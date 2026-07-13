Zdechovský (KDU-ČSL): Žádný návrh Chat Control jsme neschválili

Novináři z novinky.cz bohužel šíří dezinformace o údajné „otočce“ europoslanců v otázce Chat Control! Fakta jsou ale jiná. Tak tedy ještě jednou:
1. Žádný návrh Chat Control jsme neprojednávali ani neschválili.
2. Nehlasovalo se o zavedení plošného skenování soukromé komunikace občanů.
3. Nezměnili jsme stanovisko Evropského parlamentu z roku 2023, které původní návrh Chat Control odmítlo.
4. Neproběhla žádná „otočka“ europoslanců.
5. Šlo pouze o procesní rozhodnutí týkající se dalšího legislativního postupu, nikoliv o schválení samotného obsahu návrhu.
Označovat to za „přehlídku veletočů“ je zavádějící a mate veřejnost. Od seriózních médií bych očekával přesné informování, ne clickbaitové titulky.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
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