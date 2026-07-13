„Írán? Bude to zlé. I s Izraelem.“ Hlas z USA

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Mezitím se v Bahrajnu v pondělí brzy ráno opět ozývají sirény. Bahrajnské ministerstvo vnitra vyzvalo občany a obyvatele, aby zachovali klid a vydali se na nejbližší bezpečné místo.
Teherán v neděli a v pondělí udeřil na americké objekty ve státech v Perském zálivu. Íránské údery se rozšířily i na Katar. Spojené arabské emiráty, které nebyly terčem útoků od začátku května, uvedly, že se jejich protivzdušná obrana aktivovala kvůli příletu íránských raket i dronů.
Server katarské televize Al-Džazíra v souvislosti s útokem zpovídal Alana Eyrea, bývalého vysoce postaveného amerického diplomata a člena amerického vyjednávacího týmu pro íránskou jadernou dohodu z roku 2015.
„Válkou v červnu a v menší míře i v loňském roce prezident Trump vzal komplexní systém a rozbil ho,“ řekl Eyre televizi Al-Džazíra. „Bude nějakou dobu trvat, než tento komplexní systém v oblasti Perského zálivu najde novou rovnováhu, novou homeostázu. Nevím, jak dlouho to bude trvat; nevím, jaká to bude. Ale víme, že to nebude jako dřív.“
Jedním dechem dodal, že nové uspořádání, které se rodí, „bude mnohem méně stabilní a Írán bude mnohem nebezpečnější.“
Američané možná budou muset akceptovat íránskou kontrolu nad Hormuzským průlivem.
A pak je tu prý ještě jeden problém. Cíle Američanů a Izraelců v Íránu se začínají rozcházet.
„USA chtějí jen snížit své ztráty, otevřít průliv a odejít, protože je to bažina. Izrael si myslí, že je to nedokončená záležitost – chce obnovit útoky a chce, aby USA obnovily útoky proti Íránu a proti Hizballáhu.“
Prezident USA Donald Trump na své sociální síti Truth Social tvrdí, že většina Američanů ho podporuje.
„Jsem populární u 59 procent lidí. Spolu s poklesem cen ropy a plynu klesají i ostatní ceny. Děkuji! Prezident DJT,“ napsal.
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