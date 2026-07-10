Celní správa: Celníci na jihu Čech pohrozili zadržením návěsu

Kontrolou v systému zjistili, že provozovatel návěsu má evidovaný dluh v celkové výši 175 500 korun, příčemž 14 500 korun za dopravní přestupky a 161 000 korun za pokuty uložené Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu. Poté, co řidiči sdělili, že v případě neuhrazení evidovaného nedoplatku na místě mohou návěs zadržet, se na místo dostavil provozovatel a celou částku uhradil v hotovosti.
Od začátku letošního roku eviduje Celní úřad v Plzni celkem 660 případů zjištění nedoplatků za pokuty, přičemž za jejich úhradu inkasoval více než 2,6 milionu korun.
Celní úřad upozorňuje, že podle platného zákona může orgán celní správy zadržet věc (a tedy i v tomto případě návěs) pro účely úhrady nedoplatku evidovaného u orgánu Celní správy ČR nebo orgánu Finanční správy ČR. Nemusí se tedy jednat pouze o dopravní přestupky, tedy ty, které souvisí se zákonem o silničním provozu, zákonem o silniční dopravě nebo zákonem o pozemních komunikacích, za které mohou v případě neuhrazení nedoplatku na místě kontroly zadržet registrační značky vozidla nebo zabránit odjezdu vozidla tzv. botičkou. Od začátku letošního roku eviduje Celní úřad v Plzni celkem 36 případů zadržení registračních značek vozidla.
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