Havel (TOP 09): Držte palce našemu kandidátovi Zdeňku Šarapatkovi

13.07.2026 8:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kandidatuře Zdeňka Šarapatky do Senátu.

Havel (TOP 09): Držte palce našemu kandidátovi Zdeňku Šarapatkovi
Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Senát musí zůstat místem pro ty, kteří jsou pevní v hodnotách, mají osobní integritu, nezpochybnitelné kariérní nebo politické úspěchy. Pro lidi, kteří brání demokracii a pracují pro své okolí. Horní komora je nezastupitelnou součástí českého ústavního systému. Je to pojistka naší demokracie, která drží stabilitu i ve chvílích, kdy má někdo záměr zprivatizovat si celý stát. A to se u nás právě teď děje.

Proto budu vděčný, když budete držet palce našemu kandidátovi Zdeňku Šarapatkovi.  Borců jako on mnoho není, o to důležitější bude jeho úspěch v podzimních volbách. A pokud znáte někoho, kdo volí v obvodu č. 21, který zahrnuje území městských částí Praha 5, Praha 13 a Praha-Řeporyje, neváhejte jim dát o Zdeňkovi vědět.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
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Havel , TOP 09

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8:03 Havel (TOP 09): Držte palce našemu kandidátovi Zdeňku Šarapatkovi

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kandidatuře Zdeňka Šarapatky do Senátu.