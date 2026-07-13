Pro Rusko to nekončí. Obava z jaderné války na stole

13.07.2026 9:24 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozpoutal další vládní zemětřesení. Oznámil, že sesadí premiérku Juliji Svyrydenkovou, která tak ve funkci nevydržela ani jeden rok. Její vláda žila ve stínu ukrajinského korupčního skandálu, který zasáhl i Zelenského spolupracovníky. Co bude dál? Rýsuje se jméno nového premiéra. Ale podle norského politologa Glenna Diesena se rýsuje i další vývoj války.

Pro Rusko to nekončí. Obava z jaderné války na stole
Foto: screen X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Volodymyr Zelenskyj odstartoval další politické zemětřesení na Ukrajině. Oznámil, že na postu premiérky skončí Julija Svyrydenková, která ve funkci nevydržela ani rok. Zelenskyj přitom nevysvětlil, proč znovu hodlá provést změny ve vládě.

„Jsem Juliji vděčný za její jasnou, stabilní a efektivní práci ve funkci premiérky, za její roky produktivní služby v ukrajinském týmu a nabídl jsem jí příležitost vést novou a důležitou oblast vztahů s klíčovým partnerem,“ oznámil Zelenskyj na sociální síti X. „Očekávám, že společně s poslanci provedeme odpovídající změny ve vládě Ukrajiny.“

 

 

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Ukrajinou v uplynulém roce otřásl největší korupční skandál, který vedl k rezignaci vlivného šéfa prezidentské administrativy. Takzvaný případ Midas, který podle úřadů zahrnoval úplatky ve výši 100 milionů dolarů ve státní jaderné energetické společnosti Energoatom, znamenal mimo jiné, že vláda Svyrydenkové žila do jisté míry ve stínu tohoto případu.

Agentura Reuters s odvoláním na členy ukrajinského parlamentu, kteří musí odvolání Svyrydenkové schválit, napsala, že se na post premiéra může vrátit stávající ministr energetiky Denys Šmyhal, ale předsedou vlády by se mohl stát také ministr obrany Mychajlo Fjodorov nebo Serhij Koreckyj, šéf státní energetické společnosti Naftogaz.

„Dobře informovaný opoziční poslanec Jaroslav Železňak uvedl, že Koreckyj má největší šanci být nominován na nového šéfa vlády a že Svyrydenková pravděpodobně zaujme post velvyslankyně ve Spojených státech,“ napsala agentura Reuters.

Otázkou také je, jak se bude nadále vyvíjet ruská agrese na Ukrajině. Norský politolog Glenn Diesen upozornil, že Rusové svou válku nadále nevnímají jako útok na souseda, který je v rozporu s mezinárodním právem, nýbrž jako ozbrojený střet s NATO. A podle toho budou také nadále postupovat.

„V NATO je populární názor, že přenesení války na Rusko donutí Rusko kapitulovat. To vychází z chybného předpokladu, že Rusko vede „nevyprovokovanou“ imperiální válku. Moskva se považuje za stát vedoucí obrannou válku proti NATO, které je odhodlané použít Ukrajince ke zničení Ruska. Z ruského pohledu není příměří mírem, protože země NATO by pak vyslaly své jednotky a vojenskou techniku. NATO na Ukrajině je považováno za existenční hrozbu a jedinou možnou odpovědí pro Rusko je nyní eskalace, která nás může dovést k jaderné válce. To by mělo být zřejmé. Je smutné, že naše svoboda projevu se řítí z kopce a naše obyvatelstvo bylo indoktrinováno tak, aby pokaždé, když se nějaký argument odchyluje od narativů schválených NATO, vykřikovalo ‚ruská propaganda‘,“ napsal Diesen.

 

 

Volodymyr Zelenskyj však ukázal, jak taková ruská eskalace, o které mluví Diesen, vypadá v praxi.

„Dnes Rusové znovu ‚porazili‘ výhradně civilní cíle – obyčejné osobní autobusy v Oděse, obyčejné obytné domy v Záporoží a obyčejnou nemocnici v Charkovské oblasti. Každý jediný den této války, kterou Rusko vede proti životu, jen dokazuje, že podpora Ukrajiny je správná z každého hlediska – obranného, politického a prostě lidského,“ napsal Zelenskyj k videím a fotografiím zachycujících důsledky ruských útoků.

 

 

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korupce , NATO , Rusko , válka , vláda , zahraničí , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Diesen , Svyrydenková

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