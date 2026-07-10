Kršková (KDU-ČSL): Výjimky z územního plánu patří před zastupitelstvo

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, ve třetím čtení už nechci znovu podrobně představovat své pozměňovací návrhy. Měli jste možnost se s nimi seznámit a byly projednány ve výborech. Chtěla bych se ale krátce vrátit k průběhu jejich projednávání.
Paní ministryně opakovaně uváděla, že návrh prošel širokou diskusí a všechny připomínky byly řádně projednány. Musím říci, že moje zkušenost tomu příliš neodpovídá. Ke všem třem mým pozměňovacím návrhům zaujalo ministerstvo i hospodářský výbor nesouhlasné, respektive někdy neutrální, stanovisko. Bez jediného věcného odůvodnění.
Paradoxně jediné ministerstvo, od kterého jsem během celého procesu obdržela jakékoliv vysvětlení, nebylo Ministerstvo pro místní rozvoj, které stavební zákon předkládá, nebylo to ani ministerstvo, které je gestorem samosprávy, ministerstvo vnitra. Bylo to Ministerstvo dopravy. A i to reagovalo pouze na jeden z mých tří pozměňovacích návrhů. Pokud má takto vypadat odborná diskuse o pozměňovacích návrzích, pak mě to opravdu mrzí. Diskuse přece není jen o oznámení, že předkladatel nesouhlasí. Diskuse znamená střet argumentů a právě ten zde podle mého názoru chyběl.
Dovolte mi proto, abych se ještě jednou stručně zastavila alespoň u svého prvního pozměňovacího návrhu vedeného jako sněmovní dokument 1144 v hlasovací proceduře T.3. Tento pozměňovací návrh se zabývá, který orgán obce má rozhodovat o výjimkách z územního plánování. Ministerstvo dopravy nesouhlasí s tím, aby o výjimkách z územního plánu rozhodovalo zastupitelstvo místo rady obce. Jako důvod uvádí, že rada zasedá častěji než zastupitelstvo a že tam přece sedí ti samí lidé.
Přiznávám se, že mě tyto argumenty překvapily. Podle mého názoru totiž ukazují určité nepochopení fungování obecní samosprávy. Zastupitelstvo není jen větší rada. Je to jediný orgán obce, kde probíhá veřejná diskuse. Je zde i opozice, jsou zde i občané a každý může slyšet argument pro i proti. A právě o to jde. Územní plán schvaluje zastupitelstvo. Je tedy logické, aby právě zastupitelstvo rozhodovalo také o výjimkách z těchto pravidel. Pravidla vznikají veřejně. Stejně veřejně by měly být i schvalovány výjimky z nich.
A dovolte mi ještě jednu poznámku k argumentu rychlosti. Nebavíme se o tom, jestli rada rozhodne o dva dny dříve nebo dva týdny dříve než zastupitelstvo. Bavíme se o tom, jestli bude žadatel nucen projít změnou územního plánu, která běžně trvá roky. Nebo zda využije institut výjimky a rozhodnutí získá během dvou až tří měsíců, když tedy o tom bude rozhodovat zastupitelstvo. To je přece obrovský rozdíl. Argument, že rada rozhodne o několik týdnů rychleji, proto podle mého názoru míjí podstatu celé změny.
Ve mně tento argument nevyvolává obavu z pomalosti zastupitelstva. Naopak ve mně vyvolává otázku, proč by výjimky z územního plánu měly být schvalovány během několika dnů nebo týdnů a k tomu ještě za zavřenými dveřmi. Právě proto, že institut výjimky představuje výrazné zrychlení oproti změně územního plánu, měl by být celý proces co nejtransparentnější. Výjimka z územního plánu není běžné administrativní rozhodnutí, je to rozhodnutí, kterým obec říká: V tomto konkrétním případě se odchýlíme od pravidel, které jsme si sami stanovili. A právě takové rozhodnutí má být podle mého názoru učiněno veřejně na jednání zastupitelstva za účasti opozice, za účasti občanů.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, všechny tři moje pozměňovací návrhy mají společného jmenovatele. Nebrzdí výstavbu, naopak, snaží se zachovat důvěru občanů v rozhodování samospráv, transparentnost veřejné správy a respekt k ústavně garantovanému právu obcí rozhodovat o svém území. Proto vás ještě jednou prosím o jejich podporu. Děkuji za pozornost.
Ing. Mgr. Marie Kršková
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