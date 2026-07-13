„Írán? Bude to zlé. I s Izraelem.“ Hlas z USA

13.07.2026 7:34 | Monitoring
autor: Miloš Polák

V Hormuzském průlivu znovu narůstá napětí. Američané udeřili na cíle v Íránu, Íránci na oplátku vyslali rakety i drony na Bahrajn, Katar i Spojené arabské emiráty. Server katarské televize Al-Džazíra v souvislosti s útokem zpovídal Alana Eyreho, bývalého vysoce postaveného amerického diplomata. Ten mimo jiné upozornil, že nové uspořádání, které se rodí, „bude mnohem méně stabilní a Írán bude mnohem nebezpečnější.“

„Írán? Bude to zlé. I s Izraelem.“ Hlas z USA
Foto: screen síť X
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V Hormuzském průlivu narůstá napětí. Íránci zaútočili na kontejnerovou loď plující pod kyperskou vlajkou. Američané odpověděli sérií úderů na cíle v Íránu. Íránci útočili na lodě v průlivu v sobotu i v neděli. Indie oznámila, že jeden z jejích státních příslušníků se pohřešuje po útoku na kontejnerovou loď GFS Galaxy u pobřeží Ománu. Omán uvedl, že 23 členů posádky bylo zachráněno. Katar vyzval všechna plavidla, včetně rekreačních lodí, rybářských člunů a vodních skútrů, aby vyčkala. Podle agentury Reuters teď doprava v Hormuzském průlivu stojí.

Mezitím se v Bahrajnu v pondělí brzy ráno opět ozývají sirény. Bahrajnské ministerstvo vnitra vyzvalo občany a obyvatele, aby zachovali klid a vydali se na nejbližší bezpečné místo.

Teherán v neděli a v pondělí udeřil na americké objekty ve státech v Perském zálivu. Íránské údery se rozšířily i na Katar. Spojené arabské emiráty, které nebyly terčem útoků od začátku května, uvedly, že se jejich protivzdušná obrana aktivovala kvůli příletu íránských raket i dronů.

Server katarské televize Al-Džazíra v souvislosti s útokem zpovídal Alana Eyrea, bývalého vysoce postaveného amerického diplomata a člena amerického vyjednávacího týmu pro íránskou jadernou dohodu z roku 2015.

„Válkou v červnu a v menší míře i v loňském roce prezident Trump vzal komplexní systém a rozbil ho,“ řekl Eyre televizi Al-Džazíra. „Bude nějakou dobu trvat, než tento komplexní systém v oblasti Perského zálivu najde novou rovnováhu, novou homeostázu. Nevím, jak dlouho to bude trvat; nevím, jaká to bude. Ale víme, že to nebude jako dřív.“

Jedním dechem dodal, že nové uspořádání, které se rodí, „bude mnohem méně stabilní a Írán bude mnohem nebezpečnější.“

Američané možná budou muset akceptovat íránskou kontrolu nad Hormuzským průlivem.

A pak je tu prý ještě jeden problém. Cíle Američanů a Izraelců v Íránu se začínají rozcházet.

„USA chtějí jen snížit své ztráty, otevřít průliv a odejít, protože je to bažina. Izrael si myslí, že je to nedokončená záležitost – chce obnovit útoky a chce, aby USA obnovily útoky proti Íránu a proti Hizballáhu.“

Prezident USA Donald Trump na své sociální síti Truth Social tvrdí, že většina Američanů ho podporuje.

„Jsem populární u 59 procent lidí. Spolu s poklesem cen ropy a plynu klesají i ostatní ceny. Děkuji! Prezident DJT,“ napsal.

Donald Trump promlouvá

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.aljazeera.com

https://www.reuters.com

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Írán , Izrael , USA , válka , zahraničí , Kuvajt , zbraně , Reuters , SAE , Trump , Al-Džazíra , drony , Truth Social , válka v Íránu

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