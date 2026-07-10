Správa železnic: Památkově chráněné nádraží v Chebu prokoukne

12.07.2026 20:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Správa železnic dnes slavnostně zahájila rekonstrukci chebského nádraží. Práce v hodnotě 428 milionů korun potrvají dva roky. Během nich stavbaři zrenovují fasádu i interiéry sedmipodlažního objektu, restaurátoři obnoví cenné umělecké prvky. Po dokončení stavby se navíc sníží provozní náklady.

Správa železnic: Památkově chráněné nádraží v Chebu prokoukne
Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Výšková budova na chebském nádraží pochází z roku 1962, jejím architektem byl Josef Danda. Výraznou proměnou projde její odbavovací hala, které se vrátí reprezentativní podoba. Přispěje k tomu opětovné osazení historických hodin a dobový mobiliář. O obnovu dalších uměleckých prvků, jako jsou mozaiky, vitráže nebo stěny ze zvlněného skla, se postarají zkušení restaurátoři.

„Chebským nádražím denně projdou tisíce cestujících, včetně návštěvníků, kteří míří do známého lázeňského trojúhelníku z České republiky, Německa i dalších zemí. Po dokončení rekonstrukce je přivítá jedinečný prostor, který citlivě propojí historickou hodnotu budovy s moderními službami a připomene vrcholnou éru československé architektury a designu. Rekonstrukce navíc výrazně sníží energetickou náročnost objektu a promění nádražní budovu v multifunkční prostor, který bude lépe sloužit cestujícím i městu,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.     

Stavbaři vymění okna a dveře, vybudují moderní toalety a osadí nový informační systém. Některé dosud prázdné komerční prostory budou po rekonstrukci k dispozici novým nájemcům.

„Zrekonstruovaná nádražní budova nebude sloužit jen samotným cestujícím. Zajímavým prostorem třeba pro obchodní jednání se stane zasedací místnost v prvním patře, ze které bude vidět přímo do odbavovací haly. V nejvyšším patře pak vznikne multifunkční prostor s vyhlídkou na celé město,“ řekl generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.

Sníží se energetická náročnost budovy, na její střeše bude fotovoltaická elektrárna. Vzniknou nová stání pro auta, a to i díky parkovacímu domu na severním konci nádraží.

Po celou dobu prací zůstane zachovaný přístup z budovy do podchodu a na nástupiště. Cestující budou mít k dispozici náhradní prostory s čekárnou, prodejem jízdenek a WC.

Zhotoviteli stavby jsou firmy Berger Bohemia a Metrostav DIZ. Jejich nabídková cena 428 milionů korun byla o víc než čtvrtinu nižší než předpokládaná hodnota zakázky, která činila 590 milionů.

Realizace stavby Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb je spolufinancována Evropskou unií z nástroje Just Transition Mechanism (JTM). Výše dotace může dosáhnout až 170 milionů korun. Akce je také finančně podpořena z úvěru Evropské investiční banky v rámci projektu Czech Rail TEN-T and Regional. Tyto zdroje společně pokrývají 90 % celkového financování projektu. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

„Prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci nesměřují pouze do projektů, které mají přeměnit území dotčené například těžbou uhlí, ale také do kvalitní občanské vybavenosti daných regionů. Chebské nádraží bude důstojnou bránou do města, které je mezi turisty z obou stran hranic stále populárnější. Zároveň bude přizpůsobeno potřebám cestujících v 21. století,“ uzavírá mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR Václav Lebeda.

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TZ , správa železnic

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