Havel (TOP 09): Držte palce našemu kandidátovi Zdeňku Šarapatkovi

Senát musí zůstat místem pro ty, kteří jsou pevní v hodnotách, mají osobní integritu, nezpochybnitelné kariérní nebo politické úspěchy. Pro lidi, kteří brání demokracii a pracují pro své okolí. Horní komora je nezastupitelnou součástí českého ústavního systému. Je to pojistka naší demokracie, která drží stabilitu i ve chvílích, kdy má někdo záměr zprivatizovat si celý stát. A to se u nás právě teď děje.
Proto budu vděčný, když budete držet palce našemu kandidátovi Zdeňku Šarapatkovi. Borců jako on mnoho není, o to důležitější bude jeho úspěch v podzimních volbách. A pokud znáte někoho, kdo volí v obvodu č. 21, který zahrnuje území městských částí Praha 5, Praha 13 a Praha-Řeporyje, neváhejte jim dát o Zdeňkovi vědět.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
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