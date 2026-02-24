Rajchl (PRO): Je ten Fiala normální?

Jako že Ukrajina zastaví Slovensku ropu, a Slováci jim přesto mají dodávat naftu, kterou z té nedodané ropy ve Slovnaftu jaksi nemají z čeho vyrobit? Jediný, kdo tady někoho zcela nepokrytě vydírá, je Zelenskyj. A je to o to horší, že vydírá dvě země, bez jejichž pomoci by už dávno celá slavná Ukrajina lehla popelem.
Být na místě Slovenska a Maďarska, tak bez váhání stopnu i dodávky elektřiny a všech dalších komodit. A podobně, jako jim Sybiha vzkázal, ať se obrátí s žádostí o dodání ropy na jejich přítele Putina, bych jim odvětil, ať se oni obrátí s žádostí o dodávky nafty a elektřinu na jejich kamarádku Ursulu.
Na hrubý pytel hrubá záplata. Jiné řeči ti kleptokraté v Kyjevě nerozumějí.
Více informací o kritice expremiéra Fialy se dočtete ZDE.
JUDr. Jindřich Rajchl
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.