TA ČR: Mezinárodní výzva na podporu inovativních podniků

12.07.2026 11:18 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Od 9. 7. 2026 je otevřena mezinárodní výzva programu Eurostars spadajícího pod evropské Partnerství Innovative SMEs. Cílem výzvy s názvem Eurostars 3 – Call 11 je zvýšení konkurenceschopnosti inovativních malých a středních podniků (MSP) prostřednictvím mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI). Návrhy projektů (tzv. proposals) mohou zájemci o výzvu podávat do 10. 9. 2026, 14:00 SEČ.

TA ČR: Mezinárodní výzva na podporu inovativních podniků
Foto: TA ČR
Popisek: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu SIGMA, dílčího cíle 4. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu je 500 000 €, z toho maximálně 250 000 € na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektů. Z pohledu národních pravidel (české části projektu) mohou být hlavním uchazečem pouze malé nebo střední podniky (MSP). Výzkumné organizace mohou participovat v roli dalšího účastníka. Velké podniky nejsou způsobilým uchazečem a mohou v projektu figurovat pouze s vlastními finančními prostředky (tzv. self-funded partners). 

Projekty mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia složená minimálně ze dvou způsobilých partnerů z nejméně dvou zapojených zemí. Projektové konsorcium může být doplněno o další partnery z jiných zemí, pokud si zajistí vlastní financování. 

Seznam zapojených zemí*:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Irsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko,  Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.

*Seznam zemí je platný ke dni vyhlášení výzvy, pro aktuální seznam zemí navštivte stránky výzvy.

Témata výzvy nejsou definována. Detailní informace k možnému zaměření projektů naleznete na stránkách výzvy.

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodní výzvy musí uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. 

Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky TA ČR a mezinárodní stránky výzvy ZDE.

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https://tacr.gov.cz

https://www.eurekanetwork.org

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