Odsouzený Pavel Novotný plísnil Dana Landu, až mu to ujelo

23.02.2026 15:30 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný se ostře pustil do zpěváka Daniela Landy kvůli jeho podpoře Petra Macinky. Označil ho za „popleteného dezoláta“, tvrdil, že je „zcela mimo“, a rozhořčeně psal o jeho „misi“ – přičemž toto slovo uvedl s hrubou pravopisnou chybou.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Bývalý řeporyjský starosta Pavel Novotný

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný, který byl v minulosti pravomocně odsouzen za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování, se ostře pustil do zpěváka Daniela Landy. Reagoval tak na článek serveru Forum 24, který informoval o tom, že se Landa veřejně zastal ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě).

Daniel Landa zveřejnil na sociálních sítích video, ve kterém se k Petru Macinkovi vyjádřil. „Já Petra znám osobně, docela dobře, a to je provokatér, no. Ale ne jen tak pro nic za nic. A aspoň se něco děje. To je dobře. Zatuchlej rybník se zavlnil,“ uvedl Landa k Macinkovu sporu s Hradem, který vyvolalo odmítnutí jmenovat Filipa Turka ministrem.

Pavel Novotný zpěváka nejprve výrazně pochválil pro jeho uměleckou tvorbu. „Dan Landa je jeden z největších uměleckých talentů, co země má. Herec výtečný tak, že je neuvěřitelné, že to ten kluk nevyužije,“ uvedl ve svém facebookovém příspěvku. A nešetřil uznáním ani směrem k jeho hudbě. „Fenomenální muzikant. Vůbec nejlépe komponuje,“ dodal.

Následně ale přešel k ostré kritice, kde se už nezdráhal použít i hrubší výraz. „Kdyby ten vůl nedělal nic jiného, než jezdil 4x kulturák do měsíce, živí se tím do konce života,“ napsal Novotný.

Podle Novotného se Landa příliš odklonil od umění k politickým ambicím. Ve svém rozhořčeném příspěvku dokonce neuhlídal ani pravopis a slovo „misi“ napsal chybně s tvrdým „y“. „Ne, Dan se prostě jednoho rána probudil a musí zachraňovat svět, popletený prakticky dezolát, přesvědčený o své pravdě (pokřivené) a misy (zcela mimo),“ uvedl.

Závěrem pak zpochybnil Landův společenský vliv. „K jeho škodě a pověsti je vliv na celospolečenskou změnu jediné, co (díky bohu) nejde,“ uzavřel bývalý řeporyjský starosta.

 

