanadského parlamentu se později omluvil s tím, že se „právě dozvěděl nové informace“ s tím, že onen nacistický veterán je z jeho volebního obvodu. Je skutečně možné, že si vedení kanadského parlamentu neověřilo, koho na akci zve?

V dnešní době, kdy účel světí prostředky a liberálové mají progresivismem zatemnělé mozky, to samozřejmě možné je. Podívejte se, jak vypadají u nás nominace na soudce Ústavního soudu. A prezident se také hájí, že o 40 let starých faktech nevěděl...

Pokud jde o reakci západního světa, zdá se, že to nikde nevyvolalo zvláštní pozdvižení a je to přijímáno jako drobná chyba. Překvapuje Vás to?

Ty reakce se vyvíjejí, a to jak v našich, tak ve světových médiích. Všimněte si ale zajímavého faktu. Novináři píší, židovské organizace protestují a politici? Vesměs mlčí. Nechápu, jak je možné, že se český prezident podezřívá slovenského expremiéra ze šíření ruské propagandy, ale neohradí se, když kanadský parlament vzývá příslušníka SS. Zapomněl snad prezident Petr Pavel, že Československo a Kanada byly spojenci v boji proti nacismu?

Co se Ukrajiny týče, již v nedávné minulosti jsme viděli oslavy Bandery ze strany oficiálních kyjevských orgánů. Například polská vláda vůči tomu hlasitě protestovala. U nás je spíše vidět snaha o tom na oficiálních místech nemluvit. Snad jen bývalý prezident Zeman oslavy banderovců odsuzoval. Dnes už nikdo. Nakolik je to problém z Vašeho pohledu?

Každé zamlčování a překreslování dějin vždy problém je. Říká se, že dějiny píší vítězové. Pokud tomu tak je, měli by je psát skuteční vítězové historických událostí, ale nikoliv marketingoví vítězové v těch kterých volbách.

Psali jsme: „Děda čeká na Zelenského.“ Skandál s SSákem v Kanadě – hůř, než se čekalo Konečná (KSČM): Ukrajinský veterán SS se dočkal ovací v kanadském parlamentu Zelenskyj a celý parlament tleskali. 98letému veteránovi z SS. Ano, opravdu Předseda ruského parlamentu vzkázal do Polska: Existujete jen díky nám. A poslal účet

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama