ÚOHS: AUMOVIO a TEMB mohou založit společný podnik

12.07.2026 16:18 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Nizozemská společnost AUMOVIO Global Holding Netherlands B.V. a čínská TEMB (Hong Kong) International Development Co., Ltd. mohou založit společný podnik na výrobu vybraných typů tlakových a tlakovoteplotních senzorů pro automobilový průmysl. Transakci schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který posuzoval dopady spojení na český trh. Jeho rozhodnutí je pravomocné.

ÚOHS: AUMOVIO a TEMB mohou založit společný podnik
Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS

AUMOVIO je součástí skupiny Schaeffler, podobně jako například Continental Aktiengesellschaft. AUMOVIO působí celosvětově v oblasti dodávek technologií pro automobilový průmysl. Konkrétně vyvíjí, vyrábí a prodává různé druhy automobilových senzorů, mimo jiné snímače otáček kol, snímače otáček motoru, snímače otáček převodovky, snímače polohy podvozku, proudové senzory a snímače zrychlení, a také vyvíjí, vyrábí a prodává senzory tlaku v pneumatikách.

Čínská skupina TEMB se zabývá zejména vývojem a výrobou dílů pro tepelnou regulaci ve vozidlech, především pak komponentů pro regulaci teploty, elektroakustických komponentů, spínačů a jiných automobilových komponentů. Činnost Skupiny TEMB se zaměřuje primárně na území Čínské lidové republiky.

Nově zakládaný společný podnik bude v maďarském Veszprému vyvíjet a vyrábět vybrané typy tlakových a tlakovoteplotních senzorů pro automobilový průmysl, především pro klimatizační systémy, systémy pohonného ústrojí a systémy tepelného managementu, určené ke snímání tlaku a teploty chladicí kapaliny, chladiva klimatizace, motorového oleje a dalších médií. Tyto senzory bude následně prodávat v celé Evropě, přičemž zamýšlí dodávat své produkty jak přímo výrobcům vozidel do prvovýroby a autorizovaných servisů, tak pro nezávislý trh s náhradními díly.

ÚOHS posuzoval dopady transakce na český trh, kde skupina AUMOVIO působí. Zároveň zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto transakci povolil.

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