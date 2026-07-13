Pro Rusko to nekončí. Obava z jaderné války na stole

Volodymyr Zelenskyj odstartoval další politické zemětřesení na Ukrajině. Oznámil, že na postu premiérky skončí Julija Svyrydenková, která ve funkci nevydržela ani rok. Zelenskyj přitom nevysvětlil, proč znovu hodlá provést změny ve vládě.
„Jsem Juliji vděčný za její jasnou, stabilní a efektivní práci ve funkci premiérky, za její roky produktivní služby v ukrajinském týmu a nabídl jsem jí příležitost vést novou a důležitou oblast vztahů s klíčovým partnerem,“ oznámil Zelenskyj na sociální síti X. „Očekávám, že společně s poslanci provedeme odpovídající změny ve vládě Ukrajiny.“
Ukraine is changing its political strategy. Each priority area of foreign policy will be assigned to a specific person with substantial experience who is capable of implementing what we agree on at the leaders’ level and what the Ukrainian people expect. The most important of… pic.twitter.com/YVdZJu6KUZ— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) July 12, 2026
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Agentura Reuters s odvoláním na členy ukrajinského parlamentu, kteří musí odvolání Svyrydenkové schválit, napsala, že se na post premiéra může vrátit stávající ministr energetiky Denys Šmyhal, ale předsedou vlády by se mohl stát také ministr obrany Mychajlo Fjodorov nebo Serhij Koreckyj, šéf státní energetické společnosti Naftogaz.
„Dobře informovaný opoziční poslanec Jaroslav Železňak uvedl, že Koreckyj má největší šanci být nominován na nového šéfa vlády a že Svyrydenková pravděpodobně zaujme post velvyslankyně ve Spojených státech,“ napsala agentura Reuters.
Otázkou také je, jak se bude nadále vyvíjet ruská agrese na Ukrajině. Norský politolog Glenn Diesen upozornil, že Rusové svou válku nadále nevnímají jako útok na souseda, který je v rozporu s mezinárodním právem, nýbrž jako ozbrojený střet s NATO. A podle toho budou také nadále postupovat.
„V NATO je populární názor, že přenesení války na Rusko donutí Rusko kapitulovat. To vychází z chybného předpokladu, že Rusko vede „nevyprovokovanou“ imperiální válku. Moskva se považuje za stát vedoucí obrannou válku proti NATO, které je odhodlané použít Ukrajince ke zničení Ruska. Z ruského pohledu není příměří mírem, protože země NATO by pak vyslaly své jednotky a vojenskou techniku. NATO na Ukrajině je považováno za existenční hrozbu a jedinou možnou odpovědí pro Rusko je nyní eskalace, která nás může dovést k jaderné válce. To by mělo být zřejmé. Je smutné, že naše svoboda projevu se řítí z kopce a naše obyvatelstvo bylo indoktrinováno tak, aby pokaždé, když se nějaký argument odchyluje od narativů schválených NATO, vykřikovalo ‚ruská propaganda‘,“ napsal Diesen.
The popular thinking in NATO is that bringing the war to Russia will force Russia to capitulate. This is based on the false assumption that Russia is fighting an "unprovoked" imperial war. Moscow considers itself to be fighting a defensive war against a NATO determined to use… https://t.co/JjuDYNxS3T— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) July 12, 2026
Volodymyr Zelenskyj však ukázal, jak taková ruská eskalace, o které mluví Diesen, vypadá v praxi.
„Dnes Rusové znovu ‚porazili‘ výhradně civilní cíle – obyčejné osobní autobusy v Oděse, obyčejné obytné domy v Záporoží a obyčejnou nemocnici v Charkovské oblasti. Každý jediný den této války, kterou Rusko vede proti životu, jen dokazuje, že podpora Ukrajiny je správná z každého hlediska – obranného, politického a prostě lidského,“ napsal Zelenskyj k videím a fotografiím zachycujících důsledky ruských útoků.
Today, the Russians once again "vanquished" purely civilian sites – ordinary passenger buses in Odesa, ordinary apartment buildings in Zaporizhzhia, and an ordinary hospital in the Kharkiv region. Every single day of this war that Russia is waging against life only proves that… pic.twitter.com/l4WrHEQ0u2— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) July 13, 2026
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