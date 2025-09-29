BESIP: ČR obhájila na evropském finále dopravní soutěže stupně vítězů

Česká republika dosáhla i letos na mezinárodní úrovni dalšího velkého úspěchu – na evropském finále dopravní soutěže mladých cyklistů obhájila bronzové medaile a zařadila se tak mezi nejúspěšnější evropské státy v oblasti dopravní výchovy.

Letošní již 38. ročník evropského finále „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ ETEC (European Traffic Education Contest) proběhl o tomto víkendu v srbské metropoli – Bělehradě. Soutěž se tradičně konala pod záštitou Mezinárodní automobilové federace (FIA).

Evropského finále se tento rok zúčastnilo celkem 18 smíšených družstev z celé Evropy. Českou republiku reprezentovala dvě nejúspěšnější družstva z letošního celostátního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů - družstvo základní školy Kravsko z Jihomoravského kraje (startující za Ústřední auto moto klub ČR) a družstvo základní školy Medlov z Olomouckého kraje (startující za Autoklub ČR). Bronzové družstvo ZŠ Medlov doplnilo družstvo ZŠ Kravsko pěkným šestým místem. Titul získalo Srbsko, na druhém místě skončilo Lotyšsko.

Letošní evropské finále zahrnovalo celkem dvě dovednostní praktické disciplíny – „Jízdy zručnosti“, které byly sestaveny v různých stupních obtížnosti. Náročnou individuální praktickou disciplínou byl tzv. „Labyrint“ – časově limitovaný průjezd dopravním hřištěm s dopravním značením. Do soutěže byla letos zařazena také disciplína spočívající v identifikaci správné výbavy cyklisty, řešení průjezdů křižovatkami nebo označení tzv. mrtvých úhlů z pohledu cyklisty. Teoretické znalosti soutěžících prověřil test z pravidel silničního provozu. Soutěž oživila i kreativní týmová disciplína ve zdobení reflexních vest.

Naši reprezentanti byli dobře připraveni z nymburského sportovního kempu

Obě družstva, startující v evropském kole pod hlavičkou českých autoklubů ÚAMK a AČR, byla na soutěž výborně připravena jak po teoretické, tak zejména po praktické stránce.  Všechny děti, vč. jejich pedagogů a trenérů, se na konci srpna zúčastnily týdenního přípravného soustředění, kde pod vedením zkušeného lektorského týmu pilovaly jak technické dovednostní disciplíny, tak teoretickou přípravu z oblasti bezpečnosti silničního provozu.

BESIP děkuje za skvělou reprezentaci České republiky všem zúčastněným dětem, jejich pedagogům, trenérům i lektorům, kteří se zasloužili o letošní výborný výsledek na této evropské soutěži.

