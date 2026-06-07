Senátor Rychlík: Postup Úřadu vlády je jasnou ukázkou zvůle moci

08.06.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přesunu agend z Úřadu vlády na jednotlivá ministerstva.

Senátor Rychlík: Postup Úřadu vlády je jasnou ukázkou zvůle moci
Foto: ČT
Popisek: Břetislav Rychlík

Postup Úřadu vlády je jasnou ukázkou zvůle moci, kterou si ti starší pamatují z doby komunismu. Prostě se rozhodlo a hotovo. I komunisté občas umožnili o sporných záležitostech jednat. Vypadalo to ovšem jako na Úřadu vlády. Jednoduše řekli, že plánovaný krok je dobrý a musí to tak být. Komu se to nelíbí, má smůlu. Celkem pochopitelně jsou na to lidé citliví.

doc. Břetislav Rychlík

  • BPP
  • senátor
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