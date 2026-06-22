„Řeším to. Ale je to těžké.“ Dusno mezi Polskem a Ukrajinou trvá

Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
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Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
Poláci vyzvali Zelenského, aby jednotkám neuděloval vyznamenání spojená s UPA, ale Zelenskyj se k tomu nechystá, neboť si je vědom toho, že pro Ukrajince jsou příslušníci UPA hrdiny. Poláky to nenechalo v klidu. Prezident Karol Nawrocki na to konto rozhodl o tom, že Zelenskému bude odebráno nejvyšší polské vyznamenání, které obdržel z rukou Nawrockého předchůdce Andrzeje Dudy.
Polský premiér Donald Tusk však teď varuje, že pokračování sporů mezi Polskem a Ukrajinou je velkou „strategickou chybou“.
„Zaplést se do konfliktu mezi politiky v Polsku a na Ukrajině je strategická chyba, která poškodí obě strany: z obchodního hlediska, geopoliticky i z hlediska reputace. A v politice, jak víme, je chyba horší než zločin,“ napsal Tusk v příspěvku na X. „V diskusích se svými evropskými partnery se snažím minimalizovat ztráty a snižovat napětí. To není snadný úkol,“ dodal.
Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni. W rozmowach z moimi europejskimi partnerami staram się minimalizować straty i…— Donald Tusk (@donaldtusk) June 21, 2026
Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
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Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
Jenže jedním dechem dodal, že musí respektovat přání svých vojáků.
„Právě teď bráníme Polsko a Evropu. Naši bojovníci umírají. Naši vojáci si sami volí hrdinské jméno pro svou jednotku a já jako prezident a vrchní velitel je musím podpořit. … Bez Ukrajiny nikdo nebude schopen bránit Polsko. To je prostě nemožné. Pokud nebude Ukrajina, nebude ani bezpečné Polsko,“ konstatoval Zelenskyj.
Zdůraznil, že Ukrajinci a Poláci jako sousedé probírají i témata z minulosti, ale přitom nesmějí zapomínat na přítomnost a především na budoucnost.
We and the Poles cannot be anything but partners and friends because we are neighbors. Hatred within society will only boost certain political ratings. This is a political struggle that could end in very dangerous escalation. Political dividends must not be gained from hatred.… pic.twitter.com/4fel9Lmfs0— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) June 21, 2026
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Poté znovu zopakoval, že Ukrajinci brání sebe i Evropu, a konstatoval, že je na ukrajinské vojáky hrdý.
„Jsem hrdý na náš lid a na KAŽDÉHO ukrajinského bojovníka – na miliony ukrajinských mužů a žen, kteří si zaslouží nepochybný respekt za hrdinství, které ukázal ukrajinský lid při obraně proti ruské agresi. Věřili jsme, že Řád Bílého orla, udělený v roce 2023, byl určen pro ukrajinský lid a naši armádu. Tak to bylo tehdy řečeno. Dnes jsem řád vrátil polskému prezidentovi. Věřím, že budoucnost potvrdí respekt, který si Ukrajinci zaslouží,“ uvedl také Zelenskyj.
Yesterday, the President of Poland noted that the Order of the White Eagle is not an ordinary award. It is a symbol of the highest trust of the Republic of Poland. It signifies a special bond with the Polish state and the special gratitude of the Polish People. Such a symbol… pic.twitter.com/FXNVFUW6Sh— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) June 20, 2026
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.