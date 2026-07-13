Zdechovský (KDU-ČSL): Žádný návrh Chat Control jsme neschválili

13.07.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Reake na svém veřejném facebookovém profilu na informace v médiích, že Evropský parlament schválil Chat Control

Zdechovský (KDU-ČSL): Žádný návrh Chat Control jsme neschválili
Foto: Archiv TZ
Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Novináři z novinky.cz bohužel šíří dezinformace o údajné „otočce“ europoslanců v otázce Chat Control! Fakta jsou ale jiná. Tak tedy ještě jednou:

1. Žádný návrh Chat Control jsme neprojednávali ani neschválili.

2. Nehlasovalo se o zavedení plošného skenování soukromé komunikace občanů.

3. Nezměnili jsme stanovisko Evropského parlamentu z roku 2023, které původní návrh Chat Control odmítlo.

4. Neproběhla žádná „otočka“ europoslanců.

5. Šlo pouze o procesní rozhodnutí týkající se dalšího legislativního postupu, nikoliv o schválení samotného obsahu návrhu.

Označovat to za „přehlídku veletočů“ je zavádějící a mate veřejnost. Od seriózních médií bych očekával přesné informování, ne clickbaitové titulky.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
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Článek obsahuje štítky

EP , TOP 09 , Zdechovský , Chat Control

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Ptal se vás někdo na názor jako ministra obrany?

Myslím na zapojení do PURL. A jestli jste byl proti a přesto v ní jsme, tak k čemu jako ministr jste, když váš hlas nemá žádnou váhu jako třeba při jmenování nového náčelníka armády?

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