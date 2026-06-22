„Řeším to. Ale je to těžké.“ Dusno mezi Polskem a Ukrajinou trvá

22.06.2026 9:54 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„V politice, jak víme, je chyba horší než zločin!“ Polský premiér Donald Tusk se vložil do ukrajinsko-polského sporu o banderovské vyznamenání ukrajinské armádní jednotky od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten na jedné straně vyzval ke snížení napětí mezi Polskem a Ukrajinou, ale jedním dechem přidal varování. „Bez Ukrajiny nikdo nebude schopen Polsko bránit. Je to prostě nemožné.“

„Řeším to. Ale je to těžké.“ Dusno mezi Polskem a Ukrajinou trvá
Foto: screen X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

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Mezi Polskem a Ukrajinou dál panuje napětí. Kvůli vyznamenání, které z rukou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského obdržela jedna z jednotek. Vyznamenání je spojeno s Ukrajinskou povstaleckou armádou. Ukrajinci na příslušníky této organizace hledí jako na hrdiny, kteří v čase druhé světové války bojovali nejprve proti Sovětům a posléze proti Sovětům i nacistům. Poláci na příslušníky UPA, jejichž symbolem se stal Stěpan Bandera, hledí jako na hrdlořezy, kteří v rámci svého boje za svobodu Ukrajiny masakrovali polské rodiny. Včetně dětí. Rodiny civilistů. Stejnou zkušenost s bojovníky UPA měli i volyňští Češi.

Poláci vyzvali Zelenského, aby jednotkám neuděloval vyznamenání spojená s UPA, ale Zelenskyj se k tomu nechystá, neboť si je vědom toho, že pro Ukrajince jsou příslušníci UPA hrdiny. Poláky to nenechalo v klidu. Prezident Karol Nawrocki na to konto rozhodl o tom, že Zelenskému bude odebráno nejvyšší polské vyznamenání, které obdržel z rukou Nawrockého předchůdce Andrzeje Dudy.

Polský premiér Donald Tusk však teď varuje, že pokračování sporů mezi Polskem a Ukrajinou je velkou „strategickou chybou“.

„Zaplést se do konfliktu mezi politiky v Polsku a na Ukrajině je strategická chyba, která poškodí obě strany: z obchodního hlediska, geopoliticky i z hlediska reputace. A v politice, jak víme, je chyba horší než zločin,“ napsal Tusk v příspěvku na X. „V diskusích se svými evropskými partnery se snažím minimalizovat ztráty a snižovat napětí. To není snadný úkol,“ dodal.

 

 

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Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval ke snížení napětí. V rozhovoru, jehož části se objevily na sociální síti X, prohlásil, že Ukrajina a Polsko nemohou být „nic jiného než partneři a přátelé“ a dodal, že politický boj by mohl skončit „velmi nebezpečnou eskalací“.

Jenže jedním dechem dodal, že musí respektovat přání svých vojáků.

„Právě teď bráníme Polsko a Evropu. Naši bojovníci umírají. Naši vojáci si sami volí hrdinské jméno pro svou jednotku a já jako prezident a vrchní velitel je musím podpořit. … Bez Ukrajiny nikdo nebude schopen bránit Polsko. To je prostě nemožné. Pokud nebude Ukrajina, nebude ani bezpečné Polsko,“ konstatoval Zelenskyj.

Zdůraznil, že Ukrajinci a Poláci jako sousedé probírají i témata z minulosti, ale přitom nesmějí zapomínat na přítomnost a především na budoucnost.

 

 

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„Ukrajina je vděčná polskému lidu za jejich podporu a spolupráci, které hrají významnou roli v boji za naši a vaši nezávislost vůči Rusku. … Ukrajina bude pokračovat v obraně v této válce, kterou rozpoutalo Rusko, a nepochybně dosáhneme důstojného míru. … Ukrajina zůstane otevřená všem smysluplným formátům debaty s Polskem, aby se pokusila vyhnout se konfliktním interpretacím obtížných a bolestivých kapitol naší společné minulosti a zajistit řádný respekt vůči všem nevinným obětem 20. století,“ nechal se slyšet ukrajinský prezident.

Poté znovu zopakoval, že Ukrajinci brání sebe i Evropu, a konstatoval, že je na ukrajinské vojáky hrdý.

„Jsem hrdý na náš lid a na KAŽDÉHO ukrajinského bojovníka – na miliony ukrajinských mužů a žen, kteří si zaslouží nepochybný respekt za hrdinství, které ukázal ukrajinský lid při obraně proti ruské agresi. Věřili jsme, že Řád Bílého orla, udělený v roce 2023, byl určen pro ukrajinský lid a naši armádu. Tak to bylo tehdy řečeno. Dnes jsem řád vrátil polskému prezidentovi. Věřím, že budoucnost potvrdí respekt, který si Ukrajinci zaslouží,“ uvedl také Zelenskyj.

 

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Článek obsahuje štítky

druhá světová válka , EU , Polsko , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , x , Bandera , UPA , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Nawrocki

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Mají podle vašeho názoru volit si sami své hrdiny a udělovat jednotkám vyznamenání, i když s tím Poláci z pochopitelných důvodů nesouhlasí?


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Ukrajina (válka na Ukrajině)

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válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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