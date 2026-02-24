Rajchl (PRO): Je ten Fiala normální?

24.02.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na kritiku Petra Fialy za údajné vydírání Ukrajině

Rajchl (PRO): Je ten Fiala normální?
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Jako že Ukrajina zastaví Slovensku ropu, a Slováci jim přesto mají dodávat naftu, kterou z té nedodané ropy ve Slovnaftu jaksi nemají z čeho vyrobit? Jediný, kdo tady někoho zcela nepokrytě vydírá, je Zelenskyj. A je to o to horší, že vydírá dvě země, bez jejichž pomoci by už dávno celá slavná Ukrajina lehla popelem.

Být na místě Slovenska a Maďarska, tak bez váhání stopnu i dodávky elektřiny a všech dalších komodit. A podobně, jako jim Sybiha vzkázal, ať se obrátí s žádostí o dodání ropy na jejich přítele Putina, bych jim odvětil, ať se oni obrátí s žádostí o dodávky nafty a elektřinu na jejich kamarádku Ursulu.

Na hrubý pytel hrubá záplata. Jiné řeči ti kleptokraté v Kyjevě nerozumějí.

Více informací o kritice expremiéra Fialy se dočtete ZDE.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Psali jsme:

Rajchl (PRO): Antifa je stejně nebezpečná jako neonacismus
Rajchl: Už ne za Ukrajinu. Stojím za Slovenskem a Maďarskem
Rajchl (PRO): Kyjevská administrativa je sebranka fanfarónských hochštaplerů
Rajchl (PRO): Prošlo by to stejně tak i českému občanovi, nebo by šel sedět?

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/fiala-ostre-kritizuje-fica-kvuli-hrozbam-ukrajine-jako-by-mu-to-poradili-primo-v-moskve-504927

